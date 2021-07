"A pesar de la baja en el número de casos, hace 6 semanas que tenemos la terapia intensiva Covid completa"

Esas fueron las palabras del Dr. Pablo Casella, Director del hospital Raúl Matera de nuestra ciudad, quien agregó que, además, "en el área de clínica médica, de 10 camas disponibles tenemos entre 6 y 8 ocupadas". "Tenemos un número importante de pacientes jóvenes, entre 40 y 50 años, que están en terapia intensiva", remarcó. Por otra parte, indicó que hay faltante de elementos para el sector del terapia intensiva y aseguró algunos han aumentado el costo más del 1000 % desde el inicio de la pandemia".

“Han disminuido los casos pero, hasta el día de hoy, eso no se traduce en lo que ocurre dentro de los hospitales sobre todo en el área de terapia intensiva. Nosotros hace 6 semanas que tenemos nuestra terapia intensiva Covid completa y hace 6 semanas que tenemos que utilizar camas supernumerarias en terapia intensiva Covid que se las restamos a la terapia intensiva polivalente con lo cual todavía no vemos, no se refleja ese descenso dentro de los hospitales", sostuvo Casella.

El profesional local explicó que "algo similar pasa en el área de clínica médica donde, de 10 camas disponibles, tenemos entre 6 y 8 ocupadas".

HOY TIENEN EL 100% DE LAS CAMAS OCUPADAS DE COVID, MUCHAS DE ELLAS POR PERSONAS JÓVENES QUE IMPLICA ESTAR MUCHO MAYOR TIEMPO EN LAS TERAPIAS.

“Ya el año pasado teníamos pacientes más jóvenes que el resto de los hospitales. En este año bajó más todavía el grupo etario, teníamos un promedio el año pasado de pacientes entre 50 y 55 años y ahora entre 40 y 50. Sí, son más jóvenes los pacientes actualmente".

NOSOTROS INSISTIMOS DESDE ACÁ PERMANENTEMENTE QUE MÁS ALLÁ DE QUE HAYA CASOS PARTICULARES CON PERSONAS QUE HAN ESTADO VACUNADAS Y QUE, LAMENTABLEMENTE, REQUIRIERON INTERNACIÓN, Y OTRAS, INCLUSIVE, HAN PERDIDO LA VIDA, LO QUE NOSOTROS RESALTAMOS PERMANENTEMENTE DE ACÁ ES LA NECESIDAD DE LA VACUNACIÓN EN PERSONAS PRINCIPALMENTE DE RIESGO O PERSONAS MAYORES.

“La vacunación es la esperanza a futuro que tenemos. El impacto de la vacunación ya se empieza a ver y yo creo que es lo que nos va a sacar de este estado de pandemia, no va a solucionar el tema de las infecciones por Covid pero sí va a solucionar, probablemente o va a disminuir en forma franca la cantidad de pacientes que se internan en los hospitales. Es incuestionable a esta altura la eficacia de las vacunas, cualquiera, porque todas las que han llegado al país tienen, todas, una

eficacia superior al 70% incluso con la primer dosis".

HACE UNAS SEMANAS HABLÁBAMOS CON ALGUNOS OTROS DIRECTORES DE HOSPITALES LOCALES Y NOS MANIFESTABAN SU PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE ALGUNOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA TRABAJAR AL PACIENTE EN TERAPIA INTENSIVA. ¿QUÉ SUCEDE DENTRO DE SU HOSPITAL Y QUÉ INFORMACIÓN TIENE RESPECTO DE LO CONVERSADO CON LOS OTROS COLEGAS?

“La situación es igual que el resto de los hospitales. Faltan, concretamente, medicamentos que son útiles sobre todo en los pacientes que están conectados a respirador, a la asistencia respiratoria mecánica. Para que un paciente pueda estar conectado a un respirador necesita dos tipos de drogas, unas drogas que son sedantes y, otras que son relajantes, que hacen que el paciente se pueda adaptar a la máquina y con eso mejorar su ventilación. Esas drogas realmente son escasas y

caras, ya hace tiempo, esto no es de ahora".

CARAS A PARTIR DE ESTE HECHO PORQUE, SEGÚN NOS DECÍAN ALGUNOS, EL AÑO PASADO VALÍAN DOS PESOS Y DESPUÉS SUBIERON ROTUNDAMENTE.

“Hay insumos que han subido hasta el 1000% desde que empezó la pandemia, pero, a veces, incluso, teniendo el dinero para comprarlas también hay falta en las entregas, es un problema. Y es un problema no solo por los pacientes potenciales que pueden venir al hospital sino por los pacientes que ya tenemos en asistencia respiratoria mecánica. Son situaciones realmente agobiantes".

EN EL CASO DEL HOSPITAL QUE USTED TIENE A CARGO ¿TIENE UN LÍMITE DE TIEMPO LA UTILIZACIÓN DE LA MEDICACIÓN QUE TIENE EN RESERVA PARA ESTE TIPO DE TRATAMIENTO?

“Nosotros estamos consiguiendo medicamentos suficientes para 48 a 72 horas pero no hay stock como hemos tenido en otras oportunidades donde podíamos cubrir 15 o 20 días sin problemas. Conseguir los medicamentos necesarios se transforma en una tarea diaria. Todos los días estamos hablando con cientos y cientos de personas que puedan tener los medicamentos".

Casella mencionó que, además, "dentro del hospital tenemos 4 o 5 pacientes con asistencia respiratoria mecánica y tenemos medicamento suficiente para 24 o 48 hs pero, sí entran dos pacientes, que es muy habitual, ese stock ya se reduce y lo que pensábamos que nos iba a alcanzar para 48 hs".

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO PARA GENERAR LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON ESTE MEDICAMENTO?

“En cuanto a lo particular del hospital estamos día a día buscando los medicamentos. Es una tarea diaria y le diría, de las 24hs. Además, con el resto de los hospitales, tanto públicos como privados, estamos intentando hacer algo colectivo. Esto ya se lo ha planteado a la secretaría de salud de la ciudad, también a Región Sanitaria, nosotros tenemos reuniones semanales donde planteamos estos problemas pero la realidad es que no hemos tenido una solución concreta hasta hoy".

Casella manifestó que "en nuestro caso particular, siempre al límite y, gracias a Dios, de no contar con el medicamento pero sí es todos los días y sabemos que si no llega para tal hora el medicamento vamos a tener problemas y ese rescate de las últimas ampollas a último momento se vuelve en algo habitual y estresante”.

ESTO NO ES NUEVO PORQUE HACE DOS MESES O TRES MESES, TAMBIÉN LO HABLAMOS, ESTO PASABA EN TODO EL PAÍS. EL GOBIERNO NACIONAL DIJO QUE IBA A TOMAR MEDIDAS AL RESPECTO, QUE ESTO NO IBA A SUCEDER MÁS, PERO POR LO QUE VEMOS NO SE HA SOLUCIONADO ABSOLUTAMENTE NADA.

“No. El problema sigue. Yo creo que está claro que hay algún problema con los proveedores. A nosotros no nos dan la explicación si es que no tienen suficiente cantidad. La realidad también es que el requerimiento de estas drogas se ha multiplicado enormemente. Nosotros hemos tenido estos días anteriores los 10 respiradores del hospital en uso y esas son cosas que no pasan habitualmente”.

¿ESTAS DROGAS QUE SE UTILIZAN EN TERAPIA SON SOLAMENTE PARA PACIENTES COVID?

“La sedación y los relajantes musculares son para todos los pacientes que entren con o sin COVID, un postoperatorio, un paciente que ha sufrido alguna descompensación cardiovascular, todos los que necesiten utilizar de asistencia respiratoria mecánica requieren estos mismos esquemas de drogas. Los pacientes con Covid mucho más porque son muchos más pacientes. Sigue siendo hoy en terapia intensiva nuestra patología prevalente los pacientes que vienen con neumonía bilateral por Covid", finalizó.