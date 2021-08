Adrián Jouglard: "Continuar trabajando en el cargo es una forma de hacer campaña"

Esas fueron las palabras del Secretario de Gobierno y candidato a 1° concejal por Juntos, quien agregó que "hoy lo más importante es que sigamos trabajando para darle respuesta a la gente y me parece que ese puede ser un eje de campaña”. "Por la pandemia, el cansancio que tiene la sociedad, el descreimiento que tiene en la clase política y la mala situación económica, el número de votantes va a ser menor", expresó a CAFEXMEDIO.

“Creo que va a ser una campaña muy particular que va a tener la característica de lo que nos está pasando en la sociedad en este último tiempo. No va a ser una campaña tan presencial como se hizo en algún momento porque no se pueden hacer grandes reuniones con mucha gente sino más que todo reuniones al aire libre y con poca gente y se va a utilizar mucho más todo lo que tiene que ver con los medios, la prensa, las redes sociales o la discusión publicitaria", expresó Jouglard.

El funcionario local expresó que "va a ir más el mano a mano que en algún otro momento se pudo hacer a partir de encontrarse con gente en algunos lugares e ir a escuchar sus necesidades".

¿QUÉ PREVEÉS EN FUNCIÓN DE LO QUE VA A SER LAS PASO? ¿MUCHA GENTE O POCA GENTE EN LA VOTACIÓN? ¿QUÉ ESTÁN ANALIZANDO?

“Creo que se juntan dos factores. Por un lado, hay una sociedad que está muy cansada, que viene de un período de muchísima angustia por lo que fue la pandemia y se le suma una situación económica general que es bastante mala. Sumado a eso, el descrédito como siempre en esos casos hacia la política hace que haya menos intención de la gente por participar".

Jouglard agregó que "a eso se le suma esta característica que va a tener que estamos dentro del marco de una pandemia, va a haber un porcentaje de gente que va a estar aislada, un porcentaje que va a estar transitando la enfermedad durante el momento de las votaciones y nadie podría sospechar que esta sea o pueda decir que esta vaya a ser las elecciones donde más cantidad de gente vaya a votar".

"Es seguro que va a haber menos gente que lo habitual. Lo que por ahí se va a ver más sobre la fecha es qué porcentaje va a ser la merma de gente que se acerque”, remarcó.

¿CÓMO VA A SER TU TAREA COMO SECRETARIO Y CANDIDATO?

“Por ahora seguir trabajando, haciendo lo que hago en la Secretaría de Gobierno. Continuar con el trabajo es también una forma de hacer campaña. Yo estoy en el Ejecutivo y nosotros estamos para dar respuesta a la gente, no para tal vez a veces prometer respuesta. Hoy creo que lo más importante es que sigamos trabajando para darle respuesta y me parece que ese puede ser un eje de campaña”, finalizó.