"Queremos seguir profundizando las políticas públicas que han comenzado hace 6 años en la ciudad"

Esas fueron las palabras de Pablo Daguerre, candidato a concejal en 3°lugar por la lista de Juntos, quien agradeció a las autoridades de que han confiado en su persona. "Lo más importante para resaltar tiene que ver con la unidad del PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica, partidos políticos que integran el frente de la ciudad de Bahía Blanca", indicó a CAFEXMEDIO.

“Como todo cierre de lista y donde hay distintos espacios políticos dentro del frente se ha resuelto en las últimas horas del propio sábado pero lo que hay que poner en valor es la unidad de Juntos en la ciudad de Bahía Blanca que no es un dato menor, en función a las distintas alternativas que había y, en definitiva, a lo que terminó sucediendo a nivel seccional y a nivel de toda la Provincia de Buenos Aires", sostuvo Daguerre.

En la lista de unidad de Juntos, a nivel local, el PRO se quedó con el primero y el segundo lugar de la nómina, con los candidatos elegidos por el intendente Héctor Gay como Adrián Jouglard, secretario de Gobierno y Fabiola Buosi, consejera escolar.

En el tercer y cuarto casillero firmaron dirigentes del radicalismo como el propio Daguerre y Gisela Caputo.

"Lo más importante para resaltar tiene que ver con la unidad del PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica, partidos políticos que integran el frente de la ciudad de Bahía Blanca con lo cual eso para nosotros es muy importante. Agradecer, obviamente, en lo personal a todas las autoridades del radicalismo que han confiado en mí, la posibilidad de participar con Gisela Caputo dentro de esa lista de unidad en Bahía Blanca así que a la expectativa de poder estar a la altura de las circunstancias, de poder seguir trabajando junto con el resto de las fuerzas políticas en esto que están llevando adelante, este proyecto de ciudad que Juntos ha comenzado ya hace 6 años y la idea es seguir profundizando todas esas políticas públicas".

¿QUIÉN ES PABLO DAGUERRE?

“Soy un militante radical de toda la vida en los lugares que me ha tocado estar. Soy nativo de la provincia de La Pampa, después uno se fue a estudiar a la Ciudad de Buenos Aires, me he recibido de periodista y de abogado, posteriormente y hace más de una década que estoy acá en la ciudad de Bahía Blanca y siempre trabajando o militando mucho en el radicalismo".

Daguerre expresó que "se ha armado hace mucho tiempo un grupo generacional producto de los recambios que se han hecho y, en virtud de eso, hemos trabajado en el proyecto que el Intendente ha encabezado del 2015 a la fecha y sobre esos ejes que vamos a seguir profundizándolos”.

EL RADICALISMO VA A IR A UNA ELECCIÓN INTERNA, LAS PASO, EN EL ÁMBITO PROVINCIAL Y TAMBIÉN SECCIONAL. ¿ES DIFÍCIL DIVIDIR ESTA SITUACIÓN CUANDO VOS TENÉS QUE CONFRONTAR CON GENTE QUE POSTERIORMENTE VAYA A INTEGRAR LA MISMA LISTA?

“Por eso lo primero que te decía era la puesta en valor de esa unidad a nivel local, a nivel de la ciudad de Bahía Blanca. Luego, son algunas cuestiones que tenían que ver con cosas que nos excedían a nosotros en lo seccional y en lo nacional pero siempre dijimos que las PASO es una herramienta de la democracia, la PASO es una ley, con lo cual en el momento en que no se puedan resolver armados de listas de unidad siempre existe esa alternativa y la verdad que va a ser una competencia interna absolutamente amigable".

Daguerre opinó que "el objetivo fundamental es la elección de noviembre y, probablemente, las PASO nos sirvan como elemento para ampliar la base electoral de todo el frente".

"Creo que hay que verlo de esa manera con miras al principal objetivo que tiene que ver con la elección general de noviembre, la sociedad de toda la Provincia de Buenos Aires, específicamente, y ya para meternos en la PASO seccional, toda la región, definirá nuestra lista de unidad producto de lo que vayan comunicando cada uno de los candidatos de Juntos pero el objetivo es otro. Nuestra pelea de fondo tiene que ver con la elección de noviembre así que no se logró la unidad, no hay que tener ningún prurito para decidir los candidatos en las PASO, así que no va a haber inconveniente en ese sentido”, enfatizó.

¿POR QUÉ LA GENTE DEBERÍA VOTARLO A MANES?

“Para nosotros, la irrupción de Facundo y, sobre todo en la lista de la Unión Cívica Radical, es absolutamente disruptivo. Es una persona que, además de traer un mensaje esperanzador, es un dirigente que tiene una agenda de futuro y me parece que, producto de todo lo que hemos vivido en estos dos años de pandemia, Facundo interpreta esas necesidades y esa agenda de futuro pospandémica que va a ser fundamental en términos de cuestiones educacionales, económicas, de salud física y mental".

Para finalizar, agregó que "la agenda política va a tener que pasar indudablemente por las demandas que van a quedar de todo lo que hemos vivido en estos dos años de pandemia que, por supuesto, todavía no hemos salido y que todavía falta un tiempo y esperemos que sea lo más rápido posible".

"Facundo interpreta y va a llevar adelante soluciones a esas demandas, así que para nosotros realmente tiene no solamente un mensaje esperanzador sino además tiene una agenda para llevar a cabo con ese tipo de soluciones. Es una persona que ha tenido un largo recorrido académico y, esperemos y somos optimistas, en que pueda traer esas soluciones que tanto la sociedad está demandando. Estamos muy contentos de la irrupción, de que Facundo pudiera meterse en la política, además es un emergente de su ascenso social, del esfuerzo, de la dedicación, son las bases esenciales para poder lograr un crecimiento personal y en eso Facundo lo interpreta de la mejor manera”, sentenció.