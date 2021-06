"El índice de pasajeros del transporte público descendió entre el 30 % o 35 % del nivel habitual"

Esas fueron las palabras de Federico Harfield, Gerente Operativo Bahía Transporte SAPEM, quien informó que, en números concretos, se trata de 35.000 pasajeros por día. Por otra parte, mencionó que el regreso de las clases presenciales no significa un incremento importante del pasajeros para el servicio. "Son entre 1800 y 2000 boletos escolares diarios que se cortan, estén o no las clases presenciales", expresó a CAFEXMEDIO.

“Ayer se abonó el 50 % del medio aguinaldo de los trabajadores de la UTA. Por un acuerdo que llegamos con el gremio se va a abonar en dos veces. Se pagó el 50% del aguinaldo correspondiente a junio y, en el transcurso del mes de julio, se va a pagar el 50% restante", indicó Harfield.

El funcionario local explicó que "tenemos promesa de aumento de subsidio por parte de Nación y de Provincia pero por el momento no se ha concretado nada".

"Cada una de las empresas, desde sus finanzas, hizo la ingeniería necesaria para hacer posible este pago", agregó.

CLARO ESTÁ QUE EL AÑO PASADO NO ESTABA ESTE SUBSIDIO POR BOLETO QUE ENTREGA EL MUNICIPIO A CADA UNA DE LAS EMPRESAS.

“Hoy es relativamente bajo porque estamos todavía con un índice de pasajeros muy, muy bajo. Esta semana rondó el 30% al 35% de los pasajeros que habitualmente se transportan, más allá de que se viene próximamente un aumento de boleto y este subsidio que, en realidad es un subsidio pasajero, al no haber una cantidad necesaria de pasajeros esos valores son relativamente bajos”.

¿CUANDO HABLÁS DEL 30%, 35%, HABLÁS DE 30.000 PASAJES?

EN ESTAS SEMANAS QUE NO HUBO PRESENCIALIDAD EN LAS ESCUELAS ¿QUÉ PROMEDIO DE UTILIZACIÓN DE BOLETOS ESCOLARES IGUAL SE SIGUE DANDO EN BAHÍA BLANCA?

“Sigue siendo lo mismo, no ha cambiado considerablemente, es más o menos entre un 5% y un 6% del pasaje total escolar y eso se ha mantenido. Cuando la presencialidad en las escuelas vuelve no se vuelca en los alumnos masivamente al transporte público".

EN SU MOMENTO CUANDO PREGUNTÉ A MÍ ME DECÍAN QUE MÁS O MENOS A PESAR DE LA NO PRESENCIALIDAD EN LAS ESCUELAS SE ESTABAN CORTANDO ALREDEDOR DE 1000, 1100 BOLETOS POR DÍA DE ESCOLARES AUN SIN PRESENCIALIDAD. ¿ESTO ES MÁS O MENOS EL NÚMERO QUE VOS DECÍS QUE SE ESTÁ DANDO IGUAL ESTAS SEMANAS QUE PASARON?

“Sigue habiendo un número que, independientemente de que haya o no presencialidad, no baja de ese número que son, más o menos, entre 1800, 2000 boletos, en el mejor de los casos, por día, pero que no cambia respecto a si hay o no presencialidad”.

EL CHICO LO USA INDUDABLEMENTE PARA OTRAS ACTIVIDADES. NO BAJA LA CIRCULACIÓN.

“sí bajó notablemente la circulación porque obviamente estamos en un global de pasajes muy bajo, lo que no cambia es que cuando vuelven las clases el alumno no se vuelca al transporte público, en principio. Este mínimo de pasajes escolares que se vende por día debe tener que ver con los alumnos o chicos menores que sus padres trabajan y tienen que trasladarse a la casa de un familiar como para no obviamente quedarse solos en sus casas".

Harfield opinó que "debe tener que ver con este mínimo movimiento porque la verdad es que tanto cuando volvieron las clases como cuando no están las clases presenciales ese número no varía demasiado".

RESPECTO AL TEMA DE PAGO DE SUELDOS ¿CÓMO TENEMOS QUE ANALIZAR ESTE ASPECTO? ¿ESTAMOS EN UNA SITUACIÓN MUCHO MEJOR QUE EL AÑO PASADO O ESTAMOS EN UNA SITUACIÓN CRÍTICA? PORQUE EL OTRO DÍA CUANDO HABLABA CON MARISCO ME DECÍA QUE HABÍAN IDO A SOLICITAR UN AUMENTO A NACIÓN PORQUE HACE DOS AÑOS NO HUBO NINGÚN TIPO DE VARIANTE DEL MONTO QUE NACIÓN PAGA EN CONCEPTO DE SUBSIDIO.

“Justo estamos en el medio de una discusión de paritarias, se acaba de aprobar una paritaria a nivel AMBA que obviamente UTA pretende que se despliegue en la misma paritaria a todo el interior del país, cuando las condiciones del interior del país no son las mismas que las del AMBA. Posiblemente haya una especie de acuerdo entre Nación y cada una de las provincias y, a su vez, provincia con cada uno de los municipios para aumentar tanto el subsidio nacional como el provincial y, de esa manera, sí hacer frente a esta nueva paritaria".

Además, mencionó que "a diario hay reuniones en la Cámara de Transporte del Interior con la UTA y con las autoridades provinciales y nacionales y estamos a la espera de que esto se resuelva".

"Lo que tiene que ver con obligaciones ya contraídas, digamos, la escala salarial actual, aguinaldos y viáticos, están obviamente garantizados, eso lo estamos pagando siempre en tiempo y forma, lo que estamos a la espera de que se resuelva esta paritaria para ver si podemos a través de aumentos de subsidios poder hacer frente a esa paritaria nueva”, sostuvo.

¿HOY LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN LA CALLE EN CADA UNA DE LAS LÍNEAS TIENE UNA FRECUENCIA PROMEDIO QUE DEPENDE DE CADA LÍNEA O MÁS O MENOS ES EN TODAS IGUAL?

“Es la frecuencia aproximadamente de día sábado, o sea, un día de semana estamos circulando como un día sábado que en realidad entre el día hábil habitual y el día sábado hay una baja de un 30% en cuanto a colectivos y, en cuanto a pasajeros, de un baja del 70% a lo que es lo habitual. Así que con lo que es una frecuencia de día sábado estamos bastante holgados y, obviamente, se ponen refuerzos en los horarios pico".

El funcionario recordó que, "a partir del lunes, comienza este servicio en el cual cada línea va a poner colectivos exclusivos para que viajen escolares, no solamente alumnos sino también docentes y no docentes".

"Va a tener un cartel que va a indicar que el colectivo es escolar y en ese horario van a poder viajar solamente los escolares o los que tengan que ver con la educación", expresó.

EL ALUMNO SEGURAMENTE LO PUEDE COMPROBAR A TRAVÉS DEL BOLETO ESCOLAR ¿Y EL DOCENTE Y NO DOCENTE CÓMO LO COMPRUEBA?

“Apelamos al criterio y a la voluntad de cada uno de los pasajeros entendiendo que, obviamente, el boleto no es gratuito sino que va a tener que pagar como cualquier otro colectivo. El objetivo de esto es que se cree algo así como una especie de burbuja en la cual tanto los docentes como los alumnos se mantengan aislados del resto de los pasajeros para no generar esto una especie de contagio. La idea es priorizar que independientemente de la fase en la que estemos y la cantidad de contagios siempre la escuela esté abierta, entonces, estamos tratando de aportar nuestro granito de arena para que eso suceda", finalizó.