"El contralor y tratamiento de la recolección de residuos patogénicos es exclusivo de Región Sanitaria"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO Matias Insausti, subsecretario de Gestión Ambiental del municipio, quien informó que "estamos trabajando en una ordenanza para poder ayudar a Provincia, poniendo a disposición inspectores con vehículos para salir a tener ese control sobre todos los generadores de residuos patogénicos". Por otra parte, informó que "hay una empresa regional que hace tres meses que está trabajando en la recolección de este tipo de residuos en la ciudad".

“La operación del relleno sanitario está muy controlada. Hemos tenido ya bastantes visitas de universidades, de grupos ambientalistas y de otros municipios y a todo el mundo le sorprendió. Al tener organizado todo lo que antes era recolectores informales la operación pasó a ser mucho más organizada y se ven los frutos”, indicó Insausti.

VOS MISMO NOS EXPLICASTE ACÁ QUE HABÍA ALGUNAS ACCIONES QUE CONTEMPLABA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y QUE NO SE HABÍAN PODIDO LLEVAR ADELANTE O QUE NO LAS HABÍA LLEVADO ADELANTE LA EMPRESA Y USTEDES MISMOS HABÍAN INTIMADO PARA QUE ESO SE REALICE E INCLUSIVE HABÍA HABIDO UN PLAN PARA MEJORAR AÚN MÁS ALGUNOS SECTORES. ¿ESTO SE HIZO?

“Cuando se escribe el pliego, se escribe en papel y por ahí el que escribe el pliego no está en el campo viendo las cosas que realmente suceden. Por ejemplo, se había pedido en el pliego algún tipo de forestación, que la empresa cumplió, lo que pasa que por ahí no era acorde al lugar y al tipo de riego y hoy las están cambiando".

El funcionario local dijo que "tienen que ser cada 500 plantas que han estado recambiando en estos meses y en el pliego se pide todo lo que es el cerramiento del relleno y durante muchos años fue muy difícil mantenerlo porque ponían el alambre y a la semana desaparecía o se rompía".

¿LOS RESIDUOS PATOGÉNICOS LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO O LE CORRESPONDEN A LA PROVINCIA? ¿EL CONTRALOR Y EL TRATAMIENTO DE LOS MISMOS?

“El municipio no tiene ninguna autoridad. No es que no tengamos inspectores, es más, al contrario, estamos trabajando en una ordenanza para poder ayudar a Región Sanitaria quien es el que tiene la autoridad para controlar los residuos patogénicos. Le estamos proponiendo poner a disposición inspectores con vehículos para poder salir a tener ese control sobre todos los generadores de residuos patogénicos, que son los hospitales, clínicas, los mismos veterinarios, odontólogos, todos los profesionales de la salud".

Insausti mencionó que "el Hospital Municipal saca a licitación pública, abierta y las diferentes empresas licitan o hacen ese concurso de precios para ese servicio de recolección, de tratamiento y disposición final de residuos".

"Cada generador debe hacerse cargo de sus residuos como pasa con todos los tipos de residuos. Justamente con lo que es esta línea de residuos patogénicos el que es el contralor o el que tiene la autoridad de hacer cumplir la ley es Región Sanitaria. Nosotros lo que vamos a proponer por ordenanza es tener algún tipo de colaboración o de poder de contralor con respecto a esos residuos”, agregó.

LO QUE USTEDES PRETENDEN ES TRABAJAR EN CONJUNTO CON REGIÓN SANITARIA PARA QUE SE LLEVE ADELANTE UN CONTRALOR MÁS EXHAUSTIVO DEL TEMA.

“A hoy realmente es algo que los profesionales lo hacen de oficio y por ética, pero siempre está bueno tener un inspector que por ahí le toque el timbre y le pida el certificado de disposición final o haga una inspección de qué tipo de residuos tiene”.

UN LABORATORIO NECESITA SÍ O SÍ TENER UNA EMPRESA QUE LE RECOJA ESE TIPO DE RESIDUOS.

“Exactamente".

Y EL CONTRALOR HOY POR HOY LO HACE ÚNICAMENTE REGIÓN SANITARIA.

“Exacto".

USTEDES ESTÁN PIDIENDO TAMBIÉN TENER LA POSIBILIDAD DE CONTROLAR ESTE TIPO DE ACCIONES.

“Claro, justamente, clínicas, laboratorios, profesionales, ir a esos consultorios y ver qué es lo que hacen con los residuos patogénicos que, de última, si no se controla bien, no llegan al relleno sanitario".

¿EN BAHÍA BLANCA HAY EMPRESAS QUE HAGAN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOGÉNICOS? ¿CUÁNTAS HAY?

“No. A hoy tengo entendido que esta última que habilitaron, que lleva años en ese proceso de habilitación pero entiendo que hace unos tres meses, más o menos, que está activa. Así que hay una empresa que está en el parque industrial que hace la recolección y la disposición final de ese tipo de residuos. La verdad que es realmente demorado el trámite. Entiendo que estuvieron casi ocho o nueve años para habilitarla pero hace tres meses que ya está operativa”.

HASTA EL AÑO PASADO NO HABÍA NINGUNA EMPRESA DE BAHÍA BLANCA PARA OCUPARSE DE ESTO, HABÍA QUE LICITAR ESTO PARA EMPRESAS QUE VENÍAN DE AFUERA, DE OTROS LUGARES.

“Claro que tampoco hay muchas en la provincia”.

LO QUE ME CONFIRMÁS ES QUE HAY UNA QUE HABILITARON HACE POCOS MESES, DE BAHÍA BLANCA, Y QUE POSIBLEMENTE PUEDA EMPEZAR A TRABAJAR EN EL ÁMBITO LOCAL.

“Ya está trabajando en el ámbito local con profesionales, con otros municipios. Por el tipo de tecnología que tienen y la inversión que tienen que hacer entiendo que no le es rentable solo con una ciudad. Son empresas que se manejan a nivel regional para que sea realmente rentable”.

EL AÑO PASADO CERCA DE MITAD DE AÑO HABÍAMOS HABLADO CON VOS Y NOS DECÍAS QUE ESTABAS TRABAJANDO JUNTO CON EL JEFE DE GABINETE, Y ALGUNAS PERSONAS MÁS, EN LO QUE ERA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA UNA POSIBLE PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO. EL INTENDENTE DESPUÉS DIJO QUE POR AHORA SE DEJABA DE LADO ESA POSIBILIDAD. ¿EN QUÉ QUEDÓ ESO? ¿QUEDÓ EL PLIEGO ARMADO O EL TRABAJO QUE HICIERON Y POR AHORA SE HA HECHO UN IMPASSE?

“Por ahora no hay novedades en ese tema, no hay avances. Sí estamos proponiendo algunos cambios con la Sapem Ambiental que quedó ahora actual con ideas que habíamos planteado en el pliego de bases y condiciones".

¿CÓMO CUÁLES?

“Por ejemplo, todo el sistema de recolección de voluminosos que generamos desde el municipio los fines de semana, la idea era tratar de trasladárselo, por una cuestión de logística y de mayor cantidad de herramientas a la Sapem Ambiental y, a hoy, está terminando de adquirir las herramientas para poder hacerlo. Por ejemplo, microbasurales, que era otro tema que estaba en el municipio y se había planteado para la empresa que tome la recolección y también lo está empezando a hacer o se está adaptando, la Sapem Ambiental para realizarla”.

RESPECTO AL TEMA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ¿ESTÁN BIEN? ¿TIENEN MUCHAS CRÍTICAS? ¿ESTÁS AL TANTO DE ESO O ESO LE CORRESPONDE A LA SAPEM ÚNICAMENTE?

“Le corresponde a la Sapem. Por el momento, estoy como director de la Sapem Ambiental, así que estoy al tanto del tema. No hay mayores inconvenientes con respecto a la recolección. Estamos trabajando desde la subsecretaría tratando de imponer que se recolecten más barrios con recolección diferenciada, pero con lo que es la recolección y el barrido la verdad que se ha mejorado bastante y no tenemos inconvenientes. No hemos tenido grandes reclamos", finalizó.