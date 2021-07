"El aumento del 16.7 % logrado el año pasado para el personal de salud correspondía a un trimestre"

Así lo confirmó Miguel Agüero, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, quien respondió los dichos de Cristina Ferraro, titular de CICOP e indicó a CAFEXMEDIO que "en el peor momento de la pandemia, le doblaron el sueldo que a ella no se lo desdoblaron porque era personal de salud, que el aguinaldo se pagó en tres cuotas y para nosotros haber tenido ese 16,7% en lo que fue octubre, noviembre, y diciembre, fue la peor paritaria que tuve en todos los últimos tiempos".

“CICOP, que tiene algunos sindicatos dentro de la provincia de Buenos Aires referido exclusivamente a lo que es salud, a todos los de carrera profesional hospitalaria o según como le quieran llamar, acá abarcaría a todos los de la ordenanza 10959. El punto inicial y lo más importante de todo esto es que para poder ingresar a esa CICOP vos tenés que ser sindicato y hoy, lamentablemente, por cuestiones administrativas, la Asociación de Profesionales está acéfala", expresó Agüero.

El dirigente local explicó que "hoy, para el Ministerio de Trabajo de la Nación, lo que sería la Asociación de Profesionales porque hay dos tipos de Asociación de Profesionales, una sin fines de lucro, que sigue trabajando y que tiene adherentes y otra que es la Asociación de Profesionales gremial".

"Esa, desde el año 97, que no presenta los papeles correspondientes que te va pidiendo todos los años el Ministerio de Trabajo por lo cual estaría acéfalo. En la última paritaria del 2020 no pudieron ingresar justamente porque no tenían los papeles en ese momento al día, entonces, lo que está pasando es eso. La CICOP es un sello, es como si yo dijera CGT pero no es un sindicato", afirmó.

Agüero opinó que Ferraro se equivoca el planteo general, al afirmar que el año pasado recibieron un aumento del 16.7 %.

"Primero, es real lo que dice, estoy de acuerdo con lo que dice, 16,7% fue el aumento pero no fue anual sino de un trimestre porque ella se olvidó que en el peor momento de la pandemia le doblaron el sueldo que a ella no se lo desdoblaron porque era personal de salud, que el aguinaldo se pagó en tres cuotas y para nosotros haber tenido ese 16,7% en lo que fue octubre, noviembre, y diciembre, significó que de alguna manera fue la peor paritaria que tuve en todos los últimos tiempos", manifestó.

"Se olvidó de mencionar lo más importante que el año anterior el Sindicato de Trabajadores Municipales tuvo la mejor paritaria nacional, 54,34 % y eso fue lo que se cobró. No tuvimos la pérdida que ella está teniendo. Nuestra paritaria fue la primera a nivel nacional que cerró por arriba del 40% cuando en enero cerramos el 41,3% con revisión en noviembre", aseveró.

Agüero sostuvo que Ferraro "también tiene que decir que no nos quitaron el 9,8%, que tuvimos de sobretasa o de ganancia sobre lo que fue la paritaria del año pasado en comparación a lo que era la inflación interanual".

"Yo como dirigente tengo que tener todas las cartas arriba de la mesa para saber dónde estamos parados. Aún más todavía para ir a fondo sobre la situación, si ellos son realmente y se consideran CICOP, ellos tendrían que haber parado durante todo el 2019, durante todo el 2020 y no los vi nunca parando", subrayó.

"Yo puedo llevar el nombre de la federación Fesimubo pero si Fesimubo me dice que pare yo paro. ¿Vos viste alguna pancarta, un tuit, algo, no estamos de acuerdo con el aumento, nosotros creemos que perdemos y por eso vamos a parar la atención primaria de salud porque no nos alcanza?”, se presuntó.

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales mencionó que "la peor paritaria de mi carrera fue la de 16,7% pero no fue anual, fue trimestral porque fue cuando terminaron de pagarle el aguinaldo".

"Por eso, desde el 17 de diciembre nos sentamos el Secretario de Economía, Juan Esandi, el propio Intendente, Héctor Gay, para ver como íbamos a diagramar 2021, justamente, por la pérdida que habíamos tenido que ellos también eran conscientes del esfuerzo que había hecho", marcó.

"Quien te habla fue el único representante a nivel municipal que ocupaba un cargo en el equipo nacional de Covid, somos dos hospitales de los 135 que no tuvieron fallecimientos que lamentar de trabajadores de salud y espero que siga así. Los protocolos estuvieron bien, hay una profesionalización excelente, entonces, por ahí cuando vos hablás de números fríos nada más", remarcó.

Agüero comentó que "se dio prioridad a una cuestión social que fue la pandemia, Nación que hizo casi más de $25.000.000 en donaciones de equipos de protección personal para todo el personal de salud, APS, hospital, nos ayudó y esa ayuda también entra en todo esto".

"En las condiciones laborales, no pasa únicamente por el sueldo, pasa también por cuidarnos cada uno. Cuando me hablan de números, únicamente de números, no me sirve, yo quiero que me digas todo el contexto", finalizó.