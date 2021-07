Anahí Bilbao: “Criticando a Vidal quieren tapar la ineptitud y la incapacidad que tienen para gobernar”

“Fue tan buena la gestión de Vidal en la provincia que sigue siendo una piedra en el zapato para Kicillof, Bianco, y para todo el kirchnerismo. La vienen criticando hace más de un año y la estrategia es clara: tapar la ineptitud y la incapacidad que tienen para gobernar”.

Esas fueron las palabras de la diputada radical de Juntos por el Cambio, Anahí Bilbao, saliendo al cruce de las recientes declaraciones del jefe de gabinete del gobernador.

“Sin embargo, aunque saben que la mayoría de los bonaerenses no les cree, siguen atropellando a la oposición con las mismas frases de una campaña berreta y tan torpemente como el Quijote a los molinos de viento”.

Bianco volvió a arremeter contra la exgobernadora María Eugenia Vidal endilgándole una gestión “paupérrima” y tratándola casi de cobarde por no presentar su candidatura en el territorio bonaerense.

En ese marco, la legisladora lapridense le recordó a Bianco que fueron ellos “los que gobernaron casi treinta años la provincia y lo hicieron en forma tan deficiente y la dejaron tan mal que la gente no los acompañó con el voto en esa oportunidad y debieron soportar que una mujer que venía de la Ciudad de Buenos Aires y con poco recorrido en la provincia, se quedara con la gobernación. Todavía no lo pudieron digerir, y por lo que se ve, van a seguir con ese karma hasta que se vayan”, afirmó Bilbao.

“Habría que recordarle a Bianco, además, que los lamentables índices sanitarios, económicos, educativos y sociales no los acompañan para nada, todo lo contrario, convierten a la gestión de Kicillof entre las peores de la historia. Estanos acostumbrados a escuchar al jefe de gabinete decir siempre lo mismo, como si todavía estuviera sentado en el Clío haciendo campaña, pero se olvida que ahora están gobernando, que deben mejorar la gestión de Vidal para el bien de los bonaerenses, y sin embargo parece que se han empeñado en hacer todo mal lo poco que hacen y destruir lo mucho que estaba bien hecho”, sentenció Bilbao.

Finalmente, la diputada radical señaló que “sería bueno que Bianco se preocupe por hacer más eficiente la gestión sanitaria, el plan de vacunación, la llegada de más vacunas a la provincia, que empiece a pensar con sus ministros y el Gobernador cómo sacar a la gente de tanta pobreza e indigencia, la manera de dar trabajo genuino y más ayuda social para paliar una inflación que no logran aplacar ni dominar, e ir buscando otras alternativas a las prebendas que lejos están de dignificar a las familias bonaerenses".

"Y de una vez por todas abrir todas las aulas de la provincia y no meter a los chicos en la grieta, una grieta que ellos siguen alimentando día a día y en cada medida que toman. Cuando uno no tiene nada para decir, es preferible no decir nada, no vaya a ser que a uno lo tomen de bocón, decía mi abuelo”, cerró Anahí Bilbao.