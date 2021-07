"El 90 % de los bahienses que vuelven del exterior están cumpliendo con el aislamiento correspondendiente"

Así lo aseguró a CAFEXMEDIO Natalia Sierra, Directora de Migraciones de la Delagación Bahía Blanca, quien informó que "todos los que ingresan deben completar una declaración jurada electrónica donde van a adjuntar un PCR negativo dentro de las 72 hs". “Nosotros, por suerte, no hemos tenido personas que hayan ingresado al exterior que hayan dado positivo. La semana pasada, hicimos 40 domicilios para chequear que las personas estén en sus domicilios", mencionó.

“La realidad hoy es mucho mejor a como veníamos en las últimas semanas. Hemos mejorado el nivel de cumplimiento entiendo que también por la difusión de la información y la ayuda de los medios hemos logrado mejorar el cumplimiento. La semana anterior estuvimos en un 100% de cumplimiento con bastantes ingresos como se abrió el cupo y se está ampliando semanalmente el cupo están ingresando cada vez más y lo están haciendo con un cumplimiento del 90% aproximadamente”, indicó Sierra.

La funcionaria explicó que "todas aquellas personas que ingresan al territorio nacional tienen que completar una declaración jurada donde van a seleccionar el domicilio donde van a cumplimentar el aislamiento".

"Tengamos en cuenta que son aquellas personas que han salido del país antes del primero de julio, aquellas personas seleccionan el domicilio, si es en el marco de nuestra jurisdicción, nosotros hacemos los filtrados de todos los ingresos y chequeamos a esas personas que vienen a nuestra jurisdicción",expresó.

EN EL CASO DE USTEDES QUE TIENEN UNA JURISDICCIÓN MUY AMPLIA ¿SALE GENTE DE ACÁ O HACEN EL CONTRALOR A TRAVÉS DE FUERZAS POLICIALES?

“No. Las fuerzas policiales nacionales están colaborando, también las fuerzas de salud de las distintas jurisdicciones pero nosotros también estamos yendo a la zona a hacer constatación. Tenemos 8 inspectores que van saliendo en la rotación siempre en conjunto con el área de salud de la Región Sanitaria”.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO QUE DEBEN REALIZAR AQUELLOS QUE INGRESAN A LA REPÚBLICA ARGENTINA?

“Todos los que ingresan deben completar una declaración jurada electrónica donde van a adjuntar un PCR negativo dentro de las 72 hs. De dar negativo el PCR, se carga la declaración jurada, se les permite el ingreso, al arribar a Ezeiza, a Aeroparque o San Fernando, que son los únicos ingresos habilitados al territorio se les hace un nuevo PCR que en el caso de dar negativo se le permite a la persona circular hasta su domicilio".

Sierra aclaró que, "en el caso de los que salieron antes del 1° de julio, van a cumplimentar los 7 días de aislamiento en su casa".

"Aquellos que salieron del país con posterioridad al primero de julio van a hacer el aislamiento en hoteles los primeros 4 días y en sus domicilios los restantes 3 días. Y todos ellos sea que hayan salido antes o después del primero de julio deben realizar al séptimo día un PCR negativo para poder obtener el alta”, agregó.

YO INGRESO AL PAÍS LÓGICAMENTE ME TENGO QUE HACER UN PCR DEL PAÍS DEL CUAL ESTOY VIAJANDO. INGRESO AL PAÍS, EN EL AEROPUERTO MISMO ME HACEN UN TESTEO RÁPIDO, SI DOY NEGATIVO ME DEJAN VIAJAR AL LUGAR DE ORIGEN, SI DOY POSITIVO ME OBLIGAN A QUEDARME EN UN HOTEL AHÍ EN UN LUGAR DETERMINADO.

“Ahí sí la autoridad sanitaria te va a aislar en un hotel que están preestablecidos. En el caso de que te dé negativo, se te permite circular hasta la jurisdicción donde residas".

SON 7 DÍAS DE AISLAMIENTO Y NO 10.

“Son 10 en realidad desde el primer PCR negativo que uno se hace en el país de origen. En general, como el PCR tiene que hacerse dentro de las 72 hs para que pueda darte el tiempo del resultado, los 10 días se cumplimentan con 7 en el país más los 3 desde el PCR negativo”.

¿AL SÉPTIMO DÍA TE TENÉS QUE VOLVER A HACER OTRO PCR O NO? ¿ES OBLIGACIÓN O NO?

“Es obligatorio hacer el PCR. Hemos encontrado muchos casos, ya más de diez, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, de personas que han dado negativo al segundo test y al tercero, para obtener el alta, han dado positivo. Así que es muy importante recordarle a la población la necesidad de hacer este último test para estar seguros de que no vinieron contagiados".

¿ESOS TEST PUEDEN SER TEST RÁPIDOS O TIENEN QUE SER PCR?

“No, pueden ser test rápidos. Lo que sí hay que hacer es en el caso de que uno haga el test rápido y dé positivo hay que realizar un estudio posterior para enviar esas muestras al Malbrán para corroborar que no pertenezcan o, bueno, si pertenecen a la cepa Delta".

ESTA SITUACIÓN QUE VOS CONTÁS DE CAPITAL FEDERAL DE QUE HAN DADO POSITIVO ALGUNOS INCLUSIVE DESPUÉS DE HABER DADO DOS NEGATIVOS. ¿HAN TENIDO DENTRO DE TU JURISDICCIÓN ALGUNO CON ESTA CARACTERÍSTICA?

“Nosotros, por suerte, no hemos tenido personas que hayan ingresado al exterior que hayan dado positivo".

¿LOS HORARIOS EN LOS CUALES USTEDES CONCURREN SON VARIADOS?

“Sí, mañana y tarde en general siempre tratamos de concurrir en los horarios donde podamos encontrar a la gente, tratamos de no ir muy temprano que sabemos que al estar cumpliendo el aislamiento nos ha pasado que no hemos encontrado personas que se encontraban en el domicilio, de todas maneras, siempre al presentarnos en un domicilio nosotros en el caso de no encontrar a nadie se llama por teléfono, se realiza el contacto con la persona para evitar evitar denunciar a personas que efectivamente están cumpliendo con el aislamiento se hace un contacto telefónico en el momento, in situ”.

¿CUÁNTOS CHEQUEOS HACEN DE MANERA DIARIA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS?

“Depende mucho de los ingresos pero la semana pasada visitamos 40 domicilios.”

¿ALGUNO MÁS DE UNA VEZ?

“Sí, alguno más de una vez. En la medida en que podemos en cada salida si no completamos los 15 domicilios diarios más o menos que se visitan se completan con visitas ya realizadas".

¿SU JURISDICCIÓN ES BAHÍA BLANCA Y QUÉ OTROS DISTRITOS?

“Hasta el norte llegamos hasta Carlos Casares, al sur hasta Patagones y hasta Tres Arroyos, Benito Juárez. Los ingresos que se producen en otras localidades de nuestra jurisdicción son mucho menores, quizá tenemos uno o dos ingresos entonces es más fácil el control pero el fin de semana estuvimos, junto con la Región Sanitaria, recorriendo hasta la localidad de Trenque Lauquen haciendo constataciones. Así que es un trabajo arduo. La idea es retrasar lo más que se pueda el ingreso de estas nuevas variantes", finalizó.