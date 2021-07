"Para evitar la intoxicación con monóxido de carbono, la llama de los artefactos de ser de color azul intenso"

Esas fueron las palabras de Julio Paladino, responsable de Seguridad y Medioambiente de Camuzzi con base en Bahía Blanca, quien indicó a CAFEXMEDIO que "los dos aspectos en los cuales hacemos hincapié para prevenir, todos los accidentes con monóxido de carbono son "el mantenimiento y revisión periódica de los artefactos mantener la ventilación del ambiente".

“El monóxido es una sustancia que se genera a partir de la combustión de una llama en determinadas condiciones. Puede ser la combustión de gas natural como puede ser de gas envasado, de querosén, cualquier combustible. Siempre que yo tengo una llama tengo la posibilidad de que se genere monóxido de carbono. ¿Y cuándo se genera? Se genera a partir de lo que es una combustión incompleta. Este gas venenoso que se esparce a través del ambiente es incoloro e inodoro, yo no tengo forma de percibirlo por eso es que yo tengo que estar atento a una serie de indicios que me puede dar esta sustancia, uno son los síntomas que me provoca sobre mi organismo, es decir, si yo identifico que empiezo a tener dolores de cabeza, náuseas, mareos, bueno, tengo que pensar por ahí que el calefactor o el calefón puede ser la causa de estos síntomas. Otros indicios, una llama roja, una llama amarillenta en el artefacto también es una indicación de que esa llama está generando monóxido de carbono. La llama tiene que ser de color azul intenso”, sostuvo Paladino.

Además, explicó que "en el proceso de combustión de un artefacto de gas tiene que existir una proporción exacta entre el combustible y el aire que hay en el ambiente y que toma para consumir la llama".

"Esto se produce en lo que se llama el quemador. Cuando la combustión es correcta, es decir, la cantidad correcta de gas y de aire, la llama va a tomar un color azul intenso y esa es la proporción correcta en la cual no estaría generando monóxido de carbono", añadió.

"Si falta el oxígeno porque el quemador no está suficientemente bien calibrado o porque está sucio, o, la otra también, dentro del ambiente esté empezando a faltar el oxígeno porque yo cerré absolutamente todo, no tengo una rejilla de ventilación que me abastezca de oxígeno en el ambiente y ese oxígeno que hay en el ambiente está siendo consumido por esa llama. Al bajar la cantidad de oxígeno dentro del ambiente va a empezar a tornarse rojiza y va a empezar a generar monóxido de carbono", remarcó.

Paladino afirmó que los dos aspectos en los cuales se hace hincapié para evitar la intoxicación con monóxido de carbono son "el mantenimiento de los artefactos, hacer la revisión periódica de los artefactos y mantener la ventilación del ambiente".

"Una rejilla de ventilación permite el ingreso permanente de oxígeno para abastecer esa llama y la salida permanente de los gases quemados de esa llama que son volcadas en el ambiente para llevarla al exterior", agregó.

YO RECUERDO DE CHICO QUE ESCUCHABA ALGUNAS PUBLICIDADES, ESTO NO SÉ SI HA IDO CAMBIANDO O NO, QUE LOS VIEJOS NOS DECÍAN QUE CON TENER CINCO CENTÍMETROS ABIERTO ALGO EN ALGÚN AMBIENTE EVITÁS CUALQUIER ACCIDENTE CON MONÓXIDO. ¿ESO ES ASÍ O HAY QUE TENER MÁS DE UNA VENTILACIÓN?

“Eso es correcto en el sentido de no estar encerrados. Ese sería el caso extremo en el cual yo no tenga la rejilla y hasta tanto lo pueda hacer, tengo que tener una abertura, siempre es preferible a no estar totalmente encerrados. El problema de una ventana o de un ventiluz es que eso se puede cerrar, es decir, alguien puede pasar, cerrarla y la ventilación debe ser permanente".

Paladino subrayó que "la ventilación tiene que estar en el ambiente en el momento en el cual el artefacto está funcionando, por eso hacemos tanto hincapié en la rejilla de ventilación porque va a estar permanentemente abasteciendo, sino la tapamos".

INDUDABLEMENTE QUE CUANDO OCURRE ESTE TIPO DE ACCIDENTE ESTAMOS HABLANDO DE QUE OCURRE EN ALGÚN LUGAR PORQUE FUNCIONA MAL EL ARTEFACTO Y ADEMÁS PORQUE NO SE PREVÉ QUE PUEDA ESTAR FUNCIONANDO MAL EL ARTEFACTO. ¿HOY SE SIGUEN VENDIENDO ARTEFACTOS QUE NO TIENEN SALIDA AL EXTERIOR, ARTEFACTOS QUE TIENEN TIRO BALANCEADO Y NO NATURAL?

“Se siguen vendiendo porque los artefactos se colocan según el ambiente. Hay ambientes como los dormitorios o los baños en los cuales únicamente están permitidos los artefactos de tiro balanceado, que son los más seguros, los que toman oxígeno del exterior y vierten los gases quemados al exterior. Hay otros ambientes en donde estas medidas de seguridad no son necesarias y entonces, por ejemplo, en un comedor puedo llegar a poner un artefacto de tiro natural que ahí sí está tomando aire del ambiente".

“El otro tema también a tener en cuenta cuando se hace la revisión son los conductos de ventilación, lo que se dice popularmente las chimeneas. Han ocurrido accidentes en los cuales el calefón no contaba con su conducto de ventilación al exterior porque se había desprendido, o por lo que sea, y no se repone, o no está en condiciones reglamentarias porque hay una reglamentación que explica cuáles son las dimensiones, y la geometría, y los materiales que tiene que tener ese conducto de ventilación”, finalizó.