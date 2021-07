Vacunación contra el Covid: "Estamos anotando, por día, 1400 menores de 12 a 17 años"

Así lo aseguró a CAFXMEDIO, Laureano Alimenti, Director Asociada de Región Sanitaria 1, quien confirmó que la semana próxima comenzará la campaña de vacunación para los más chicos, en la Unión Ferroviaria, en calle Almafuerte al 600. "Ya llevamos, en 8 días, 8.062 menores inscriptos. Con comorbilidades, tenemos 6.900 y, sin comorbilidades, tenemos 1.145”, expresó.

"Primero terminamos la cobertura a los menores con comorbilidades con una dosis. Una vez que se termine eso, se comienza con los menores de 18 años sin comorbilidades", expresó.

“En las próximas horas ya está realizado el cronograma de distribución así que estamos esperando que durante el trayecto de esta mañana tenerlo y dar aviso a los vacunatorios para recibir esta vacuna, vacunas que van a estar abocadas en un solo vacunatorio. Las personas entre 12 y 17 años van a ser vacunadas en un vacunatorio que está especialmente siendo capacitado por nosotros para poder hacer la vacunación en un grupo etario que es mucho más joven", sostuvo Alimenti.

El vacunatorio de la Unión Ferroviaria, en calle Almafuerte al 600, será el lugar exclusivo para llevar adelante esta campaña.

¿LA APLICACIÓN DE ESTA VACUNA DIFIERE DE LAS OTRAS VACUNAS O ES MÁS O MENOS EL MISMO MÉTODO?

“Es exactamente el mismo método y nos da la posibilidad de tener una vacuna que tiene las mismas características en todo lo que tiene que ver con la cadena de frío, nos da un margen interesante para poder vacunar con sencillez. No es una vacuna que requiere mucho frío ni esas cosas del estilo. Además es una vacuna muy eficaz y eficiente y muy segura al momento de la aplicación".

¿PUEDEN TENER CUALQUIERA DE LOS SÍNTOMAS QUE TIENEN LAS OTRAS VACUNAS LOS CHICOS AL APLICÁRSELA?

"También puede tener lo que se llama efectos secundarios como cefalea, un poquito de dolor en el brazo, así que, bueno, esa información la vamos a ofrecer y vamos a ir asesorando a los vacunatorios de cuáles serán los efectos secundarios que tiene esta vacuna”.

A MÍ CUANDO ME VACUNARON ME DIJERON SI SIENTE ALGO PUEDE TOMAR UN PARACETAMOL. TAMBIÉN PODRÍA SER LA MISMA SITUACIÓN PARA LOS JÓVENES.

“También podría ser la misma situación para los jóvenes".

¿QUÉ PASA CON LA SEGUNDA DOSIS DE SPUTNIK? ¿TENÉS LA CANTIDAD DE BAHIENSES QUE ESTÁN A LA ESPERA DE LA SEGUNDA DOSIS?

“Se está vacunando en los vacunatorios donde tenemos disponibilidad de esta segunda dosis de Sputnik, están enviando turnos, no es en gran cantidad porque tenemos un stock muy finito. Nos están diciendo es que en las próximas semanas vamos a tener la segunda dosis de Sputnik aquí en la Región Sanitaria para poder seguir avanzando con esto y además la alternativa también de empezar a concretar el método heterólogo, por ejemplo, una Sputnik y la Cansino u otra alternativa de vacuna es lo que se está realizando, los estudios que están realizando en el Ministerio de Salud que ya están terminados".

POR LO QUE ME DECÍS VOS HAY VACUNA DE SEGUNDA DOSIS DE SPUTNIK EN BAHÍA BLANCA.

“Hay vacuna lo que pasa que no son tantas entonces no tiene una expresión masiva pero sí se están realizando segundas dosis de Sputnik en Bahía Blanca. Lo importante es que las vacunas aplicadas no se vencen, la primera dosis genera los anticuerpos, sobre todo la Sputnik y la segunda lo que hace los refuerza. La vacunación sigue avanzando. Ahora estamos buscando que los más jóvenes se inscriban y adhieran a la vacunación así en cuanto haya disponibilidad se comienza con la inmunización de menores de 18 años con comorbilidades".

Alimenti sostuvo que "hay una puesta grande a inmunizar con al menos una dosis a la gran mayoría primero y luego, una vez que empecemos a tener una cobertura interesante o sigamos teniendo una cobertura interesante, seguir con la estrategia que se utiliza allá en varios países y que evita la muerte y las complicaciones, sobre todo con la cepa Delta”.

POR LO QUE ME DECÍS NO ESTÁ PLANTEADO EN PRINCIPIO EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO CON DOS DOSIS PARA LOS MENORES.

“Siempre primero terminamos la cobertura a los menores con comorbilidades con una dosis. Una vez que se termine eso, se comienza con los menores de 18 años sin comorbilidades pero, paralelamente, se empiezan a completar los esquemas para los menores con comorbilidades con una dosis".

EL TEMA ES VER CÓMO PODEMOS ACELERAR LOS PROCESOS DE VACUNACIÓN PORQUE ESTABA MIRANDO HOY LOS NÚMEROS Y EN GENERAL EN EL PAÍS HAY CASI 11.000.000 DE VACUNAS QUE NO SE APLICARON AÚN Y QUE ESTÁN EN LA ARGENTINA, Y, BUENO, LO IMPORTANTE SERÍA AGILIZAR ESOS PROCESOS PARA QUE LA MAYOR CANTIDAD DE VACUNAS ESTÉ EN LOS BRAZOS DE LA GENTE.

“Sí, sobre todo con esta estrategia, con al menos una dosis la gran mayoría de los inscriptos, 212.000 personas están inscriptas en Bahía Blanca, de esas 212.000 personas el 87% tiene al menos una dosis y, el grupo que se suma ahora, de 12 a 17 años, ya tenemos inscriptos 8000 personas, estamos hablando en 8 días. Más o menos 1.400 personas entre 12 y 17 años se están inscribiendo, así que eso para nosotros es una gran noticia y es un alivio”.

¿1.400 PERSONAS POR DÍA SE INSCRIBEN DE 12 A 17 AÑOS? ¿ESO ES LO QUE ME DECÍS?

“Así es y ya llevamos en 8 días 8.062 inscriptos menores de entre 12 y 17 años. Con comorbilidades, tenemos 6.900 y, sin comorbilidades, tenemos 1.145”.

¿VOS TENÉS CUÁNTAS PERSONAS HOY EN BAHÍA BLANCA ESTÁN A LA ESPERA DE ESA SEGUNDA DOSIS DE SPUTNIK?

“Tenemos alrededor de 60.000 personas con la primer dosis de Sputnik I en la ciudad de Bahía Blanca, 68.000 y, de esos 68.000, hay 16.000 personas que tienen la segunda dosis. La Sputnik del primer componente tiene una plataforma tecnológica como muchas, como la Johnson & Johnson, que es una sola dosis, opera casi exactamente lo mismo, tiene una eficacia impresionante, se ha demostrado en combate con una performance impresionante”.

HA HABIDO CASOS EMBLEMÁTICOS POR AHÍ COMO EL PROPIO PRESIDENTE DE LA NACIÓN QUE CON LAS DOS DOSIS SE CONTAGIÓ PERO LA IMPORTANCIA QUE VOS MANIFESTÁS ESTÁ MÁS QUE NADA EN QUE NO SE DESARROLLE COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE.

“Vemos una curva muy grande de inmunización y de esas personas cuando avanzamos vemos que el índice de ocupación de las camas de los nosocomios baja abruptamente y, sobre todo, los decesos".

CON ESOS DATOS QUE VOS ME DAS INDUDABLEMENTE EN BAHÍA BLANCA LA SPUTNIK HA SIDO LA QUE MÁS SE HA COLOCADO.

“Yo te dije recién que eran 68.000, tenemos 54.000 con la AstraZeneca y, con la Sinopharm, 66.210 personas, una dosis de AstraZeneca 54.300 y de Sputnik 68.300”.

¿VOS ME HABLÁS DE REGIÓN SANITARIA O DE BAHÍA BLANCA SOLAMENTE?

“Yo te estoy hablando de Bahía Blanca, 188.956 personas en Bahía Blanca están inmunizadas con una dosis”.

ESOS DATOS QUE VOS ME DAS SON DE UNA DOSIS DE SINOPHARM, DE ASTRAZENECA Y DE SPUTNIK.

“Ahora si vamos adentro de esas 188.000 personas de Bahía Blanca que tienen una dosis 66.000 tienen puesta la Sinopharm, 68.000 tienen puesta la Sputnik y 54.000 tienen puesta la AstraZeneca", finalizó.