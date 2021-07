Capturaron a un sujeto que estaba prófugo acusado de vender droga

A principios de mes y a pedido del Fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJN° 19, la Jueza de Garantías Marisa Promé había otorgado órdenes de detención para dos personas acusadas de comercialización de estupefacientes y se logró dar solo con Matías Andrés Lira, quién fue ubicado en su domicilio de Alvarado 1496, piso 3. Mientras que Oscar Alejandro Rivas no fue hallado y se encontraba prófugo.

En el día de ayer Rivas se entregó en el Juzgado de Garantías N° 4, por lo que se encuentra detenido y alojado en la sede de la DDI local.



A Rivas se le atribuye haber comercializado estupefacientes, particularmente cocaína, marihuana y éxtasis, durante el período comprendido – al menos- entre el 29 de septiembre de 2019 y el 11 de septiembre de 2020, mediante la modalidad de entregas en lugares de encuentro previamente acordados, valiéndose de tres teléfonos celulares y de la res social messenger de Facebook a través del usuario “Alejandro Dbg”.

Tanto Lira como Rivas declararon frente al Fiscal Del Cero y negaron tener relación con los hechos que se les imputan. Rivas además, dijo que no era el dueño de los teléfonos – cuyas conversaciones constan en la causa -, que no era su voz la que se escuchaba en los mensajes de audio enviados y que no manejaba la cuenta de Facebook “Alejandro Dbg”.