"Seguimos trabajando al límite de la capacidad y la guardia tiene un 100 % de ocupación"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, la Dra. Graciela González Prieto, infectóloga del Hospital Municipal, quien añadió que, en el sector de clínica médica, "tenemos 27 pacientes con Covid para una capacidad de 30 y, en terapia intensiva, para 8 camas, 6 están ocupadas". Con respecto a la vacunación, aseguró que "dilatar la aplicación de la segunda dosis de las vacunas no es tan eficaz como si se respestaran los tiempos que establecen los laboratorios".

“Nosotros seguimos trabajando casi al límite de la capacidad. Tenemos en este momento en la sala de clínica médica internados 27 pacientes con Covid para una capacidad de 30, en la terapia intensiva para 8 camas 6 están ocupadas y, en la guardia, en este momento, hay 10 pacientes Covid pero el resto de las camas están ocupadas y tenemos otros pacientes en control en algunos sectores donde habitualmente funcionan consultorios que hemos dispuesto como salas de observación. Está al 100% de ocupación la guardia y esperamos que la gente vuelva a colaborar con nosotros para venir en casos de extrema necesidad", sostuvo.

La profesional local explicó que "tenemos las áreas separadas de internación y de asistencia, Covid y no Covid, desde el año pasado y los pacientes no se internan mezclados".

LO PREGUNTO PORQUE HAY IMFORMACIÓN RESPECTO DE DISTINTOS HOSPITALES, NO SOLO DE BAHÍA BLANCA, EN GENERAL, DONDE MUCHA GENTE DICE, BUENO, FUE AL HOSPITAL POR TAL COSA Y TERMINÓ CONTAGIÁNDOSE DE COVID.

“Nosotros en las áreas de evaluación de los pacientes son separadas. La guardia está delimitada como para que aquellos pacientes que son sospechosos de Covid ingresen a un sector y el resto a otro. El único lugar donde podría haber un asintomático en espera de atención sería en alguna consulta ambulatoria para cualquiera otra especialidad que, como saben también, están limitadas a los pacientes crónicos que hoy necesitan un control obligado y presencial".

González Prieto mencionó que "los pacientes que consultan por sintomatología compatible con el Covid son atendidos en la unidad de asistencia respiratoria aguda que también está separada tanto de la guardia como de las áreas de atención ambulatoria para cirugía o para traumatología".

"Si se contagian en la sala de espera del consultorio externo porque alguien asintomático y no sabe que tiene la enfermedad contagia a otros, bueno, eso ya depende de cada uno, pero nuestro personal de seguridad controla al ingreso de estos lugares la temperatura y si no tienen barbijo, porque alguno eventualmente no lo trajera, se le provee", agregó.

HACE UN MES HABÍA MUCHA PREOCUPACIÓN POR LA POSIBILIDAD DE FALTANTE DE ALGUNOS ELEMENTOS CRUCIALES PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES EN EL ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA. ¿SIGUE ESE PROBLEMA O SE HA SOLUCIONADO?

“Lo más complicado suele ser conseguir los sedantes pero como hay un abanico de medicación para poder utilizar los médicos de la terapia no utilizan solamente uno de ellos sino que pueden utilizar otros esquemas de sedación y de analgesia, y hasta el momento no hemos tenido particularmente en el hospital faltantes. Tenemos un excelente servicio de compras”.

ESTA BAJA QUE ESTÁ MENCIONANDO LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE SU MINISTRO Y SU VICEMINISTRO, EN CASOS, EN TODO LO QUE ES TERRITORIO BONAERENSE, EN BAHÍA BLANCA SE HA DADO UNA BAJA, ES INDUDABLE, PORQUE HEMOS LLEGADO A TENER DÍAS DE 500, 600, Y HOY TENEMOS DÍAS MENORES A 300. AÚN NO SE VE ESTO REFLEJADO EN LOS HOSPITALES.

“Y porque eso siempre es como la cola de la situación. Se ve la baja en los contagios y tal vez en la consulta ambulatoria que es muy oscilante. Nosotros el fin de semana atendimos entre 40 y 50 personas, antes de ayer más de 100, ayer unos sesenta y algo y hoy probablemente tengamos un poco menos, pero las internaciones siempre son más prolongadas de estos enfermos".

Además, añadió que "si ellos requieren internación en clínica médica no pueden estar menos de una semana, seguramente y en las terapias intensivas es un poco difícil de establecer cuánto tiempo van a estar".

"Es normal que tengamos internaciones aún altas habiendo baja en los contagios porque es el coletazo de lo que vivimos antes”, expresó.

EL OTRO DÍA ALGUNOS MÉDICOS NOS DECÍAN QUE MÁS O MENOS EL PORCENTAJE DE PERSONAS FALLECIDAS ES ENTRE EL 70% Y EL 80% DE LOS QUE INGRESAN A TERAPIA INTENSIVA CON RESPIRADOR. ¿ESE NÚMERO SE ESTÁ MANTENIENDO? ¿HAY MÁS CANTIDAD DE PERSONAS QUE FALLECEN EN TERAPIA INTENSIVA COMO CONSECUENCIA DE LA INFLUENCIA DE UNA CEPA DIFERENTE O ESTÁ RELACIONADO TAMBIÉN CON EL MOMENTO EN EL CUAL EL PACIENTE ES ABORDADO?

“Los porcentajes de mortalidad nuestros yo no los tengo para dártelos actualizados, seguramente se manejen en ese porcentaje. Y esto de la evolución y de la mortalidad no solo tiene que ver con esto que vos planteás del momento en que se los ingresa sino de las comorbilidades que presenten y de la capacidad de respuesta de cada persona ante esta infección. Los pacientes que ingresan en respirador por Covid son pacientes habitualmente que tienen otras condiciones que los hace más graves".

González Prieto mencionó que "la obesidad es algo que marca en forma significativa una evolución complicada y eso trae internaciones altas, con todo lo que complica a un paciente, con mucho tiempo de internación y de ventilación mecánica".

HOY POR HOY AÚN NO HAY NINGÚN TIPO DE TRATAMIENTO MÁS ALLÁ DE LOS QUE SE VIENEN APLICANDO HACE TIEMPO. NO HAY NADA INNOVADOR.

“Lo que nosotros estamos haciendo es en algunos pacientes seleccionados el suero hiperinmune para algunos pacientes muy seleccionados y el resto son los tratamientos que siempre hemos venido haciendo que son los corticoides en altas dosis en la terapia o corticoides en internación, algún antibiótico que se necesita por las infecciones asociadas y todas las otras medidas de sostén y, básicamente en la terapia intensiva y en la sala de clínica médica, todo el soporte ventilatorio que necesite el enfermo y algo que es muy importante que es la asistencia kinésica”.

¿LOS OTROS TRATAMIENTOS DE IBUPROFENO Y EL TRATAMIENTO DE IVERMECTINA?

“Nosotros la Ivermectina no la hemos usado nunca, no hemos tenido aval de las sociedades científicas para hacerlo ni en forma preventiva ni durante las internaciones, y el ibuprofeno en nebulizaciones no lo hemos usado aún".

A MÍ LO QUE ME LLAMA LA ATENCIÓN ES QUE CADA VEZ TENEMOS MÁS CANTIDAD DE VACUNAS, Y ME PARECE BÁRBARO QUE ASÍ SEA, ME DA LA SENSACIÓN QUE ESTAMOS RETRASADOS EN LA BÚSQUEDA DE ALGÚN TRATAMIENTO SOBRE ESTE TEMA PARA EVITAR LA MUERTE. EN EL MUNDO HABLO, NO ARGENTINA.

“Cuando son enfermedades nuevas que se presentan de muy diferente forma, no todas las condiciones clínicas que genera esta enfermedad son iguales. Hay personas que ni se enteran que la tuvieron, otras tienen un resfrío, otras tienen una bronconeumonía relativamente leve, otras un poco más complicadas y requieren una internación, pero se van a la casa muy bien, otros la pasan en la casa y quedan con una fatiga y con decaimiento, es tan variada la forma clínica de esta enfermedad que es muy difícil poder decir cuál es el tratamiento".

La infectóloga dijo que "una vez que ingresan en grave estado a la terapia uno tiene ciertos tratamientos para hacer que son los que en el mundo se han comprobado que son útiles".

"Es muy difícil para una enfermedad viral de este estilo decir cuál es el tratamiento indicado y que nos cure definitivamente. La vacuna es una medida preventiva. Ojalá fuera mucho más intenso el ritmo de vacunación y ojalá se completara el esquema vacunatorio porque como vemos esto de dar una dosis y dilatar la segunda a más de tres meses no es tan eficaz por lo que se comenta en los artículos internacionales como si se respetan los tiempos que establecen los laboratorios", subrayó.

Además,manifestó que "hay un montón de factores que uno tendría que considerar, el terapéutico debería ser el último, uno tendría que estar siempre un paso antes y, sobre todo, en la prevención".

"En lo que es responsabilidad personal ya lo hemos dicho hasta cansarnos y la verdad uno se pregunta si lo ha dicho bien porque no vemos que se respete como debiera, entonces, hasta a uno le da un poco de cosa tener que volver a decir usen bien el barbijo, mantengan el distanciamiento, no se reúnan, porque parece que uno está hablando de algo que no es importante y en realidad es a partir de dónde tendríamos que empezar a hacer las cosas", enfatizó.

SI ENTRA DEFINITIVAMENTE, COMO TODOS ESPERAN QUE EN ALGÚN MOMENTO VA A ENTRAR, LA CEPA DELTA, EN LA ARGENTINA, CON EL GRADO DE CONTAGIOSIDAD QUE TIENE, VAMOS A ESTAR EN UNA SITUACIÓN AÚN PEOR DE LA QUE HEMOS VIVIDO LOS ÚLTIMOS MESES PERO ADEMÁS LO QUE ESTÁBAMOS MIRANDO ES QUE HAY ALGUNAS VACUNAS QUE MUCHAS COSAS NO SE SABEN, DE LA SINOPHARM NO HAY MUCHOS ESTUDIOS REALIZADOS, SE APROBÓ, LA GENTE SE LA APLICÓ, PERO HAY SITUACIONES MUY PARTICULARES DONDE INCLUSIVE EN BAHÍA BLANCA HAN FALLECIDO PERSONAS CON LAS DOS DOSIS DE VACUNA. ES UN TEMA COMPLICADO, NO ES QUE TE APLICASTE LA VACUNA Y ESTÁS LITERALMENTE SALVADO.

“No, porque sabemos que la vacuna lo que hace es impedir las formas graves de la enfermedad”.

EN ALGUNOS CASOS.

“Porque depende del momento en el que uno se haya vacunado. Si esta persona se vacuna y aún no ha desarrollado la inmunidad necesaria para evitar estas formas graves, obviamente, que la enfermedad va a hacer lo suyo. No olvidemos que estamos, insisto, ante una enfermedad nueva, estamos conociendo todos, los infectólogos, los médicos, todos, estamos conociéndola, y las vacunas han sido autorizadas en una situación particular, ante una situación de emergencia".

"Hay un montón de variables pero uno no debe dejar de insistir en que la vacunación y todas las medidas de prevención son lo que nos puede llevar a evitar que esto que vos decís sea tan grave como pensamos que va a ser, porque no vamos a escapar a la historia del resto del mundo. Así como el resto del mundo tuvo su segunda ola, nosotros también y seguramente tendremos una tercera ola con esta cepa porque los movimientos demográficos están, la gente viaja, va, viene y, por más PCR que vos hagas, en dos momentos negativos si entraste al país contagiado y tus síntomas o tu carga viral hace que te enfermes o que lo manifiestes un poco después va a haber personas que lleguen y no sean detectadas inmediatamente”.

ESTAMOS LEJOS DE LA VUELTA A LA NORMALIDAD TODAVÍA.

“Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a entender esta situación como un punto y aparte en la vida y que vamos a tener que modificar costumbres durante un tiempo prolongado. No tenemos ahora en el horizonte el fin de esta pandemia. Si nosotros estamos hablando no podemos decirle a la gente, no, porque probablemente el año que viene en el invierno estemos mejor porque no lo sabemos. Aunque nos cueste, todos estos cambios laborales, sociales, los vamos a tener que sostener y, si uno se vacunó, se tiene que seguir cuidando. El barbijo tiene que estar bien puesto y durante mucho tiempo más".