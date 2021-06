"Oveja" Hernández: “Cuando vi el estadio de Santiago del Estero, me hizo mal; con ese dinero se pueden hacer 500 centros de entrenamiento”

El bahiense, entrenador de la Selección de básquetbol, pide a gritos mayor infraestructura para fomentar el alto rendimiento. “Cuando el dinero va a cosas que no son necesarias, me molesta”, avisa. "La Selección no tiene un lugar acorde a nivel internacional, salvo el Dow Center en Bahía Blanca".

Sergio Hernández tiene una visión integral, como se trabaja en las potencias. Por eso reflexiona sobre el estado del deporte argentino, que le hace frente a una realidad lejana a las grandes luces.

“Muy poquita gente hace deporte federado en el país. Imaginate en el básquet, donde no nos favorece el biotipo y creemos que tenemos política deportiva, estructura y muchas canchas. Mentira -aclara-. No tenemos idea de lo que es un centro de entrenamiento serio. La Selección no tiene un lugar acorde a nivel internacional, salvo el Dow Center (en Bahía Blanca). El CeNARD, al que amo con todo mi corazón, tiene una cancha con dos aros. Eso no es un centro de entrenamiento”.



-Pero el básquetbol se juega en los clubes...

-¿Por qué existen las Leonas como marca registrada en el mundo? ¿Por qué los Leones son los últimos campeones olímpicos? ¿Por qué existen Los Pumas? ¿Por qué el hockey sobre patines es cada tanto campeón mundial? Julio Velasco tiene una lectura. ¿En qué deportes triunfamos? En los que se hacen los clubes, porque ahí se juega a todo con una pelota. Tenemos suceso en eso. Por eso no en atletismo.

-Pero de ahí a ganar hay un trecho...

-Tiene que haber algo extra, ¿no? Somos petisos, blancos, flacos y no somos atléticos, pero nos gusta ganar. Vas a jugar contra gente mucho más grande, atlética, rápida y fuerte. ¿Qué hay que hacer para ganar? La única manera es dejar todo y ser muy claro al armar la estrategia y la táctica, y agarrarte de eso. Y poner el ego de cada uno. Si hacés eso, competís. Listo. A los argentinos no nos alcanza con participar. Siempre queremos competir y ganarle al que se supone que no le podés ganar. No sé si es así en todos lados.

-Por más profesional que sea, el atleta mantiene el espíritu amateur...

-Es que amateurismo es eso: el que ama lo que hace. No es quien hace algo gratis, como nos quieren hacer creer quienes dicen: “Esto es amateur, ¿usted quiere cobrar?”. El deportista argentino definitivamente mantiene el espíritu amateur. Si no, sería milagroso.

-¿Y no es milagroso el deporte argentino ?

-No existen los milagros. Esto sucede y vuelve a suceder. Buscás entre las campeonas de la Champions del vóley y está Yas Nizetich. Buscás el crack del handball europeo y es el Chino Simonet. ¿Por qué? ¿Qué onda, boludo?

Los pibes deportistas no tienen tiempo de entrenar, estudiar y comer. No podemos permitir que un federado no estudie al menos hasta el secundario. Pero avalamos que suceda.

El progreso del básquetbol argentino es notable y se nutre de una cantera surgida de los clubes donde trabajan en silencio los formadores. “Es uno de los grandes secretos. El colectivo de entrenadores de formativas es altísimo. Para mí, de lo mejor del mundo -resalta Oveja-. Pero su calidad no coincide con las herramientas que les podemos dar”.

Y advierte sobre un problema que sufren los jóvenes: “Hay demasiada competencia, por exigencia de los dirigentes, que la sobrevaloran. Se les coarta su educación, porque nuestra estructura deportiva no contempla la edad del jugador. Falta quien piense: 'Che, esto que estamos haciendo no le va a dar tiempo para ir al colegio'. Y vendrá otro a decirle: 'Yo no quiero que vaya al colegio; quiero que juegue al fútbol'. Es un tema social y estructural.

-Como la falta de una política deportiva integral...

-Cuando vi el estadio de fútbol de Santiago del Estero, me hizo mal. Miré el partido de la Selección (contra Chile, por las Eliminatorias) con un nudo acá. No acepto cuando dicen: “¿Cómo vas a criticar algo que está destinado al deporte?”. Es que con eso se pueden hacer 500 centros de entrenamiento en la Argentina. Si lo querés hacer en Santiago del Estero, trasladamos el CeNARD allá. Pero en Argentina faltan otras cosas. Lo mismo que cuando piensan que los clubes tienen que invertir en estadios. No. Necesitamos lugares de entrenamiento de alto rendimiento en serio, de acuerdo al deporte que más se juegue en un club. Lugares donde se puedan anotar más chicos. Y si el deporte se puede meter en el sistema educativo, mejor. Aunque eso me suene utópico. Necesitamos más lugares para hacer deporte. Cuando el dinero va a cosas que no son necesarias, me molesta. (Clarin)