En la 33, habrá vaca china para todos

El próximo 9 de Julio, todos hablan del encuentro de San Nicolás, donde seguramente llegarán miles de productores a manifestarse en contra del cierre de exportaciones de carne, entre los tantos reclamos de un sector, que parece haberse elegido, para barrer bajo la alfombra, el desastre económico que este gobierno, no ha sabido resolver.

Quienes saben que no podrán ir hasta aquel destino, pensaron algo diferente, acercar a la sociedad las explicaciones que muchas veces, "el hombre de a pie" desconoce: que es la vaca China? De que sirve el cierre de sus exportaciones? La respuesta, estará en la rotonda de ingreso a Bahía Blanca, donde un grupo de productores (muchos pertenecientes a entidades de la zona) harán una vaca china al asador y un novillo de consumo, con la idea de ver la comparación de lo que comemos a diario, versus lo que exportamos a China, informó InfoSudoeste.

Heriberto Brunet, uno de los productores que estará presente fue muy claro, "ustedes saben lo que es una cuadrada de una vaca vieja? Puede servir de adoquines para la calle", graficó dando entender la dureza extrema de este tipo de animal. "Por eso la medida es incomprensible, China nos compra garrones, que hacemos entonces, vamos a comer garrón barato?" se preguntó Brunet al intentar buscar explicaciones donde no las hay.

Es hora de que los productores digan basta, sobre todo a una medida que solo es política y para la tribuna, salvo que se busque destruir el sector cárnico y con dicha destrucción, logicamente llegará la baja del precio de la carne, pero sus efectos los pagaremos en poco tiempo, ya que la desinversión, la falta de incentivo y la pérdida de rentabilidad, serán un bomerang para el futuro stock y los precios, por lo tanto, destruir el sector de ganados y carnes, solo nos asegura carne mucho más cara a futuro, mayor pobreza y un país cada vez más quebrado.

Los folletos

Entre los textos que circulan, las explicaciones son las que más se buscan:

"Hace pocos días el gobierno decidió cerrar el mercado de exportación a China, un mercado al cual enviábamos las llamadas, “vacas de descarte o vacas viejas”. Nadie nos dio explicaciones, para una vaca que en general no llega a los mostradores con sus cortes: de ella, se hacen productos precocidos, algún embutido de los baratos, la carne para algún puchero y no mucho más. Nosotros en la Argentina comemos buena carne, no el descarte.

En zonas más difíciles como las nuestras, la pérdida de esta exportación traerá consigo muchas vacas muertas, mal vendidas y un menor ingreso para el país en divisas, para camioneros, para frigoríficos, repercutirá en todos los pueblos del interior y ni siquiera representará una baja de la carne al mostrador.

Por eso, pedimos que se revea esta medida, porque nadie la comprende. Por ustedes y por nosotros. Por un país que nos incluya a todos, en las decisiones y en los beneficios."

NO AL CIERRE DE EXPORTACIONES!

La Invitación

Estimados , el viernes 9 de julio , vamos a hacer en la rotonda de la ruta 33 -Ingreso a Bahía Blanca camino sequiscentenario- , un novillo y una vaca " china" al asador , para conmemorar la fecha patria y manifestar el descontento con las restricciones a la exportación. De paso, le mostraremos a la sociedad, cuál es el animal que consumen y cuál es la vaca que hoy pretenden dejar en el país para consumo. Las imágenes, hablarán más que mil palabras....La idea es que se sumen todos los que así lo deseen , por supuesto que contamos con la consciencia de cada uno para mantener distanciamiento y usar barbijo . Esto no pertenece a nadie y pertenece a todo el sector agropecuario , nos gustaría que se sumen todas las instituciones y los que quieran colaborar con la organización, por supuesto que son bienvenidos. Los esperamos a cada uno con su mate, con su bandera y sobre todo, con las ganas de salir todos juntos adelante! Pueden venir a colaborar en el armado y la organización.