"En 2020 tuvimos un aumento salarial del 16,7 % y no nos permitieron participar de la paritaria de salud"

Esas fueron las palabras de la Dra. Cristina Ferraro, Presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Bahía Blanca (CICOP), quien remarcó a CAFEXMEDIO que el incremento del 41 % logrado para el presente año no llega a recuperar lo que venimos perdiendo". "La CICOP, es una gestión sindical, puede participar de las paritarias a nivel tanto provincial como municipal, participar de la mesa de discusión", remarcó.

“Si bien el reclamo de nosotros como CICOP central es para las paritarias de Provincia que se manejan en otra dimensión que la nuestra la repercusión es conjunta. Planteamos la posibilidad de adelantar esta reapertura de paritarias que está programada ya para dentro de unos meses, en noviembre. No salió ningún pedido formal, de alguna manera sí nos lleva a reflexionar que quizá mucho tiempo con el avance de la inflación y con lo magro que quedaron los sueldos como para esperar evaluar un ajuste, de darle el valor al sueldo según la necesidad”, sostuvo Ferraro

La profesional local aseguró que “lo que necesitamos es que el sueldo recupere la capacidad que perdió en los últimos dos años, ya que en 2020 no tuvimos un aumento mayor al 17% con lo que significó la inflación y este año, si bien han logrado una paritaria un poco más decente, no llega a recuperar todo lo perdido durante el año pasado".

"Todavía no salió el reclamo de la Asociación de Profesionales a la intendencia, por eso no lo puedo plantear como un reclamo porque ellos no están enterados", agregó.

"Estamos viendo la necesidad de solicitar que se adelante esa reapertura de paritarias de noviembre pero el sindicato mayoritario es el Sindicato de Trabajadores Municipales y no nosotros. Queremos participar de la mesa de discusión, por supuesto, respetando esta mayoría que tienen ellos pero participar de esta mesa para lograr lo que consideramos justo", expresó.

NO ENTIENDO BIEN LA RELACIÓN CON EL ÁMBITO MUNICIPAL.

“Nosotros dependemos del municipio. Nosotros somos trabajadores profesionales de la salud del municipio. Nuestras paritarias son con el municipio. Los logros de CICOP central se dan las negociaciones son a nivel provincial y están haciendo las negociaciones en cada municipio también por separado o en conjunto con los sindicatos municipales mayoritarios que participan de la mesa pero el logro que se comunica siempre es el provincial".

LA CICOP CENTRAL NO SE METE EN LA NEGOCIACIÓN QUE USTEDES TENGAN CON EL MUNICIPIO O CON LAS AUTORIDADES DEL HOSPITAL MUNICIPAL MÁS ALLÁ DE TENER REPRESENTACIÓN USTEDES DENTRO DE LA CICOP, SON ACUERDOS INDEPENDIENTES, NO ES UN GREMIO QUE FUNCIONARÍA CON UN MISMO ÍNDICE DE APORTES SALARIAL PARA TODOS LOS CASOS. DIGO, EL MÉDICO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE BAHÍA BLANCA GANA MUCHO MÁS QUE EL MÉDICO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE TORNQUIST PARA EL MISMO CARGO.

“Porque tienen paritarias municipales. Dentro de cada municipio tenemos la paritaria y ahí está la posibilidad de negociar, la posibilidad de cada municipio de reconocer el salario del trabajo de sus empleados en cada paritaria. También se está pensando algunos movimientos más nacionales donde también tendríamos que quedar incluidos. La CICOP, es una gestión sindical, puede participar de las paritarias a nivel tanto provincial como municipal, participar de la mesa de discusión".

LO QUE SE DISCUTE MUCHAS VECES ACÁ EN EL ÁMBITO POR LO MENOS DE BAHÍA BLANCA ES QUE LA DISCUSIÓN QUE TIENEN DESDE EL PUNTO DE VISTA GREMIAL QUE PIDEN LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL MUNICIPAL PIDEN REPRESENTACIÓN DENTRO DE LA DISCUSIÓN QUE LLEVA ADELANTE EL GREMIO CON LAS AUTORIDADES COMUNALES. ESTO ES LO QUE SE ESTÁ PIDIENDO HACE TIEMPO.

“Nosotros estamos gremialmente, sindicalmente, hoy por hoy, con la representación por el CICOP".

EN EL ÁMBITO LOCAL EL GREMIO DE MUNICIPALES HABÍA HECHO UN ACUERDO DE CASI EL 41% ANUAL. ¿USTEDES ESTÁN DE ACUERDO CON ESO O NO?

“El 41 % es un porcentaje que la verdad que es muy bueno si no fuese por el 16,7% del año pasado. No llega a recuperar lo que venimos perdiendo pero la verdad que hay que reconocer que es una buena negociación pero, en cuotas, acuérdense que en noviembre se reabriría para evaluar esta paritaria. Nosotros no pudimos participar de esa mesa de paritarias porque quizá esta confusión de habernos presentado solamente como Asociación de Profesionales, no como delegación CICOP".

¿QUÉ ME QUERÉS DECIR CON EL 16% DEL AÑO PASADO?

“El año pasado casi no tuvimos aumento".

¿LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE BAHÍA BLANCA, DEL HOSPITAL, EL AÑO PASADO NO TUVIERON AUMENTO?

“Tuvimos ese aumento del 16,7 %".

¿EN TODO EL AÑO?

“Cuando se abrió la paritaria, creo que fue en julio, más o menos, con atraso por el tema de la pandemia fue todo bastante demorado y tuvimos un aumento muy desproporcionado con el crecimiento del costo de vida. Este año en enero se consensuó un aumento mucho mayor, se está como recuperando la capacidad adquisitiva. Si hacemos el anual podemos decir que casi vamos bien pero si vamos un poquito para atrás venimos atrasando mucho y quizá lo que tengamos que pedir no es que equipare la inflación anual sino que podamos recuperar nuestro poder adquisitivo”, finalizó.