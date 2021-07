Comenzó el envío de 100 mil turnos para menores de 12 a 17 años de grupos priorizados

Según informó el gobierno bonaerense, es "indispensable que los chicos y chicas de 12 años concurran al vacunatorio con un responsable afectivo". Se les aplicará la vacuna de Moderna, aprobada para uso pediátrico, que fuese donada por Estados Unidos.

La provincia de Buenos Aires ya envió los primeros 100 mil turnos para menores de edad, de 12 a 17 años priorizados por sus condiciones de salud, que comenzarán a aplicarse desde el próximo martes 3 de agosto la vacuna contra el coronavirus. El hecho fue destacado por el gobernador Axel Kicillof.

En Buenos Aires Vacunate la inscripción se encuentra abierta para todo el grupo etario de 12 a 17 años y se inicia en esta etapa la inmunización de aquellos que poseen condiciones de salud que implican mayor riesgo.

Esta semana la provincia de Buenos Aires recibió a través de la distribución realizada por el Gobierno Nacional, más de 300 mil dosis de la vacuna de Moderna, aprobada para uso pediátrico.

Quienes deseen registrarse en el plan de vacunación público, gratuito y optativo, pueden hacerlo desde la web vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la aplicación VacunatePBA.

De acuerdo a los lineamientos establecidos a nivel nacional, la vacunación correspondiente a la franja etaria de 12 a 17 años incluye las siguientes condiciones priorizadas:

•Diabetes tipo 1 o 2.

•Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

•Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

•Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

•Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

•Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

•Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

•Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

•Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

•Personas con tuberculosis activa.

•Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

•Síndrome de Down.

•Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.