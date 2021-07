"Vemos una demanda disminuida en la internación de pacientes por Covid"

Esas fueron las palabras de la Dra. Graciela González Prieto, infectológa del Hospital Municipal, quien informó a CAFEXMEDIO que, "en total, son 16 pacientes internados, con cuadros agudos, en clínica médica 6 confirmados y un sospechoso y, en guardia, en este momento, hay 4 pacientes en estudio". "Hemos tenido siempre una demanda altísima y tendremos que esperar las consecuencias de los festejos por el Día del Amigo y el regreso de las vacaciones de invierno", expresó.

"Estamos notando una disminución en los requerimientos de internación. En este momento, en la sala de terapia intensiva, tenemos en el área COVID 5 pacientes y, en la sala de clínica médica, hay 6, algunos bastantes más que están cursando el pos-COVID internados que son aquellos que se han negativizado pero aún no están en condiciones de egresar del hospital", indicó González Prieto.

La profesional local mencionó que "en total, son 16 pacientes pero con cuadros agudos hay en clínica médica 6 confirmados y un sospechoso y, en guardia, en este momento, hay 4 pacientes en estudio".

"Vemos esa demanda disminuida en la internación pero la consulta ambulatoria como todos los lunes y martes empieza a subir un poco y de los sesenta y algo que teníamos el fin de semana ya llega a cien durante el lunes", agregó.

LO QUE LLAMA LA ATENCIÓN ES QUE, LAMENTABLEMENTE, POR LO MENOS EN EL ÁMBITO DE BAHÍA BLANCA, NO HEMOS VISTO DÍAS QUE SE HAYAN PROLONGADO, COMO DECIR TUVIMOS UNA SEMANA, 10 DÍAS, DONDE LOS CASOS FUERON MUY ESCASOS, NO LO TUVIMOS EN BAHÍA BLANCA, TE DIRÍA DESDE OCTUBRE PARA ACÁ NO HEMOS TENIDO DÍAS DE ESAS CARACTERÍSTICAS.

“Tal vez hayamos tenido algún momento en febrero, alguna semana que por lo que recordamos del hospital hubo en la terapia intensiva un solo paciente ingresado con este diagnóstico pero luego no. Hemos tenido siempre una demanda altísima. No olvidemos que los hospitales públicos somos los que estamos recibiendo el mayor caudal de estos pacientes por las razones que todos conocemos y, probablemente, esto siga siendo así y tenemos que atravesar estos eventos que se llaman super contagiadores del festejo del Día del Amigo, el regreso de las vacaciones, vamos a ver cómo nos va y luego lo que seguramente no vamos a poder evitar es la llegada de la variante Delta que está afectando a todo el mundo y está generando rebrotes en todos los países".

LEÍA HOY A LA MAÑANA LOS DIARIOS DE ESTADOS UNIDOS DONDE DECÍAN PRECISAMENTE QUE YA ESTÁN TRABAJANDO EN LA APLICACIÓN DE LA TERCERA DOSIS PORQUE LE AUMENTÓ UN 500% LOS CONTAGIOS Y UN 300% LAS MUERTES.

“Ellos han tenido un ritmo de vacunación mayor que el nuestro con esquema completo porque tenemos siempre que hablar de una protección mayor con el esquema de vacunación completo que no es el caso de la mayoría de los argentinos. Nosotros no tenemos un porcentaje altísimo vacunado con esquema completo, entonces, eso nos expone un poco más".

EN PRINCIPIO LO QUE DECÍA ESTA INFORMACIÓN ES QUE LO TIENEN SOBRE VACUNAS DE ALTA EFECTIVIDAD COMO LA MODERNA Y LA DE PFIZER. IMAGINATE CON VACUNAS DE MENOR EFECTIVIDAD COMO SINOPHARM, POR EJEMPLO, QUE SE APLICA EN LA ARGENTINA.

“Hay que esperar nuevos estudios de todas las vacunas para ver cuál es la protección que brindan respecto de esta variante. Lo que sí no debemos olvidar que mayor circulación del virus a nivel mundial va a generar variantes nuevas y que veremos cuando surjan, si surgen, qué compromiso generan. Según nos dicen las vacunas que tiene Argentina, la de AstraZeneca y la Sputnik tendrían buena cobertura contra esta variante y veremos qué deciden los infectólogos y los epidemiólogos para hacer el refuerzo con esta tercera dosis y cuándo lo podremos hacer en Argentina, que ya lo vemos bastante complicado todo”.

AHORA, ES ALENTADOR QUE EL GOBIERNO HAYA DICHO HOY QUE COMPRARON 20.000.000 DE DOSIS DE VACUNAS DE PFIZER LO CUAL ES UN DATO IMPORTANTE, TRASCENDENTE, PARA QUE LLEGUE A LA ARGENTINA. DESPUÉS CON EL TIEMPO ALGUNO DEBERÁ EXPLICAR POR QUÉ NO SE COMPRARON ANTES PUDIENDO HABER SALVADO MÁS VIDAS. EN PRINCIPIO, DIGO, ES IMPORTANTE CELEBRAR ESTO.

“Creo que es un tema demasiado debatido y las conclusiones que sacamos a veces el sentido común me parece que es el más indicado para hacer una evaluación de por qué no se compraron esas vacunas y por qué se compran ahora. Me parece que eso, ya hasta las razones caen de maduro, lamentablemente, porque uno no debe olvidar como funcionario público de salud que la salud precisamente no tiene ideología, no tiene partido político, la salud es un derecho de todos nosotros y tenemos todos aquellos que trabajamos en salud preocuparnos por brindar un acceso que sea equitativo y universal para todos".

González Prieto aseguró que "la salud es algo que no se cuestiona ni debe entrar en la discusión de ningún debate político. en eso tendríamos que ser un poco más maduros como sociedad y todos trabajar por el bien de todos".

"Uno se sorprende cuando escucha algunos profesionales de la salud que ocupan cargos políticos analizar ciertas situaciones muy viciadas por la ideología y la verdad que como médico a uno lo ofende”, enfatizó.

CON LOS FESTEJOS DE LA COPA AMÉRICA SE HABLÓ MUCHO, SE DISCUTIÓ MUCHO, SE DEBATIÓ MUCHO, SI LOS FESTEJOS IBAN A AUMENTAR LA CANTIDAD DE CONTAGIOS Y AHÍ SE ABRIÓ UNA ESPECIE DE DISPUTA EN ESTA SENSACIÓN DE DECIR, BUENO, ¿QUÉ PASÓ?, ¿HUBO MÁS CONTAGIOS? ¿HUBO MENOS CONTAGIOS? ¿SE SINTIERON ESOS CONTAGIOS? ¿NO SE SINTIERON? ¿FUERON AL AIRE LIBRE? ¿DEMUESTRA QUE LOS CONTAGIOS AL AIRE LIBRE SON MÁS, SON MENOS? ¿SE HA SACADO ALGUNA CONCLUSIÓN?

“Yo creo que lo que estamos viendo respecto de la internación nos permite decir que si hubo contagios no fueron de casos graves. Si ha habido de casos leves hay muchos que no son de consulta ambulatoria en lugares públicos. Tal vez, en consulta privada, uno pueda tener algún dato más concreto. Veremos después si algunas de esas personas que estuvieron festejando son las que se han ido de vacaciones, es un poco complicado".

Para finalizar, dijo que "independientemente de que esos festejos no hayan generado más contagios, el foco no lo tenemos que desviar de los cuidados de prevención que tenemos que seguir teniendo todos".

"La vacunación obviamente que no depende de nosotros directamente pero aun estando vacunados. Seguir cuidándonos mucho porque nos podemos contagiar, tal vez no tengamos síntomas y estando vacunados con una sola dosis contagiar a más gente. La responsabilidad individual no tiene que faltar y no tenemos que flaquear aunque estemos todos muy cansados de ello", sentenció.