"Muchos empleados municipales han sido concejales pero ninguno se acordó de sus compañeros"

Esas fueron las palabras de Miguel Agüero, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca y precandidato a concejal por el Frente de Todos. "Es la primera vez que un Secretario General integra una lista local", agregó a CAFEXMEDIO. "Por una cuestión de respeto e incompatibilidad, no voy a poder estar en paritarias porque ocuparía doble rol pero con el equipo que tengo sabés que estamos muy bien representados”, aseguró.

“Mi precandidatura es una posibilidad. Tengo que decir públicamente y lo voy a decir porque si no no estaría hablando bien de mí, vos fuiste el que primero me lo dijo, antes de que hablen conmigo, así que, bueno, lo digo porque has sabido mantener la reserva y eso es muy importante porque, siempre digo lo mismo, el ADN de las personas es la palabra y quiero agradecértelo públicamente", indicó Agüero.

El dirigente local recordó que "Agustín Miguel fue el primer secretario general allá en el año 1946 fue como diputado provincial por el partido laboralista".

"Después nunca hubo un Secretario General que haya participado activamente en la política y, con estas nuevas cuestiones que hemos cambiado nosotros en la parte estatutaria que no deja presentarse al secretario general más de dos veces, voy a ser la punta de lanza", expresó.

Agüero sostuvo que "cuando tenés que salir a defender los derechos del trabajador municipal ha habido muchísimos empleados municipales que han sido concejales pero jamás en la vida se acordaron de sus compañeros, jamás hicieron un proyecto de ordenanza pensando en sus compañeros y ahora este año es un año muy importante porque se hace la actualización del Convenio Colectivo de Trabajo y, si llegara a entrar, qué mejor que poder defender desde adentro todas las cuestiones que tengan que ver con la defensa del derecho del trabajador”.

ESTA CIRCUNSTANCIA DE QUE UN GREMIALISTA INGRESE AL CONCEJO DELIBERANTE, EN ESTE CASO DENTRO DEL FRENTE DE TODOS, SE SUMA A LO QUE HOY ESTÁ DENTRO DEL CONCEJO CARLOS MORENO SALAS. DIGO, LA PARTICIPACIÓN SINDICAL HOY SIGUE ESTANDO PRESENTE POR LO MENOS EN LA LISTA DEL FRENTE DE TODOS EN ESTA OPORTUNIDAD DENTRO DEL CONCEJO DELIBERANTE.

“Sí y te estás olvidando de Analía López y sería el tercero. Lógicamente, por una cuestión de respeto y una cuestión de incompatibilidad, no voy a poder estar en paritarias porque ocuparía doble rol pero con el equipo que tengo sabés que estamos muy bien representados”.

HACE UNAS HORAS EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES FIRMÓ UN DECRETO PARA QUE LOS TRABAJADORES ESTATALES BONAERENSES CON UNA DOSIS PUEDAN SER CONVOCADOS Y REGRESAR A SUS LUGARES DE TRABAJO, INCLUSIVE AQUELLOS QUE NO TIENEN DOSIS COLOCADA POR DECISIÓN PROPIA IGUAL PODRÍAN SER CONVOCADOS. ¿QUÉ PASA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL? ¿QUÉ PASA CON LOS TRABAJADORES MUNICIPALES?

“Se está trabajando muy bien en el sentido ese porque hay algunos trabajadores que no se pueden vacunar por prescripción médica, no es que no quieren. Esos trabajadores van a quedar excluidos y van a seguir estando en su casa. También un punto muy importante a tener en cuenta es que el aforo porque si hay lugares donde no se va a poder estar por su capacidad, por el distanciamiento, se va a seguir trabajando en burbujas".

Agüero afirmó que "esto lo que significaría es que se están cuidando ambas partes, seguir con los protocolos vigentes y, lógicamente, aquel que ya está inmunizado poder volver a trabajar".

"Cuando uno se pone a pensar en la situación en la que vive el trabajador hay una incertidumbre muy grande porque en el hecho vos sabés que estás inmunizado pero también hay casos de que también hay contagios, son más leves, son muy bajas las probabilidades de un contagio mortal pero también corren peligro. Hay muchas dudas sobre si lo cubre o no la ART, cómo va a ser todo este proceso. Venimos trabajando con el Ejecutivo mancomunadamente para que esto sea ordenado y que en aquellos lugares donde no puede estar todo el personal que, justamente, se siga trabajando con burbujas", enfatizó.

AYER ME DECÍAN CUANDO YO PREGUNTÉ POR ESTE TEMA, CÓMO SE DESARROLLABA, LO QUE ME DECÍAN ERA, MIRÁ, ARIEL, HAY MUCHA GENTE QUE ESTÁ TRABAJANDO HOME OFFICE, QUE LO ESTÁ HACIENDO DESDE SU CASA POR ENFERMEDAD PREVALENTE, POR NO PODER VACUNARSE. EL TEMA ES QUE A MUCHA DE ESA GENTE SE LOS REUBIQUE COMO PARA SEGUIR PRESTANDO SERVICIO AUN DESDE SU DOMICILIO. EL PROBLEMA ES QUE ME DECÍAN HAY MUCHA GENTE QUE HOY NO TIENE NINGÚN TIPO DE TAREA HOME OFFICE EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, MUNICIPAL, Y DEMÁS. EN EL CASO MUNICIPAL ME DECÍAN QUE MÁS O MENOS ALREDEDOR DE UN 20% DE PERSONAS QUE POR ALLÍ HOY NO ESTÁN DESARROLLANDO TAREA. ¿ESTO ES ASÍ O NO ES ASÍ?

“Según nuestros números, es mucho más bajo los que realmente no pueden hacer nada. Estamos hablando de aquellos que tienen patologías que son bastante complicadas pero también tenemos que pensar que aquellos que no hacen nada es justamente porque no tienen forma de poder hacerlo, por ejemplo, un maquinista de una motoniveladora, esa persona no puede hacer nada desde la casa. Sí un administrativo que trabaja en contaduría y le mandan todos los archivos y va trabajando remotamente".

Agüero sostuvo que "ese tipo de personal, una vez que esté inmunizado, que va a poder venir, también hay que cuidarlo, no por esto tenemos que dejar de lado los protocolos".

"Creo que donde más hincapié hay que hacer, y que esto es lo más importante, es saber cómo están los lugares en cuanto al aforo propio, el distanciamiento, de seguir educando con el tema del uso del barbijo", añadió.

¿SE LE PUEDE CAMBIAR LA TAREA AL TRABAJADOR?

“No, porque sería una desvirtuación de tarea, lo prohíbe la ley. Si vos sos administrativo no podés agarrar y pasar a ser obrero salvo de que cambie todo y de que pases por una cuestión clara a hacer no la tarea sino el encuadrenamiento".

ACÁ HAY UN MENSAJE DE MARÍA DEL CARMEN. TIENE LAS DOS VACUNAS. ¿LOS ENFERMEROS MAYORES DE 60 Y CON FACTORES DE RIESGO PUEDEN REGRESAR O LOS VAN A REUBICAR?

“No. Van a regresar. Aunque te parezca mentira te digo que en el hospital está en un 90%. El 10% de enfermeros y profesionales de la salud, llámese médicos, que no se han vacunado y siguen trabajando”.

EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EL 10% DEL PERSONAL DE SALUD HA DECIDIDO NO VACUNARSE.

“Ya empiezan algunos aforos a ser directamente obligatorios, como se están utilizando en otros países, o sea, si no tenés la vacuna no podés ingresar al restaurante. En Jujuy, si no me equivoco, al personal que no está vacunado no le van a pagar el sueldo. No sé si es posible porque nadie puede renunciar a un derecho propio, tiene que existir un equilibrio en todo esto. El personal de salud, que es el que más implicado está, también necesita descanso y todos creen que porque ahora viene el verano vamos a estar mejor pero creo que se viene una tercera ola".

Para finalizar, opinó que "cualquier cambio genera crisis y, al principio, hasta que esto se pueda implementar bien, va a empezar a tener una normalidad de cómo se va a aplicar y quiénes son los que están exceptuados".

"Así como entran las dudas también están aquellos que no pueden, o que no quieren, o que no saben el tema de la vacunación cómo realizarla. Todo esto tiene que ver con este cambio. Nosotros lo venimos hablando con el Ejecutivo, lo tienen más que claro. No solamente el personal de salud ha estado en la primera línea, todo lo que tenga que ver con acción social, Defensa Civil o el propio cementerio nunca han dejado de trabajar y necesitan el descanso. Además, también necesitan de que se vayan reincorporando aquellas personas de que por más que sean de riesgo que puedan volver lentamente a sus puestos de trabajo”, sentenció.