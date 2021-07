La Liga del Sur sorteó el fixture correspondiente a los torneos de Primera y Promocional

A través de la aplicación Zoom, los consejeros de los distintos clubes se hicieron presente y participaron del evento. Ambos certámenes comenzarán el próximo fin de semana con los siguientes cotejos:

Primera División - Torneo Rubén Felipe Nieto - Fecha 1.

Bella Vista Vs Liniers

Tiro Federal Vs Rosario PB

Huracán Vs Villa Mitre

Sporting Vs Olimpo

Promocional - Torneo Mario "Cota" Álvarez - Fecha 1.

La Armonía Vs Pacífico (C)

Sansinena Vs Pacífico (BB)

San Francisco Vs Libertad

Libre: Comercial