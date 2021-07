"En Bahía Blanca, el 50 % de las personas que viajaron exterior incumplieron el aislamiento 7 días"

Así lo indicó a CAFEXMEDIO, Natalia Sierra, Directora de Migraciones local, quien sostuvo que "estamos hablando de la violación de un artículo en el código que es un atentado contra la salud pública porque estamos en una pandemia". "Alrededor del 50 %, de unas 20 personas, no se ha podido constatar el cumplimiento del aislamiento", manifestó.

"Tenemos más o menos el mismo número que ha manifestado la directora nacional a nivel nacional, entre un 40% y un 50% de aquellas personas que ingresaron desde el exterior no estaban en los domicilios declarados debiendo cumplimentar el aislamiento de 7 días", sostuvo Sierra.

La funcionaria explicó que "para venir a la Argentina es necesario completar una declaración jurada electrónica donde uno debe consignar un domicilio y es importante siempre recalcar que ese domicilio puede ser elegido por la persona y no necesariamente tiene que ser el domicilio legal o el domicilio en el documento".

"Uno puede elegir dónde cumplir ese aislamiento, debe declararlo antes de subirse al avión, completar su declaración jurada y adjuntar ahí el PCR negativo. El primero de estos tres PCR que debe hacerse cualquier persona que ingresa a la Argentina. Lamentablemente nos hemos encontrado con que nos presentábamos en esos domicilios declarados y no encontrábamos a persona alguna o la persona que debía estar aislada no lo estaba”, expresó.

Sierra expresó que, "por orden de la Directora Nacional de Migraciones nosotros realizamos la constatación y, en el caso que la constatación nos dé negativa, se labra un acta en el momento con los inspectores intervinientes".

"En este caso estamos saliendo los inspectores de la Dirección Nacional de Migraciones en conjunto con el área de salud de Región Sanitaria 1 acá en Bahía Blanca. Ellos se están ocupando del tema de la difusión y del asesoramiento de aquellas personas que están cumpliendo el aislamiento. En el caso de encontrar a alguno con síntomas, ellos se ocupan del seguimiento y del aislamiento, de chequear qué tipo de cepa traen y demás pormenores epidemiológicos", subrayó.

Además, agregó que "los inspectores labran el acta y ese acta es presentada a la justicia federal, estamos hablando de la violación de un artículo en el código que es un atentado contra la salud pública porque estamos en una pandemia".

"Esas actitudes son un delito que tendrá después que evaluar la justicia cuál es la pena que le cabe”, añadió.

¿CUÁNTAS PERSONAS EN BAHÍA BLANCA TENÍAN QUE TENER ESTE AISLAMIENTO? ¿CUÁNTAS SE CONSTATARON QUE NO ESTABAN EN SU DOMICILIO?

“Nosotros hemos salido cuatro días y estamos constatando alrededor de 10 domicilios diarios, algunos días un poquito más, otros días un poquito menos y alrededor del 50% alrededor de unas 20 personas que no se ha podido constatar el cumplimiento”.

¿Y QUÉ ADUCEN? SIEMPRE LO MISMO, QUE SALIERON A COMPRAR UN KILO DE PAN.

“Esa es la principal excusa que plantean. En ese momento se trata de explicarles la importancia de respetar este aislamiento de 7 días. Las medidas no son caprichosas sino que son fundamentadas en el comité epidemiológico que ha establecido que personas que han ingresado han presentado síntomas a los dos o tres días. Lo que le pedimos a la gente es un mínimo esfuerzo de estar 7 días en su casa, ya van a tener tiempo para entregar los regalos o para salir de compras cuando obtengan el alta. Es realmente peligroso que estén circulando habiendo ingresado recientemente de fuera del país”.

ELLOS FIRMAN Y SE COMPROMETEN A ESTO. HAY UNA REALIDAD QUE TIENE QUE VER CON UN COMPROMISO QUE ELLOS ASUMEN, NO ES QUE LOS TOMA POR SORPRESA, Y SI DURANTE 7 DÍAS TENÉS QUE PEDIR UN DELIVERY TENDRÁS QUE PEDIR UN DELIVERY, O ALGUIEN QUE TE LLEVE LA COMIDA A TU CASA, PERO VOS NO PODÉS SALIR. ESTE ES EL COMPROMISO CIUDADANO QUE TIENE QUE HABER PORQUE POR MÁS QUE LOS GOBIERNOS HAGAN UN ESFUERZO EXTRAORDINARIO RESPECTO DE DISTINTOS TEMAS SI NO TENEMOS EL COMPROMISO NOSOTROS NO HAY POSIBILIDAD DE QUE ESTO VAYA POR BUEN CAMINO.

“Esta normativa rige en la Argentina hace más de un año, la persona al salir ya conoce la normativa porque al salir debe completar una declaración jurada de egreso del territorio donde se cita la normativa y al ingresar nuevamente son todas medidas que ya están difundidas y conocidas por la persona, sobre todo también nosotros nos indignamos en este punto de que el 40 % sale por razones de turismo".

Sierra recomendó a las personas que quieran viajar que, "si son motivos que pueden posponerse, que lo haga, que no es indispensable y que no solamente nosotros estamos en esta situación epidemiológica al límite sino que todo el mundo está en la misma situación o casi en la misma situación”.

¿VAN A SEGUIR HACIENDO LOS CONTROLES?

“Los controles van a ser aleatorios y continuos. La idea es visitar a todos aquellos que ingresen al territorio nacional, que fijen domicilio en la ciudad y quizá hagamos más de una visita al mismo domicilio para corroborar que efectivamente se cumplimenten estos 7 días".

OJALÁ LO PUEDAN SEGUIR HACIENDO Y OJALÁ TODOS TOMEMOS CONCIENCIA DE ESTA REALIDAD. AHORA, TAMBIÉN EN ESTO VA A SER MUY IMPORTANTE QUE LA JUSTICIA ACOMPAÑE Y RÁPIDAMENTE TOME ALGUNA DETERMINACIÓN CON AQUELLAS PERSONAS QUE SI TUVIERON LA VALENTÍA DE PODER IRSE DEL PAÍS Y FIRMAR UNA DECLARACIÓN JURADA TENGAN EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO EN LO QUE HACE A LA JUSTICIA Y SEAN PENALIZADOS COMO CORRESPONDE PORQUE ME PARECE QUE, ADEMÁS, TAMPOCO TIENEN EN CUENTA EL TRABAJO Y EL VALOR QUE USTEDES DESARROLLAN DESDE LA DIRECCIÓN DE MIGRACIONES Y QUE TIENEN QUE IR A CONTROLAR Y SE ENCUENTRAN CON ESTA DESAVENIENCIA POR PARTE DE ESTA GENTE.

“La idea de la dirección también con estos operativos de constatación es difundir y concientizar a la población de la importancia de cumplimentar estas medidas", finalizó.