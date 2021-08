Docentes vacunados vuelven a la presencialidad: Los que decidieron no hacerlo, también serán convocados

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires finalmente oficializó la medida que dispone que los docentes que se encuentren vacunados contra el coronavirus deberán retomar la presencialidad. La normativa se implementó a través de la Dirección General de Cultura y Educación.

Por medio de la Resolución 2516 publicada en el Boletín Oficial del distrito, se estableció que cuando hayan transcurrido 21 días de haber completado el esquema de vacunación contra el coronavirus se deberá volver a la presencialidad. La medida lleva la firma de la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila.

Asimismo, se ordenó que "todos los agentes que se encuentran dispensados deberán retomar su actividad presencial el día 9 de agosto de 2021", y se aclaró que, a partir del reintegro de esos maestros, cesarán en su cargos los trabajadores que hayan sido designados para la cobertura de las suplencias.

Desde el Gobierno bonaerense dieron a conocer que hasta el momento, 9.766.497 fueron vacunados contra el coronavirus, de los cuales 517.292 son personal docente y no docente. De este modo, el 95,71% de los trabajadores de la educación inscriptos para recibir su dosis, ya fue inoculado.

¿Qué trabajadores de la educación vacunados vuelven a la presencialidad?

La normativa detalló que la disposición de a vuelta a la presencialidad alcanza a las y los agentes de la Dirección General de Cultura y Educación que prestan servicios en establecimientos educativos, Consejos Escolares, Jefaturas Distritales de Inspección, Jefaturas Regionales de Inspección, Tribunales Descentralizados de Clasificación, Secretarías de Asuntos Docentes, Dirección de Transporte y Logística con función de chofer de vehículo automotor, Subdirección de Transporte Fluvial e Inspecciones Distritales y Regionales de Infraestructura Escolar, cualquiera sea su modalidad de contratación y/o régimen estatutario

¿Qué pasa con los docentes bonaerenses que no se vacunaron contra el coronavirus?

Asimismo, la Resolución 2516 ordenó que aquellos trabajadores "que habiendo tenido la oportunidad de acceder a la vacunación, optaron por no inscribirse a vacunarse o inscriptas/os no asistieron a su turno de vacunación por razones de índole personal" podrán ser convocados a prestar tareas presenciales desde el día 9 de agosto.