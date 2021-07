Festejos por el título de Argentina: "En una semana van a aumentar los casos y veremos como repercute en las internaciones"

Esas fueron las palabras de la Dra. Laura Giordano, infectóloga del Hospital Penna, quien opinó que, "tal vez al haber vacunada mucha gente, las repercusiones van a ser menores". "Es importante que sigamos insistiendo en el tema de la vacunación pero sigamos insistiendo y cumpliendo y adhiriendo a las medidas de prevención porque cuando aumentan las restricciones los casos bajan", indicó a CAFEXMEDIO.

“Yo realmente también estoy muy contenta con el título de Argentina. Me parece que además fue una alegría para la gente que venimos después de un año, casi dos años van a ser de todas complicaciones y malas noticias permanentemente pero uno se preocupa porque sabemos que la aglomeración lleva a un aumento de los contagios y eso lleva otra vez a sobrecargar el sistema de salud, sobrecargar las guardias, gente que se muere", sostuvo Giordano.

La profesional local expresó que es muy probable que los festejos traigan consecuencias negativas porque "cuando aumentan las aglomeraciones, la gente se junta más, aumentan los casos".

TODOS ESTAMOS PREOCUPADOS POR ESTA SITUACIÓN PORQUE INDUDABLEMENTE UNO IMAGINABA QUE PARA ESTOS DÍAS YO NO SÉ SI DECIR QUE ÍBAMOS A ESTAR MEJOR PERO SÍ UNO ESPERABA QUE EMPIECEN A DISMINUIR LOS CASOS DE OCUPACIÓN DE CAMAS DE TERAPIA O DE INTERNACIONES, ENTONCES, UNO SE ENCUENTRA CON ESTAS SITUACIONES MÁS LA POSIBILIDAD DE LLEGADA DE LA CEPA DELTA MÁS LAS VACACIONES DE INVIERNO DONDE LA GENTE EN GENERAL VA A ESTAR MÁS LIBERADA, LA VERDAD QUE UNO PREVÉ UN INICIO DE AGOSTO BASTANTE COMPLICADO.

“Es importante que sigamos insistiendo en el tema de la vacunación pero sigamos insistiendo y cumpliendo y adhiriendo a las medidas de prevención porque cuando aumentan las restricciones los casos bajan. Primero, bajan los ambulatorios y, después, bajan las internaciones. Lo de este fin de semana vamos a ver que dentro de una semana empiezan a aumentar los casos y después vemos cómo repercute eso en el número de internaciones. Tal vez al haber vacunada mucha gente por ahí las repercusiones van a ser menores, ojalá”.

HE LEÍDO QUE LO DE LA CEPA DELTA ES MUY PELIGROSA POR LA ALTA CONTAGIOSIDAD E INCLUSIVE HAY UN INFORME DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD QUE LEÍ DONDE DICE QUE SI UNA PERSONA PASA AL LADO DE OTRA SIN BARBIJO NO HAY QUE ESPERAR MUCHOS SEGUNDOS PARA CONTAGIARSE. ¿ES ASÍ?

“Sí, es altamente probable, porque viste que estas nuevas cepas, incluso las que circularon acá, la Manaos y la Andina, son cepas que con muy poquita cantidad de virus ya tenés que se contagie una persona y parece ser que esta variante Delta justamente el virus es un virus mucho más eficaz a la hora de transmitirse".

NOSOTROS, EN ESTA SITUACIÓN, BAHÍA BLANCA, ¿CÓMO CREÉS QUE VAMOS A AVANZAR ESTE MES DE JULIO? ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE ANTE UNA SITUACIÓN DE ESTAS CARACTERÍSTICAS DEBEMOS TENER EN CUENTA?

“Yo creo que lo que tenemos que seguir insistiendo es que la gente se vacune. Si bien la vacuna no es 100% efectiva reduce muchísimo las probabilidades de infección, sintomática y asintomática y, obviamente, la enfermedad grave. Tenemos que insistir en que la gente se vacune y tenemos que seguir insistiendo en las medidas de prevención. Si nosotros nos cuidamos, usamos barbijo, respetamos la distancia, y, sobre todo, seguimos usando barbijo y no nos aglomeramos en los espacios cerrados ya creo que la cosa se puede controlar, sin necesidad de volver otra vez a fases de aislamiento, en retroceder en ese aspecto. Es decir, yo creo que hay que apelar a la responsabilidad individual, primero, vacunándose, y, segundo, respetando las medidas de prevención”.

CUANDO VOS HABLÁS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN EL HECHO DE LA DOBLE VACUNA ES MUY IMPORTANTE. ¿HAN ANALIZADO EN BAHÍA BLANCA SI ES NECESARIO UNA TERCERA DOSIS EN ALGUNAS VACUNAS ESPECÍFICAMENTE? ¿HAY ALGÚN DATO AL RESPECTO QUE TENGAN EN CUENTA EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE PUDIERON HABER INTERNADO AUN CON LAS DOS DOSIS?

“Lo que uno ve es que se siguen internando personas de edad con mucho factor de riesgo que tienen aplicadas una dosis de vacuna y, muy raramente, dos dosis de vacuna. Incluso, lo que vemos son casos anecdóticos todavía, casos que tienen dos dosis y la última dosis todavía no alcanzó a cumplir los 14 días cuando ya se interna. Al aumentar la circulación de estas cepas que tienen mayor eficacia a la hora de transmitirse y a la hora de replicarse probablemente vayamos a necesitar otra dosis de vacuna y, tal vez, hasta una tecnología diferente, por ejemplo, la Sputnik, que es de vector, con una de virus inactivado, que es el virus completo”.

COMO EL CASO DE LA SINOPHARM.

“Sería lógico pensar que uno con una vacuna que es un virus inactivado, que tiene muchos antígenos frente a los cuales el sistema inmunológico puede reaccionar sirva y que si bien es menos potente tal vez como vacuna sirva para usar una vacuna que es mucho más potente como la de Sputnik pero que solamente tiene un antígeno que es el de superficie, que es el que genera inmunidad”.

¿USTEDES SIGUEN HACIENDO ALGÚN TIPO DE INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS ANTICUERPOS DESPUÉS DE DETERMINADO TIEMPO DE APLICADAS LAS DOS DOSIS?

“Nosotros ahora no estamos haciendo ningún tipo de protocolo en relación a eso. Lo que sí estamos llevando la estadística de la gente que se interna y que tiene vacunas y del personal de salud vacunado que se infecta y que tiene o no tiene patrón de riesgo. Es una vigilancia que vamos haciendo. Después, el tema del nivel de anticuerpos está cada vez más claro, que, en realidad, el nivel de anticuerpos no tiene una relación directa con la eficacia de la vacuna, o está cada vez más en duda", finalizó.