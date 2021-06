El Municipio lanzó una campaña para modificar el nombre del Parque Campañan del Desierto

Se abrió a través de LAB Bahía la instancia de participación ciudadana para definir un nuevo nombre para el Parque Campaña del Desierto, ubicado entre avenida Cabrera, Fortaleza Protectora Argentina, Charcas y Fragata Sarmiento.

Esta iniciativa, aprobada por ordenanza del Concejo Deliberante, permite a vecinos y vecinas realizar sugerencias ingresando a https://bit.ly/QueNombreLePondrias.

* Dejá un comentario con tu propuesta: Frases, palabras, valores, identidades, personalidades, etc.

* Y también dándole un me gusta a las ideas propuestas por otras personas que te gusten.

Algunas condiciones:

No está permitido el nombre de personas vivas o cuyo fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los 10 años. Ni el nombre de personas que se hubiesen desempeñado en cargos públicos de cualquier tipo durante los gobiernos de facto.

No está permitido ninguna denominación que haga referencia a expresiones xenófobas, racistas, machistas o discriminatorias. Ni denominaciones contrarias a los valores democráticos, a la paz y los derechos humanos. O que signifiquen una reivindicación de hechos violentos o una ofensa a cualquier persona o grupo de personas.

No está permitido las denominaciones que conlleven connotaciones político partidarias, religiosas, sectoriales, y/o que excluyan a sectores de la sociedad.

Toda la información del Parque y el proceso de participación, disponible en www.bahia.gob.ar/quenombrelepondrias.

Trabajos de forestación

Comenzaron hoy los trabajos de plantación de más de 500 ejemplares de árboles y otras especies en el parque Campaña del Desierto.

Se trata de Acacias Caven, Acacias Visco, Barbas de Chivo, Cina Cina, Algarrobo Blanco, Caldén, Schinus Fasiculatus y Molles. Además de las plantas provistas por el Vivero Municipal, se recibieron donaciones de Profertil, Ferro Expreso Pampeano, Unión Industrial y Desarrolladores de Palos Verdes.

La actividad es coordinada por el secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, Pablo Bianco, director de Espacios Públicos y Cristina Pitsch, a cargo de la Dirección de Ordenamiento Forestal Urbano.