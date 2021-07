Caso García Gurrea: "La pareja de Gabriel sabe más de lo que dice"

Esas fueron las palabras de María Laura Bentivegna, abogada de la familia de Gabriel García Gurrea, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 20 de mayo. "No puede ser que una persona que convivió cinco años con él no conozca a ningún amigo, no conozca a nadie de su entorno, no pueda aportarnos esos datos. Ojalá que recuerde algo y que pueda servirnos para encontrarlo”, subrayó a CAFEXMEDIO.

“Se está tratando de ubicar a algunas personas para que les tomen declaración testimonial así que espero que en estos días, entre hoy y mañana, tengamos noticia de que por lo menos les hayan podido tomar declaración, de que los pudieron ubicar y a ver si surge algo que nos lleve a encontrar a Gabriel", expresó Bentivegna.

La abogada bahiense expresó que "se está investigando justamente en todos los sentidos porque siendo que pasó tanto tiempo y que no aparece no se descarta que pudiera tener algún problema que desconocemos pero no sabemos ni siquiera relacionado con qué".

PARA USTED, PARA LA FAMILIA, ¿LA PAREJA DE GURREA SABE MÁS DE LO QUE DICE?

“Yo creo que debe saber más de lo que dice, que por alguna circunstancia no lo está diciendo, o sea, por algo personal que ella pueda tener temor o que pueda estar involucrada, pero no solamente en qué le pasó a Gabriel sino en cómo era el día a día de Gabriel, o sea, una persona que convivió cinco años con él que no conozca a ningún amigo, que no conozca a nadie de su entorno, que no pueda aportarnos esos datos, pero, bueno, ojalá que recuerde algo y que pueda servirnos para encontrarlo.”

SÉ QUE EL TELÉFONO DE GABRIEL USTEDES NO LO TIENEN PERO ¿SE PUEDE TENER INFORMACIÓN RESPECTO DE CUÁLES FUERON LAS ÚLTIMAS COMUNICACIONES EN EL TELÉFONO DE ÉL?

“El teléfono de Gabriel lo tenemos porque lo dejó en su domicilio. No se encontró nada relevante, tenía varios datos borrados y no se encontró nada importante, se había comunicado con la gente que él trabajaba, con su familia, no había nada raro en el teléfono".

NO DEJO DE SORPRENDERME DE LA SITUACIÓN PORQUE SON DOS MESES DE DESAPARECIDO DE ESTA PERSONA QUE NADIE SABE NADA, ES COMO QUE SE LO TRAGÓ EL MUNDO. ¿USTEDES TIENEN ALGUNA PISTA MÁS FIRME QUE SE ESTÁ TRABAJANDO SOBRE ELLA?

“Estamos tratando de alguna manera de citar a la gente que lo conocía a Gabriel a que se acerque a prestar declaración porque cualquier dato que puedan aportar resulta útil en cuanto a dónde se movía, qué hacía, qué no hacía, a quién frecuentaba, al margen de su lugar de trabajo y de su pareja”.

¿QUÉ LE DICE LA MADRE? ¿EN ALGÚN MOMENTO LE HABÍA DICHO QUE ESTABA PREOCUPADO POR ALGO? ¿HABÍA MANIFESTADO EN ALGÚN MOMENTO ALGUNA SITUACIÓN IRREGULAR EN LA CONVIVENCIA CON SU PAREJA?

“Sabía la madre que algunas veces se peleaban como cualquier otra pareja y en esta situación él se iba a su domicilio que quedaba muy próximo al domicilio de Pamela, se quedaba un par de días y volvía a su casa, nada extraño, nada que le llamara la atención”.

¿ÉL TRABAJABA EN UNA VERDULERÍA?

“Él trabajaba en una verdulería, sí. Ella se dedicaba a la fotografía".

CUANDO NOSOTROS HABLAMOS DE SU PAREJA ¿AL MOMENTO DE LA DESAPARICIÓN ÉL ESTABA CONVIVIENDO CON ELLA?

“Sí".

TOMÓ ESTADO PÚBLICO TAMBIÉN QUE LA PERSONA DETENIDA JUNTO CON LA PAREJA DE GURREA PODÍA TENER ALGÚN ACERCAMIENTO SENTIMENTAL CON LA MISMA.

“Ellos estaban conviviendo, o sea, se interpreta como que fue una pelea más y no una separación absoluta, o sea, yo interpreto que fue una pelea en el sentido de que se fue en horas de la tarde, que se cargó su mochila y se fue y que no se llevó ni todas sus cosas ni todas sus prendas, ni se había alquilado un lugar, ni le había avisado a nadie que se había separado ni que se iba a ir de la casa. Si es por los dichos de ella pareciera que fue una pelea más".

LO LLAMATIVO ES QUE DEJÓ EL CELULAR.

“Y, sí, absolutamente, porque si hubiese estado involucrado en alguna cosa grave o no lo hubiese dejado o no lo hubiesen borrado”.

¿CÓMO SIGUE ESTO AHORA? ¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR? UNO DIJO USTED QUE AQUELLA PERSONA QUE LO CONOZCA O SEPA DE ÉL SE ACERQUE A CONVERSAR A VER SI PUEDE APORTAR ALGO. ¿Y QUÉ MÁS?

“Se siguen tomando declaraciones al entorno conocido de él, que es el entorno de él y su pareja y analizando los teléfonos celulares para ver si se pueden tomar más datos”.

LA OTRA PERSONA QUE FUE DETENIDA EN SU MOMENTO TAMPOCO HOY ESTÁ DETENIDA, FUE APREHENDIDA PERO NO FUE DETENIDA.

“Fueron aprehendidos por falso testimonio y por ahora no tienen otra imputación en la causa de la desaparición de Gabriel, por eso quedaron en libertad, pero, bueno, todavía no se descarta que llegado el caso puedan tener una imputación mayor", finalizó.