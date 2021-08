Linares: "Si el peronismo hubiese avalado el decreto de Alfonsín de 1983, la Justicia por el asesinato de Watu no hubiese tardado 46 años"

El ex intendente y senador nacional, Jaime Linares recordó que el Justicialismo "no avaló" uno de los primeros decretos del Dr. Raúl Alfonsín mediante el cual solicitaba se enjuicie a "los responsables de instaurar formas violentas de acción política, que se aplicaría a dirigentes de organizaciones guerrilleras". Ayer la Justicia condenó a cuatro ex miembros de la Triple A por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1975.

"El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la República Argentina y una de sus primeras medidas fue enviar al Congreso un Proyecto de Ley para anular la Ley de Autoamnistia, que fue aprobado y convertido en Ley el 22 de diciembre".

Linares puntualizó que "acto seguido sancionó los Decretos Nº 157 y Nº 158. El primero planteaba la persecución penal correspondiente contra los máximos responsables de la instauración de formas violentas de acción política, que se aplicaría a los dirigentes de organizaciones guerrilleras; el segundo decreto determinaba el enjuiciamiento de la Junta Militar que usurpó el gobierno el 24 de marzo de 1976..."

El ex intendente bahiense aseguró que "si el Peronismo hubiera avalado el decreto 157, (que motivó la renuncia de (René) Favaloro a la CONADEP), la Justicia por el asesinato de Watu Cilleruelo no hubiese tardado 46 años seguramente... pero al fin llegó".