"En Bahía, la primer dosis de Sputnik o AstraZeneca ha generado mucho mejor título de anticuerpos que el resto"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO el Dr. Fernando Piumatti, médico neumonólogo, al referirse a la efectividad de las diferentes vacunas aplicadas en la ciudad. "Con las dos dosis no hemos tenido pacientes que han tenido formas muy graves y no hay una vacuna que marque la diferencia". Con respecto a la combinación de vacunas dijo: "Sí o sí es necesario combinarlas, si no no va a haber posibilidad de vacunar a tanta población".

“Todo está en proceso de investigación porque ante la masiva demanda de vacunas y que casi todas tienen dos dosis el tema fue que se planteó científicamente si existía la posibilidad de combinarse más que nada por las dos plataformas que puede llegar a haber o las diferentes plataformas que tienen las vacunas, se ha escuchado virus inactivado, ARN mensajero, todo eso, si se pueden combinar entre sí y si se pueden combinar de la misma plataforma diferentes laboratorios", expresó Piumatti.

El profesional local explicó que "eso surgió y se empezó a estudiar en un montón de países y, hoy por hoy, lo que estaría ya aprobado, se está combinando, es primera dosis de AstraZeneca con segunda de, por ejemplo, Moderna y segunda dosis de Pfizer y, por ejemplo, hay países en Europa que ya la están usando como en forma de su calendario, ya de vacunación para el Covid, pero, por ejemplo, tenemos países como en Estados Unidos todavía que no ha sido aprobada ni siquiera la misma plataforma, no se pueden mezclar vacunas".

"Está dando buenos resultados, de hecho, el ejemplo clásico que siempre pongo es el de Angela Merkel que se puso la primer dosis de AstraZeneca y su segunda dosis fue de Moderna. El tiempo dirá y la combinación o lo que se puede llegar a hablar de Covid también urge por el tiempo y el tema de la pandemia. Piensen que ya en países que tienen alta tasa de vacunación con dos dosis, como Israel o Inglaterra, ya están sufriendo la posibilidad de una nueva ola con las nuevas variantes porque todavía queda un resto de población sin aplicar las dos dosis, o sea, que sí o sí es necesario combinarlas, si no no va a haber posibilidad de vacunar a tanta población", mencionó.

"Acá en Argentina, particularmente, se inició un estudio, hace unas semanas, que es con primera dosis de Sputnik, sí o sí y segunda con Sinopharm, AstraZeneca o segunda de Sputnik, que son las que hay en Argentina", agregó.

ESE EJEMPLO QUE USTED DIO DE INGLATERRA, LA VUELTA AL AUMENTO DE CASOS, ¿TIENE QUE VER CON LA GENTE QUE NO SE VACUNÓ O TIENE QUE VER CON LA VARIACIÓN DE LAS CEPAS QUE LA VACUNA NO ALCANZA A CUBRIR?

“Combinación de las dos. Las diferentes cepas afectan de diferente modo a la inmunidad, algunas variantes son más contagiosas pero menos peligrosas y, otras variantes, al revés. Por ahí no se contagia tanto pero al paciente que lo agarran va a tener una forma grave. Particularmente, en esos países lo que se vio fue que el trasmisor de esas nuevas variantes son la gente que todavía no estaba vacunada, ¿por qué?, por ser más jóvenes, obviamente, como en todo el mundo primero se priorizó a los pacientes de riesgo, los de mayor edad y los que hacen circular y junto con el porcentaje de población que no se quiere vacunar bajo ningún punto de vista".

Piumatti expresó qie "esa combinación es la que está haciendo circular estas nuevas variantes, la población joven que todavía no se vacunó que por ahí también es la que más sale o la que más vida social quiere volver a tener y es la que está llevando las variantes y, obviamente, que esas variantes por más que el resto de la población tenga las dos dosis, recalco que todos los estudios son con dos dosis, no con una sola, hace que surjan esas nuevas variantes, obviamente que de alguna o de otra manera van a afectar pero obviamente que teniendo las dos dosis de vacuna esa posibilidad de variabilidad, en la cepa y de agresividad, obviamente, que baja un montonazo".

DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA EN BAHÍA BLANCA ¿HAN SIDO MUCHO MÁS EFECTIVAS LAS DOSIS DE SPUTNIK, DE SINOPHARM, DE ASTRAZENECA, CON LAS DOS DOSIS HABLO, EN LA POBLACIÓN?

“Todas las vacunas tienen una eficacia relativamente buena y casi similares. La diferencia por ahí la marca la primer dosis, con la primer dosis en algunas vacunas, como es la Sputnik y la de AstraZeneca, tiene mucho mejor título de anticuerpos que con la de origen china, la Sinopharm o la Sinovac que no hay acá en Argentina. Con las dos dosis no hemos tenido pacientes que han tenido formas muy graves con dos dosis, sí formas más leves, obviamente, porque la inmunidad de cada organismo responde de diferente manera, pero, con las dos dosis, son todas similares, no hay una que uno pueda decir sí o sí que marca la diferencia, ahora están en boga cuál tiene más cobertura para las nuevas variantes, pero, en general, son todas similares.”

USTED ES NEUMONÓLOGO. CUANDO SURGE EL CORONAVIRUS UNO DE LOS PRINCIPALES TEMAS ERA ATENCIÓN CON AQUELLOS QUE TIENEN ASMA, ATENCIÓN CON AQUELLOS QUE TIENEN PROBLEMAS RESPIRATORIOS, PORQUE EL VIRUS ATACA LOS PULMONES, DESPUÉS SE DIERON CUENTA DE QUE ESTO AFECTABA DE MANERA IMPORTANTE A LOS OBESOS, DE MANERA IMPORTANTE A LOS DIABÉTICOS, A LOS HIPERTENSOS. ¿HAY UN VIRUS QUE MUTÓ EN DÓNDE ATACA O AL PRINCIPIO NO SE ENTENDIÓ POR DÓNDE VENÍA ESE VIRUS?

“Se sabía que provocaba una respuesta inmune inflamatoria generalizada y que descontrolaba al organismo pero después se vio que la neumonía y la neumonía bilateral, era el patrón normal. Con lo que vos me comentabas antes de los enfermos respiratorios se vio que los pacientes asmáticos o con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, la realidad que no tenía más chance de enfermarse, sí tenían más chance que si se contagiaban con coronavirus por ahí hacer formas graves, siempre y cuando también aclarando de que eran pacientes que generalmente no estaban bien controlados en su enfermedad de base".

Además, manifestó que "si uno está bien controlado en su enfermedad de base, no habría problema y ahora se vio que la nueva modalidad por ahí pacientes de menor edad con obesidad casi es el patrón habitual de formas graves que está pasando ahora”.

¿SE SABE POR QUÉ ESTÁ ATACANDO PRINCIPALMENTE A LOS JÓVENES OBESOS O A LAS PERSONAS OBESAS?

“La obesidad en sí fue el patrón en general siempre de afectación y a los pacientes jóvenes por ahí son los que más retrasados fueron en la vacunación, la vacunación con una sola dosis. Hay que ser claro que lo único que puede llegar a detener la aparición de nuevas variantes es la vacunación, no hay otra”.

¿Y QUÉ HACEMOS CON LOS CHICOS MENORES DE 18 AÑOS QUE SON OBESOS?

“Por ahora, esa población parecería ser más allá del factor de riesgo, muy bien como decís vos, la obesidad, parecería ser los menores de 18 años no son los gran afectados a nivel mundial. Se cree también que la respuesta inmune juega un papel fundamental de que parecería ser que no sería tan importante la respuesta inflamatoria que provoca el organismo. Igualmente hay más de 110, 120, vacunas que están siendo probadas en pacientes menores de 18 años”.

¿EN LA ARGENTINA NO HAY NINGUNA VACUNA QUE ESTÉ APROBADA PARA MENORES DE 18 DE LAS QUE HAN INGRESADO AL PAÍS?

“No, todavía no. AstraZeneca, Pfizer, Moderna y hasta las mismas Sinovac y Sinopharm y las nuevas que están apareciendo, están todas empezando a ser probadas para menores de 18 años. Así que yo creo que AstraZeneca, Pfizer, entre 12 y 18 años, dentro de poco va a salir la aprobación”.

ESO EN LA ARGENTINA PORQUE EN EL MUNDO PFIZER ESTÁ APROBADA PARA MENORES DE 18.

“Estamos hablando de acá, de Argentina. Ya va a salir aprobada porque se vio que por ahí los menores hacen formas menos graves y casi asintomáticas pero son también las que van llevando el virus por todos lados”.

EL TEMA ES LA CIRCULACIÓN VIRAL, Y EN LOS JÓVENES, COMO BIEN DIJO USTED, QUE SON LOS QUE MAYOR ACTIVIDAD SOCIAL PUEDEN LLEGAR A TENER, ESTO GENERA UNA PREOCUPACIÓN REALMENTE MUY ALARMANTE.

“Totalmente. Lo que pasa que la pandemia hace eso acortar los tiempos que uno tiene para actuar y la masividad de pacientes. Estamos hablando de un 3,7% de la población que se complica a nivel mundial y, al día de hoy, es un 24% de la población a nivel mundial que está vacunada y menos del 1% en países de extrema pobreza. Así que todavía estamos medio atrás, pero, bueno, uno quiere ser optimista también”.

¿CONSIDERA QUE TENDRÍA QUE HABER UNA TERCERA DOSIS DE REFUERZO EN ALGÚN TIPO DE VACUNA?

“Yo creo que sí pero por una cuestión de respuesta inmune. Cuando más uno pueda llegar a tener una vacuna más precisa creo que no va a ser necesario, pero, ahora, como los tiempos apremian, las vacunas que hay yo creo que la respuesta inmune que hacen es un poco más acotada, entonces, yo creo que la posibilidad de una tercer dosis para evitar más que nada estas formas graves de las nuevas cepas va a ser imperiosa".

¿SIN DISTINCIÓN DE TIEMPO DE APLICACIÓN ENTRE LA SEGUNDA DOSIS Y LA TERCERA?

“Ese es un gran tema de discusión porque, por ejemplo, con la de AstraZeneca se vio que entre la primera y segunda dosis cuando pasaban más de 3 meses mejor respuesta inmune daba el paciente. Así que yo creo que hay estudios en marcha y se verá si es necesario enseguida o después, o con la temporada invernal, si uno logra vacunar a toda la población, y ya ponerla en el plan de vacunación. Eso es tema de estudio. No se puede generalizar.”

¿QUÉ INCIDENCIA TUVO LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y LA NEUMONÍA PARA DESCARTAR CASOS DE COVID?

“Es relativa la respuesta en el sentido de que uno priorizó este año la vacunación contra el coronavirus, así que el año pasado al haber menos circulación, obviamente, que hubo muchísimos menos casos de la gripe estacional. El año pasado casi que no hubo registros y este año por suerte hay una alta tasa de vacunación antigripal y antineumocócica en los pacientes indicados y eso por lo menos ha descartado grandes posibilidades de complicaciones de ambas y grandes complicaciones de que si uno

estaba vacunado contra la gripe tenía que estar más atento a los pacientes que venían con un cuadro gripal de esta época porque ahora surge esto, la gran cantidad de pacientes que pueden llegar a venir con un cuadro gripal símil Covid para esta época".

"Si uno está vacunado contra la gripe ya descarta un montón y entonces presta mucha más atención al tema de descartar para que no sea coronavirus. Esto es muy dinámico también, hablar de certezas, si es coronavirus, con esta pandemia es bastante relativo", finalizó.