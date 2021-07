"Las terapias intensivas, principalmente del sector público, siguen completas"

Esas fueron las palabras del Secretario de Salud, Pablo Acrogliano, quien opinó que, "después de las vacaciones de invierno, esperamos un nuevo rebrote de casos". "La semana próxima, además, veremos que repercusiones tienen los festejos por el título de Argentina en la Copa América", añadió. En cuanto a la campaña de vacunación, expresó que "lo ideal es que pudiéramos empezar a disminuir la brecha entre primera y segunda dosis".

“Desde que empezó la pandemia estamos en emergencia sanitaria y va a proseguir hasta fin de año la emergencia. En función de los cuidados del personal que tenemos y en función de las condiciones de las salas médicas se hizo todo un rediseño de las áreas programáticas y algunas unidades sanitarias, algunas se desafectaron y otras no, se amplió el horario de atención y así vamos a seguir, por lo menos, hasta fin de año", sostuvo Acrogliano.

El funcionario local explicó que, "en paralelo, lo que estamos haciendo es rediseñando todo el sistema para que permanezca la actividad de centro, con atención mañana y tarde y otro centro satélite que se dedique más a lo que tiene que ver con la prevención y promoción de la salud".

"Hasta fin de año no voy a poder decir cuáles van a quedar y cuales no con otro rediseño de lo que es el nivel de atención. Todas las unidades que tenemos las vamos a utilizar”, agregó.

¿Y RESPECTO PUNTUALMENTE DEL CASO DE LA SALA MÉDICA DE TIRO FEDERAL?

“Por ahora, va a quedar desafectada. Puede ser que utilicemos por ahí algunos lugares para hacer intervenciones específicas, por ejemplo, así como estuvimos en Amaducci, fuimos a hacer una jornada de vacunación. Posiblemente así vamos a estar hasta fin de año porque necesitamos empezar a recuperar lo que se llama las funciones esenciales en salud pública que tiene que ver con los controles, con la vacunación y esto es algo que la pandemia nos ha postergado”.

PREGUNTO ESTO PORQUE LA OYENTE, QUE SE LLAMABA CRISTINA, NOS DECÍA QUE HAN IDO A OTRAS SALAS MÉDICAS Y ESTÁN COMO DESBORDADAS, NO TIENEN LA ATENCIÓN QUE POR AHÍ TENÍAN EN ESTA SALA Y A VECES NO ATIENDEN EL TELÉFONO.

“Estamos con un porcentaje interesante de alrededor del 20 % del personal de salud, el primer nivel de atención, está licenciado y, en función de eso, también tenemos que reestructurar. De nada nos sirve tener lugares que sean peligrosos para el personal de salud y para los vecinos. Posiblemente haya cuellos de botella porque en la medida que se va abriendo la circulación va a aumentar la demanda. Tengamos un poquito de paciencia porque estamos trabajando para poder asistir a todos”.

DICEN QUE APROXIMADAMENTE UN 20 % DE MÉDICOS BAHIENSES QUE TRABAJAN EN LOS HOSPITALES HAN DECIDIDO NO VACUNARSE CONTRA EL COVID. ¿ESTO ES REAL? ¿HAY ALGO DE CIERTO EN ESTO?

“No sé si ese es el porcentaje. Las reuniones que tenemos los miércoles con los directores se pone en la mesa que hay un cierto número de colegas y de personal sanitario en general que elige no vacunarse".

¿LO VES COMO UNA PREOCUPACIÓN?

“No deja de ser una preocupación porque es una de las herramientas que tenemos precisamente para la prevención, lo que pasa que también no nos olvidemos en la situación en que se encuentra la vacunación que es una Fase 3 por eso es voluntario si no sería obligatorio. Es una preocupación porque genera cierta incomodidad en aquellos colegas que sí se han vacunado y están trabajando con gente que no se ha vacunado”.

DA LA SENSACIÓN DE HAZ LO QUE YO DIGO Y NO LO QUE YO HAGO. ESTA ES LA SENSACIÓN QUE A UNO LE DA EN ALGUNOS PROFESIONALES CUANDO NOSOTROS ESTAMOS RECLAMANDO QUE LA MAYOR CANTIDAD DE GENTE SE VACUNE PORQUE ESTO VA A EVITAR CUALQUIER SITUACIÓN Y VEMOS QUE POR OTRO LADO SE VEN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, ENTONCES, CLARO QUE ES PREOCUPANTE.

“Esto se planteó justo el miércoles pasado en la reunión de los directores. El tema es que mientras no sea obligatorio y es una decisión individual, es medio contradictorio. se está trabajando de todas maneras en esto, lentamente se va a ir acomodando la situación y creo que en breve cada vez se está abriendo más la vacunación, cada vez ingresa más gente y, seguramente, van a cambiar su opinión”.

AYER HABLABA CON LA DRA. GIORDANO Y LE DECÍA QUE CUANDO SE DAN ESTAS BAJAS MOMENTÁNEAS DE CASOS POSITIVOS EN LOS DISTINTOS LUGARES DEL MUNDO SE TIENE QUE APROVECHAR A IMAGINAR QUÉ ES LO QUE PUEDE PASAR EN 15, 20, DÍAS, UN MES. ¿QUÉ ESTÁN IMAGINANDO QUE PUEDE SUCEDER USTEDES?

“En relación a la variante Delta, tarde o temprano, va a ingresar. Y, en función a las vacaciones de invierno, sí esperamos que haya un rebrote. Es más, salió en todos lados la concentración que hubo de gente cuando salió el campeonato de la Copa América y eso la semana que viene nos vamos a enterar qué repercusión tiene. El comportamiento de la pandemia es bien ondulante, o sea, que estas situaciones lo que nos permiten es hacer que se relaje un poco el personal pero esperamos que haya otro rebrote, sin duda".

¿CÓMO VES LA SITUACIÓN EN BAHÍA BLANCA? PORQUE AYER HABLÁBAMOS CON EL DR. CASELLA Y NOS DECÍA QUE HAY MENOR CANTIDAD DE CASOS PERO LAS TERAPIAS SIGUEN AL 100%. NO HA DISMINUIDO LA CANTIDAD DE GENTE EN LAS TERAPIAS INTENSIVAS COVID. ¿CUÁL ES LA REALIDAD HOY? ¿QUÉ VISIÓN TENÉS VOS?

“Las terapias intensivas siguen completas, hay un problema dando vuelta que tiene que ver con la medicación para relajar y sedar a los pacientes con lo cual muchas veces se termina sobrecargando el sistema público y también aparece la patología propia del invierno que también requiere de terapia. Hoy por hoy, ya prácticamente no hay terapias Covid y no Covid sino que son todas una. Algunos hospitales o clínicas que tienen más camas las dividen pero es un problema ese que no ha disminuido. Las terapias siguen, sobre todo lo que tiene que ver con los públicos, completas”.

DENTRO DE LO QUE ES EL TEMA VACUNACIÓN EN BAHÍA BLANCA ¿CREÉS QUE SE HA RETOMADO EL RITMO NUEVAMENTE? ¿CREÉS QUE VAMOS POR BUEN CAMINO EN ESE SENTIDO?

“Mientras hay vacunas hay que vacunar. Lo ideal es que pudiéramos empezar a disminuir la brecha entre primera y segunda dosiS. El 9 de julio estuve en Don Bosco con la gente de Región Sanitaria y cuando uno convoca u ofrece asistencia a los vecinos se responde. Hay algo que se llama una demanda contenida, es decir, la pandemia produce que uno tenga que cerrar muchas puertas y que la gente entre por una sola. Cuando vos tenés la posibilidad de abrir otra puerta la gente responde porque es la necesidad que tienen".

UNO DE LOS TEMAS QUE SE ESTÁ DEBATIENDO, VOS LO MENCIONASTE, ES EL DE ACORTAR LA BRECHA ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA DOSIS ¿SE HA AMPLIADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE MEZCLEN LAS VACUNAS O TODAVÍA NO SE PUEDE HACER ESO?

“Nosotros tenemos un ente regulador que es el ANMAT, se están haciendo estudios, se están haciendo investigaciones. Cuando el ANMAT dé los resultados y emita opinión, es el ente rector y es lo que nosotros vamos a acatar. Se está trabajando y muy probablemente se puedan mezclar, por así decirlo, las marcas”.

HOY EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE ESTÁ EN LOS MENORES DE 18 AÑOS CON COMORBILIDADES Y QUE NO PUEDEN VACUNARSE PORQUE NO HAY NINGUNA VACUNA ACEPTADA O APROBADA POR LA ANMAT PARA ELLOS.

“Siempre todo lo que es población vulnerable es hacia dónde tiene que ir el foco”.

¿NO HAY NINGUNA PERSPECTIVA EN LO INMEDIATO?

“Insisto, esto depende del ente rector, viste que se han cerrado contratos, se está analizando a qué población efectivamente le corresponde pero en eso tenemos que esperar", finalizó.