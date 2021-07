"Si se enoja Berni, que se enoje"

Lo dijo el intendente de Pringles, Lisandro Matzkin reclamó móviles nuevos para la Policía local, y dijo que el Ministerio de Seguridad de la Provincia, a cargo de Sergio Berni, no ha cumplido con su palabra. "A nosotros nos mandaron tres móviles usados, y a Monte Hermoso seis móviles nuevos" expresó. El reclamo se extiende a la falta de personal policial. "En la Patrulla Rural hay cinco móviles y solo tres efectivos".

El Jefe Comunal de Coronel Pringles se manifestó molesto con el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, por la dilatación en entrega de móviles al distrito y la falta de personal policial.

Pringles recibió, en las últimas entregas, tres móviles usados con la promesa que los mismos serían provisorios, a la espera de la llegada de los 0 km. Sin embargo, otras comunas de la zona, ejemplo Monte Hermoso, recibieron unidades flamantes. Y eso que la localidad balnearia tiene mucha menos población y extensión que Pringles.

"No estoy conforme con que nos hayan mandado móviles usados. Le agradezco a Aldo Caminada (Superintendente Región Sur) que ha hecho el esfuerzo por conseguir, como pringlense ha hecho las gestiones y tampoco es responsabilidad de él. Berni me había prometido vehículos nuevos y la promesa no llegó. No estoy conforme, le mandaron seis móviles nuevos a Monte Hermoso que tiene menos habitantes, pero lo tiene Dichiara" expresó Lisandro Matzkin.

"Esta situación me preocupa, me molesta -continuó-. A nosotros nos mandaron tres móviles usados y Pringles tiene tres veces y medio más de habitantes y una conflictividad en un territorio mucho más grande, con mayores estadísticas delictivas. Requerimos móviles nuevos, entonces como ´goma de auxilio´ hasta tanto lleguen los nuevos, lo usado es bienvenido. Pero acá tienen que venir móviles nuevos como vinieron a otros distritos" reclamó.

"En cuanto a personal también se lo planteé (a Berni) en diciembre, y lejos de mandarnos personal nos sacaron para el operativo sol. Ese personal nunca volvió, reclamamos y quedaron que los egresados los mandaban a Pringles, pero los mandaron a Tres Arroyos. Con el Ministerio de Seguridad no estamos bien, con los demás ministerios hemos encontrado muy buenos resultados, pero con el de Seguridad, la palabra hasta ahora no se ha cumplido. Dicen a todo que sí, pero la palabra no se cumple" remarcó.

"Tenemos 5 móviles de Patrulla Rural donde se pueden sentar 3 efectivos, y 525.000 hectáreas para controlar. La política de seguridad de la Provincia está dejando mucho que desear, por lo menos para algunos distritos, y si se enoja Berni que se enoje. Tuve un año y medio de paciencia y a mí me toca representar a los pringlenses".

Señaló que está molesto por asistir a tantas reuniones sin obtener resultados. "Yo voy, pongo la cara y no son reuniones fáciles. La simpatía va y viene, una persona te puede caer mejor o peor, pero lo importante son los resultados. Y nosotros necesitamos efectivos y móviles, pasó un año y medio y las promesas estuvieron pero no se cumplieron" cerró. (El Orden)