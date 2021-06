"La inmunidad de todo aquel que está vacunado con una sola dosis puede ir cayendo a partir de que no se aplica la segunda"

Así lo confirmó el Dr. Carlos Köhler, especialista en vacunación, quien sostuvo que, "en determinada instancia, la inmunidad generada por esa primera dosis comienza a caer, lo que no sabemos es si esa caída llega a un punto cero en 15, 20, 30, días o 6 meses". "La única salida es vacunarse. Entre el 75 % y el 90 % de la gente que recibe las dos dosis, evite una enfermedad grave y algunos, incluso, no tienen síntomas", expresó a CAFEXMEDIO.

“Según el principio a afirmaciones desde el propio laboratorio productor, lo que pasa que volvimos al punto cero donde no hay papelería efectiva que lo certifique. Lo que sí sabemos es que hay alguna dificultad en la producción del componente dos de la vacuna Sputnik que en principio el componente uno resultó excelente. No hay datos certeros de por qué el componente dos es tan difícil de producir y de conseguir. Lo ideal sería cumplir con los tiempos originales".

El pediatra local explicó que, en el caso de Astrazeneca, "sí fue demostrado que tenía incluso mejor acción la segunda dosis, un mínimo entre 4 y 12 semanas".

"Sé que en este momento esos tiempos en algunos se está cumpliendo pero ahora sí hay disponibilidad de vacunas, seguramente esto se va a poner al día a corto plazo”, agregó.

LEÍ ALGUNAS DECLARACIONES EN ESTE SENTIDO CUANDO TENÍAN PRESENTE LO QUE TIENE QUE VER CON LA VACUNACIÓN DE LA PROPIA SPUTNIK RESPECTO A LOS TIEMPOS RESPECTIVOS. ¿PASADO LOS 90 DÍAS LA VACUNA PIERDE ESE EFECTO? ¿LA PRIMERA DOSIS PIERDE EL EFECTO QUE UNO ESPERABA? PORQUE ESTO ES LO QUE APROBÓ LA ANMAT.

“Esto es común a todas las vacunas. No nos olvidemos que estamos ante una situación de emergencia y ante la dificultad de los laboratorios productores de cumplir con los términos en cuanto a producción y fabricación, es decir, todo el mundo vendió vacuna y después no puede cumplir con los contratos previos. En determinada instancia la inmunidad generada por esa primera dosis comienza a caer, lo que no sabemos es si esa caída llega a un punto cero en 15, 20, 30, días o 6 meses".

Köhler remarcó que el problema "que hay es que aquel que está vacunado con una sola dosis su inmunidad puede ir cayendo a partir de que no se aplica la segunda".

"Todas las vacunas tienen, cuando son más de una dosis, un punto medio para no perder el esquema", añadió.

¿QUÉ SE SABE RESPECTO DE UN REFUERZO DE UNA TERCERA DOSIS? PORQUE LO DIO A CONOCER LA PROPIA MINISTRA VIZZOTTI ESE TEMA COMO POSIBILIDAD PERO NO HE VISTO NADA TODAVÍA AL RESPECTO, PRINCIPALMENTE EN LAS VACUNAS QUE TRABAJAN CON EL VIRUS MUERTO.

“Esto se habla desde un primer momento. Estamos en un proceso de conocimiento más que nada del virus y de la epidemia, es decir, no sería extraño que llegado el caso esa inmunidad, no sabemos aún con todas las dosis completas cuánto va a durar la inmunidad en una persona porque todavía no hemos pasado la prueba del tiempo, es decir, las primeras vacunas empezaron a fines del año pasado, o sea, necesitamos que pasen 6 meses, 8 meses, 12 meses, 2 años, es decir, recién ahí vamos a saber en aquellos que se están siguiendo los anticuerpos hasta cuándo duran".

Además, comentó que "no sería extraño que nos encontremos con que la inmunidad cae rápidamente y haya que aplicar una tercera dosis y hasta un refuerzo por allí anual o bianual".

“El tema pasa por la disponibilidad de vacunas y la rapidez o aceleración en el sistema de vacunación. Cuanto más rápido vacunemos a mayor cantidad de población más vamos a poder controlar la epidemia y, además, vacunando a gran cantidad de gente lo que conseguimos es que no le damos tiempo al virus a generar estas variantes que tan peligrosas son y que, además, hacen peligrar aun así la salud de aquellos que están correctamente vacunados”, subrayó.

CREO QUE SE ESTÁ VACUNANDO A BAJO RITMO EN BAHÍA BLANCA. POR EJEMPLO, EN EL MES DE MAYO HUBO DÍAS QUE SE VACUNARON CASI 2000 PERSONAS Y EN EL MES DE JUNIO BAJÓ A UN PROMEDIO DE 1000, Y MENOS TAMBIÉN. ENTONCES, SE HA BAJADO EL NIVEL DE VACUNACIÓN DIARIA, LAMENTABLEMENTE, Y A PESAR DE HABER VACUNA. HOY ESTABA VIENDO EL REPORTE OFICIAL DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, EN LA ARGENTINA HAY MÁS DE 22.000.000 DE VACUNAS Y HAY 4.000.000 DE VACUNAS QUE ESTÁN EN LA ARGENTINA QUE TODAVÍA NO SE

COLOCARON. ESTE ES UN DATO OBJETIVO.

“Recordemos que en este momento hay, por lo menos en la provincia, hay vacunación a demanda de ciertos grupos etarios, entonces, es llamativo de que los puestos de vacunación no estén saturados. Hay que trabajar en una campaña de comunicación con la gente para que realmente se haga esta demanda espontánea para aprovechar esa cantidad de vacunas que tenemos. Realmente por allí hay cosas que no se entienden, señores, todavía hay gente que se muere por Covid y lo va a haber. La única solución para esto es vacunarse".

LLEGARON AL MOMENTO A LA REPÚBLICA ARGENTINA 23.352.145 VACUNAS Y HAY APLICADAS 18.646.784. NOSOTROS CON LA VACUNACIÓN CON LAS DOS DOSIS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA RESPECTO DE LA POBLACIÓN EL 8,2% DE VACUNADOS CON LAS DOS DOSIS EN LA ARGENTINA, CON UNA APLICACIÓN LLEGA AL 32%. EL 57% SON MUJERES Y EL 43% SON HOMBRES. ESTOS SON LOS DATOS QUE APORTA EL PROPIO MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. POR ESO DIGO, EL NIVEL DE VACUNACIÓN ES BAJO.

“Por eso no termino de entender cuál es lo que nos frena si es que todavía tenemos un superávit de 5.000.000 de vacunas, que es lo que frena mayor cantidad de vacunados".

CREO QUE HAY QUE VACUNARSE. TODO EL MUNDO TIENE QUE VACUNARSE. TODA PERSONA MAYOR DE 18 AÑOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEBE VACUNARSE. DE HECHO HOY COMENTABA A LA MAÑANA QUE ESTA CHICA QUE FALLECIÓ DE 28 AÑOS, ENFERMERA DE UNO DE LOS HOSPITALES DE BAHÍA BLANCA, DEL HOSPITAL ESPAÑOL, ME DECÍAN HOY LAMENTABLEMENTE ESTA CHICA NO SE HABÍA VACUNADO. TODOS TIENEN QUE VACUNARSE. AHORA, MÁS ALLÁ DE ESTE HECHO, EN BAHÍA BLANCA DECÍA EL OTRO DÍA EL DR. ACROGLIANO QUE HAY VARIAS PERSONAS QUE FALLECIERON

EN LA CIUDAD AUN APLICADAS LAS DOS DOSIS DE VACUNAS. ¿TENÉS DATOS ESTADÍSTICOS DE ESO?

“No tengo datos estadísticos pero sí te puedo afirmar que seguramente ha tenido que ver con alguna enfermedad, una comorbilidad, alguna enfermedad agregada o algún estado general momentáneo que generó el deceso, pero, las vacunas en general han demostrado que tienen mucha eficacia en cuanto a la gravedad del Covid y la posibilidad de la internación. Sí tengo muchos ejemplos de gente que estaba vacunada, que se enfermó de Covid, pero lo pasó relativamente bien, incluso, algunos, sin ningún tipo de síntomas, solamente un PCR positivo”.

¿CON QUÉ VACUNA?

“En general son mayores de 60 que fueron vacunados en su momento con la Sputnik, colegas que han tenido la suerte de recibir las dos dosis, pero también conozco gente con una sola dosis que también ha tenido Covid y, en el caso de la Sputnik, y no sufrió mayores síntomas con la enfermedad. Y las otras, la estadística demostrada, oscilan entre el 75% y el 90% la mayoría, y esto ya para una enfermedad potencialmente grave es realmente una muy buena eficacia".

¿EL 75% Y EL 90% DE QUÉ?

“De enfermedad grave, no de no contagiarse. Toda la eficacia que se ha hablado de las vacunas tiene que ver con, ninguna te promete que va a evitar la enfermedad sino que va a evitar las formas graves y, muy probablemente, la internación. Por eso los protocolos de cuidado hay que seguir manteniéndolos y no solo por la posibilidad de contagiarse aun vacunado sino, además, por las nuevas variantes que son muchísimo más peligrosas que las anteriores y no todas las vacunas las cubren igual”.

NO HAY NADA DE INFORMACIÓN DE LA VACUNA CHINA.

“Lo único de la vacuna china es que en esta sí hay que cumplir seguro el término entre primera y segunda dosis”.

SERÍA 30 DÍAS PERO A LA MAYORÍA SE LA APLICARON A LOS DOS MESES, LAMENTABLEMENTE, EN LA ARGENTINA.

“Todo el problema de la vacunación en la Argentina es la disponibilidad de vacuna, en Argentina y en el mundo, fíjense que Estados Unidos está vacunando a mayores de 12 años. Esto que vos dijiste de vacunar a toda la población, sí, sería lo ideal, pero se están haciendo los grupos de aplicación de vacunas en relación a la cantidad de vacunas de las que disponemos", finalizó.