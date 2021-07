"En el Hospital Municipal, tenemos el 90 % del personal vacunado con las dos dosis"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, el director del nosocomio local, Dr. Gustavo Carestía, quien expresó que hoy el único tratamiento efectivo contra el Covid es la vacuna. COn respecto a la ocupación del hospital, aseguró que "ha bajado el número de internados y ha permitido tener un poco más de posibilidades de trabajar en mejores condiciones". "En la guardia, tenemos una disminución del 50% de los casos. Llegamos a tener 32 internados y hoy sólo 10", mencionó.

“Ha mejorado la situación en lo que hace al número de internados y ha permitido tener un poco más de posibilidades de trabajar en mejores condiciones. Tenemos hoy 6 pacientes con Covid en terapia contra los 9 o 10 que veníamos teniendo habitualmente. En clínica, estamos alrededor de los 20 pacientes contra los 30 que veníamos teniendo habitualmente y, en la guardia, había 10 pacientes en total, una disminución en el caso de la guardia del 50% de los casos”, indicó Carestía.

El profesional local agregó que "llegamos a tener internados 32 pacientes que superan todas las expectativas de la guardia, tuvimos en un momento que internar dentro de los consultorios de guardia porque no dábamos abasto".

HOY ESO HA MERMADO. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO? PORQUE LA VERDAD QUE UNO ENTIENDE QUE HAN HECHO MALABARES EN SU MOMENTO, QUE SE HAN ESFORZADO FÍSICA Y PSICOLÓGICAMENTE.

"El personal le viene poniendo el pecho a la pandemia desde que esto comenzó el año pasado y viene trabajando a full, fundamentalmente, en los lugares más críticos como la guardia, la terapia, clínica médica, que son los lugares donde ha estado el mayor número de pacientes y, obviamente, la gente que trabaja en el hospital lo ha sentido tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista de la salud mental. Hay cierta estabilidad y estamos en ese sentido más tranquilos que hace unos meses atrás".

ESOS DÍAS O MESES ATRÁS TENÍAMOS MENOS EXPERIENCIA, CADA DÍA QUE VA PASANDO UNO VA ADQUIRIENDO MAYOR EXPERIENCIA RESPECTO DE ESTA ENFERMEDAD. ¿HAN MEJORADO LA POSIBILIDAD DE TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES?

“El tratamiento de fondo de coronavirus no existe ni se conoce ningún tratamiento específico. Ahora, los tratamientos que venimos haciendo han ido mejorando técnicamente con el tipo de respiradores diferentes en el caso de los pacientes que fueron a terapia o con el agregado de algunas medicaciones que son para pacientes en situación grave".

Carestía mencionó que "sí ha habido un cambio sustancial en el tema de la vacunación y de la posibilidad de tener la aplicación de las dos dosis y esto es clave pensando, no solamente en el presente, sino en el futuro porque si se habla de una probable tercer ola donde es también probable que haya aumento del coronavirus Delta es básico e importantísimo que la población vacunada tenga las dos dosis".

"Una dosis ayuda pero con dos estamos mucho más seguros de poder disminuir la transmisibilidad y disminuir obviamente en consecuencia también la mortalidad", enfatizó.

EL OTRO DÍA HABLÁBAMOS CON EL DR. ACROGLIANO Y NOS DECÍA QUE HABÍA EN UNA REUNIÓN QUE HICIERON LA SEMANA PASADA CON LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES SE PUSO DE MANIFIESTO LA PREOCUPACIÓN PORQUE HABÍA UN PORCENTAJE DE PROFESIONALES DE LA SALUD QUE HABÍAN DECIDIDO NO VACUNARSE. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DENTRO DEL HOSPITAL MUNICIPAL?

“Nosotros tenemos prácticamente el 90% de la población hospitalaria, profesionales y no profesionales, vacunados y con dos dosis. Hay un 10% restante algunos no se han vacunado por circunstancias coyunturales, personales y hay algunos otros que son de esta famosa corriente antivacuna. Es una situación disparatada porque hoy en día el único tratamiento preventivo posible es la vacuna, además de los cuidados personales. No aplicarse la vacuna es una cuestión de riesgo mayúsculo".

ADEMÁS TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROFESIONAL PUEDE LLEGAR A CONTAGIAR A UNA PERSONA QUE LLEGA POR OTRA ENFERMEDAD Y PUEDE GENERAR UNA SITUACIÓN REALMENTE LAMENTABLE. MACRON, EN FRANCIA, DETERMINÓ QUE, POR EJEMPLO, TODO AQUEL QUE TRABAJE EN LOS HOSPITALES DEBE ESTAR VACUNADO SÍ O SÍ AL PRIMERO DE SEPTIEMBRE. EL QUE NO SE VACUNA EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE NO VA A PODER TRABAJAR EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE FRANCIA. ¿ESTARÍAS DE ACUERDO CON UNA MEDIDA DE ESAS VOS?

“Puede sonar antipático pero me parece que es imprescindible que esto suceda, estamos en una circunstancia muy especial, es una pandemia, estamos todos bajo riesgo. Las autoridades además deberían, como en el caso este que mencionás de Macron, en Francia, tomar alguna decisión al respecto, no sé si exactamente la misma o alguna cosa parecida pero algo hay que hacer, sí.”

DENTRO DE LO QUE ESTÁN MANEJANDO, PENSANDO, DE LO QUE VIENE, ¿SE PREPARAN DE OTRA MANERA SABIENDO QUE ESTÁ LA POSIBILIDAD DE UNA TERCERA OLA? ¿HAY ALGUNA PERSPECTIVA QUE PUEDE IR ANTICIPANDO LO QUE PUEDE LLEGAR A VENIR VIENDO COMO ESPEJO LO QUE OCURRE EN OTROS PAÍSES?

“Desde el punto de vista hospitalario, estamos en este momento avanzando sobre más o menos el 60% de la obra que teníamos prevista para aumentar el número de camas y hemos solicitado un crédito de $30.000.000 para comprar equipamiento. En teoría, el equipamiento tiene que estar en nuestro poder el mes próximo. En alguna medida nosotros nos estamos preparando como para estar con todos los insumos y las necesidades previstas para una tercer ola".

Además, dijo que "hay alguna cuestión que es medio indescifrable y que no pasa por la gestión hospitalaria sino por la gestión de la salud pública que está vinculada al tema de saber si se nos viene una ola con el virus Delta o una ola con esta cepa que está actualmente, porque cambia, es distinta la situación”.

PORQUE LA EFECTIVIDAD DE LAS VACUNAS ES DIFERENTE TAMBIÉN SOBRE ESE ASPECTO.

“La efectividad inclusive vinculada a esto que yo te decía antes del tema de la doble dosis contra la dosis simple. La dosis simple te ayuda mucho, obviamente, pero lo importante, más en el caso de la cepa Delta, es que esté la doble dosis”.

HACE UNOS DÍAS HABLÁBAMOS CON ALGUNOS DIRECTORES DE HOSPITALES QUE ESTABAN PREOCUPADOS PORQUE NO HABÍA INSUMOS, NO HABÍA ENTREGA DE INSUMOS, MÁS ALLÁ DE HABER AUMENTADO MÁS DEL 1000%, 1200%, 1400%, ALGUNOS INSUMOS PRINCIPALMENTE PARA EL ÁREA DE TERAPIA, Y ESTABAN GASTÁNDOSE LO QUE TENÍAN EN STOCK. ¿HA MEJORADO ESA SITUACIÓN O SEGUIMOS BAJO LA MISMA PRESIÓN?

“No ha mejorado en absoluto. Es una situación muy delicada, se trata de medicamentos justamente vinculados a pacientes que están con respirador, esta medicación es imprescindible para poder tener un paciente en respirador. Más allá de que, si en julio del año pasado, una ampolla de uno de los medicamentos costaba $50 y hoy cuesta $550, tenemos una situación muy delicada que es que hay una especie de inexistencia, entre comillas, en el mercado. Hay poca medicación, no es que no haya”, finalizó.