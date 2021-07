Vacaciones de invierno: "Estamos preparados para recibir mucha gente en Monte Hermoso"

Esas fueron las palabras de Franco Gentili, Secretaro de Turismo de la ciudad balnearia, quien agregó que "en cuanto a incentivo, promoción y venta de lo que tiene que ver con vacaciones, de forma presencial, no vamos a hacer nada porque entendemos que todavía no estamos en condiciones de promover o de incentivar a que la gente venga masivamente y se agolpe". "Ya estamos pensando en a Fiesta de la Cerveza y la inauguración de la temporada", indicó a CAFEXMEDIO.

“En semanas anteriores venimos viendo en Monte que la gente se hace la escapada el fin de semana. Está cambiado el perfil de la demanda y tiene que ver con los viajes cortos, con disfrutar un poco más al aire libre, con disfrutar los espacios abiertos, ya sea una escapada, un rato, un fin de semana y eso, obviamente, que a nosotros como destino y en el sudoeste nos viene muy bien", sostuvo Gentili.

El funcionario explicó que "nosotros vamos a seguir la línea del gobierno nacional y el gobierno provincial que consiste en no incentivar, en no vender las vacaciones de invierno pero sí estamos preparados para que venga gente, sobre todo los fines de semana y esperemos que así sea".

"Estamos trabajando en lo que tiene que ver nuevamente con el cumplimiento de los protocolos. Entendemos que sí, que va a venir mucha gente a Monte Hermoso”, agregó.

¿CÓMO TRABAJAN ESTE TEMA CON RESPECTO A LOS HOTELES, A LAS CABAÑAS? ¿HAN HECHO ALGÚN TIPO DE TRABAJO EN FORMA CONJUNTA? ¿CÓMO VAN A TRABAJAR EL ASPECTO PUNTUAL DEL CUIDADO?

“Nosotros con los prestadores turísticos venimos trabajando con el mismo protocolo de siempre, obviamente, que ha mermado mucho lo que tiene que ver con la demanda turística. En estos fines de semana durante este periodo sobre todo la gente que viene son propietarios de segunda residencia, vienen a ver sus casas, vienen a abrir el fin de semana, vienen a disfrutar un poco de la playa y de todos los atractivos".

Gentili mencionó que "los hoteleros y la gente de las cabañas saben que tienen que cumplir el protocolo que hemos establecido que tiene que ver con los cuidados personales, con lo que ya venimos hablando y, en el caso de que suceda, alertarnos ante cualquier situación. Hay muchos hoteles y cabañas que están cerradas".

¿HAY ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN, ALGÚN TIPO DE ATRACTIVO, QUE HAYAN IMAGINADO PARA CONSEGUIR UNA BUENA PRESENCIA DE GENTE EN ESTAS VACACIONES DE INVIERNO?

“En vacaciones nosotros, de forma presencial o incentivo, promoción y venta de lo que tiene que ver con vacaciones no vamos a hacer nada porque entendemos que todavía no estamos en condiciones de promover o de incentivar a que la gente venga masivamente y se agolpe. Todas las actividades que vamos a hacer serán de forma virtual, ya las hemos anunciado en nuestras redes sociales, van a ser desde las distintas áreas de la secretaría".

"Nada presencial, no vamos a promover las vacaciones, es también un poco la línea que ha bajado el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación así que vamos a ir en ese mismo camino y nosotros ya estamos planificando como lo ha anunciado el intendente, hace algunas semanas atrás, lo que tiene que ver con la Fiesta de la Cerveza y la inauguración de la temporada. Saltaríamos directamente lo que tiene que ver con el calendario de eventos que nosotros tenemos estipulado a diciembre, que sería la Fiesta de la Cerveza", subrayó.

LO QUE SÍ YA NOS HABÍA DICHO ALEJANDRO DICHIARA, EL INTENDENTE, QUE SE HABÍA SUSPENDIDO LA FIESTA DE LA PRIMAVERA. ESO ESTABA CONFIRMADO.

“Sí, eso ya está confirmado, primero, obviamente, por una cuestión sanitaria que realmente todavía no sabemos o no estamos plenamente para hacer un evento como es la Fiesta de la Primavera en Monte, un evento masivo, convocante, en donde durante tres días tenés mucho flujo de demanda de turistas, de visitantes, sobre todo jóvenes. Es un evento masivo en donde también requiere una organización muy importante, entonces, por supuesto que ya está totalmente descartada como también Enduro, que se hace en el mes de octubre, ya prácticamente lo tenemos descartado".

Gentili dijo que "si bien el plan de vacunación viene muy bien, no es factible todavía que haya un horizonte tan claro en el mes de octubre pero creemos que a este ritmo para diciembre ya podemos llegar a tener una normalidad de alguna manera como estábamos acostumbrados o parecido a eso".

"Auntamos los cañones y si se quiere a la inauguración de la temporada y que a partir de eso ya podamos tener una temporada de verano también lo más normal posible con todo el calendario de Monte que tenemos acostumbrados funcionando de una manera normal o casi normal en definitiva", manifestó.

LO QUE HAY QUE DECIR EN ESE SENTIDO ES QUE EN PRINCIPIO VA A ESTAR TODO ABIERTO. NO VA A HABER CONTROLES NI RESTRICCIONES EN EL INGRESO.

“Por el momento no vamos a tener controles en el ingreso, de hecho, la restricción que teníamos horaria hace unas semanas ya fue levantada, así que en el ingreso no hay ningún tipo de restricción horaria. Sí obviamente los controles habituales que tenemos nosotros. Otra cosa que volvió a funcionar para estas vacaciones es el certificado de turismo que hay que sacar para irse de vacaciones".

El Secretario de Turismo expresó que "acá en Monte no vamos a ser estrictos con eso, no es que en la entrada vamos a pedirles a todos los turistas que vengan pero sí, obviamente, que nos viene muy bien y nos favorece mucho que la gente aunque sea va a venir el fin de semana o unos días pueda sacar ese certificado que para nosotros es una fuente de información muy importante que nos permite ver realmente el flujo turístico que se puede dar en la provincia y ayuda un poco a tomar decisiones".

¿LOS HOTELES TRABAJAN CON UN AFORO DETERMINADO?

“Los hoteles se estableció en la temporada de verano que trabajen con un aforo de un 80%, un 90%. Hoy la realidad es que hoy un hotel no va a estar lleno, uno conociendo el movimiento que hay de Monte Hermoso en vacaciones de invierno, es muy difícil que un hotel esté colmado. No estamos preocupados por el tema del aforo, o la cantidad de visitantes, o turistas, que vengan a los hoteles, así que en ese sentido sí está establecido que tienen que trabajar con una capacidad definida pero no creo que haya ningún inconveniente".

¿VA A HABER LUGARES PARA HACER TESTEOS? ¿CÓMO SE VA A MANEJAR ESTO PARA EL PÚBLICO VISITANTE?

“No. Eso lo estamos manejando desde el área de salud de la misma forma, está el hospital a disposición, la parte de Covid destinada para eso, así que no vamos a hacer ningún tipo de nuevas unidades funcionales de testeo, ni nada por el estilo. Ya hemos charlado con todos los comerciantes y los prestadores que en estas dos semanas hay que obviamente seguir ajustando el protocolo", finalizó.