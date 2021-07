"Tenemos practicamente vacunadas a todas las personas que se anotaron"

Esas fueron las palabras del Dr. Jorge Busca, Secretario de Salud de Monte Hermoso, quien informó que, en total, son 5900 las personas que recibieron la primera dosis y, un 40 %, con las dos". "Tenemos 8 o 9 casos por día y la mayoría gente joven", expresó a CAFEXMEDIO.

“Estamos en una situación estable con un número de contagios que vienen en forma estable que para nosotros es un número importante que son 8 o 9 por día de contagiados y la mayoría gente joven, ninguno con gravedad. La gente mayor que se anotó está casi toda completa la vacunación con la primera dosis y toda la gente que se anotó en Monte Hermoso que son más o menos 5900 personas quedarían ciento y pico por vacunar que no se vacunaron todavía porque están con Covid algunos y otros ya están con contacto estrecho pero si no ya tendríamos que tener toda completada la vacunación de todos los que se inscribieron para vacunarse", indicó Busca.

El funcionario agregó que, con la segunda dosis, se vacunó un 40 % de la población.

¿YA HA LLEGADO LA SPUTNIK PARA COMPLETAR EL VACUNATORIO AL DISTRITO?

“No, para la segunda dosis de Sputnik no llegaron todavía. Aparentemente se estaba hablando que iban a llegar para el fin de semana que viene. Después tenemos un grupo poblacional, no conocemos bien la cantidad de población que tenemos porque el último censo fue hace unos años y hoy exactamente la cantidad de población que tenemos no la conocemos. Vamos a empezar a hacer algo para empezar a estimular a la gente que no se quiera vacunar para que se vacune”.

SE ESTÁ HABLANDO EN ALGUNOS LUGARES DE LA PROVINCIA DE HACER VACUNATORIOS ITINERANTES O MÓVILES. ¿TAMBIÉN LO ESTÁN ANALIZANDO PARA HACERLO EN MONTE HERMOSO?

“Yo creo que cada distrito tiene su propia idiosincrasia. Este es un lugar pequeño donde el acceso a los lugares de vacunación es muy rápido, no son lejos y, segundo, el tema de la movilidad depende de la vacuna por el tema de la cadena de frío, eso también preocupa porque si yo salgo con una vacuna y abro el frasquito tengo que vacunar enseguida a otro entonces preferimos por ahora seguir vacunando en los lugares que tenemos de vacunatorios”.

EN ALGUNOS LUGARES TAMBIÉN SE ESTÁ ANALIZANDO QUÉ HACER CON UNA SEGUNDA DOSIS, SI EFECTIVAMENTE SE VA A APLICAR LA MISMA MARCA DE LA VACUNA PRIMERA QUE LA SEGUNDA. ¿A LOS SECRETARIOS DE SALUD COMUNALES SE LOS HA CONVOCADO? ¿SE HA BAJADO ALGUNA ORDEN AL RESPECTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES?

“No. Sabemos solamente que en algunos lugares, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y la provincia, en algún lugar específico se empezaron a hacer estudios con dos vacunas diferentes pero a nosotros no nos llegó ninguna información. Son estudios que se están haciendo. Todavía no se ha definido si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer".

MÁS O MENOS LA TOTALIDAD DE LOS QUE FUERON INSCRIPTOS YA ESTÁN VACUNADOS EN EL DISTRITO DE MONTE HERMOSO. ¿QUÉ PASA CON LAS VACUNAS QUE DEBERÍA SEGUIR RECIBIENDO EL DISTRITO? ¿LAS VA A RECIBIR O VA A TOMAR UNA DETERMINACIÓN DE DECIR, BUENO, RECIBO HASTA AQUÍ Y DESPUÉS VEO SI PIDO MÁS? ¿HAY DECISIÓN SOBRE ESO?

“La decisión la toma la provincia de Buenos Aires en cuanto a la cantidad de inscriptos. Las turneras las manda la provincia de Buenos Aires. Si yo tengo 6000 inscriptos y tengo vacunadas 6000 personas no me van a mandar más vacunas, en la medida que yo estimule a la gente que no se quiera vacunar o tenga gente que todavía no se vacunó o que no se anotó y estimule eso me van a llegar más vacunas".

"Le doy un ejemplo, hace tres semanas atrás nosotros teníamos inscriptos 5200 creo que eran y después en dos semanas se inscribieron otras 700 personas, eso hizo que llegaran vacunas para estas 700 personas", añadió.

¿HOY CUÁNTOS POSITIVOS TIENE EL DISTRITO Y CON VIRUS ACTIVO?

“62 positivos”.

¿CÓMO MANEJAN EL TEMA VACACIONES DE INVIERNO? ¿CONSIDERAN QUE PUEDE LLEGAR A SER UNA COMPLICACIÓN DE AUMENTO DE CASOS?

“Puede ser. En realidad, las vacaciones de invierno, primero, nosotros estamos en Fase 2 porque el índice de incidencia nuestro es que en los lugares chicos se usa un índice que es diferente al de los lugares grandes. Eso a nosotros nos da un número que es de 600 a 700 y tiene que ser menor de 300 para poder subir de fase. Fase 2 significa un montón de situaciones que tienen que ver con el no turismo, que tienen que ver con restricciones todavía. Veremos qué pasa en estas semanas", finalizó.