Fiestas clandestinas: "Se han labrado 33 infracciones, de las cuales tenemos 10 fallos con multas importantes"

Esas fueron las palabras de Soledad Monardez, titular del Juzgado Municipal de Faltas Nº 2, quien mencionó que las multas oscilan en entre $150.000 y $670.000". "Ya hemos notificado estos diez fallos y como algunos ya pasó el tiempo prudencial, inclusive para presentar la apelación y no se han apelado, ya se están iniciando en esta semana los juicios de apremios. A partir de ahí, ya se traba una medida inhibitoria, un embargo y demás con el juicio, por esta multa”, indicó a CAFEXMEDIO.

“Nosotros al día de hoy tenemos diez fallos con multas importantes que se hicieron por estas fiestas clandestinas. Desde marzo del 2020 cuando empezó la pandemia se labraron 33 actas de infracción. Esto lleva todo un procedimiento y al día de hoy ya tenemos diez fallos", sostuvo Monaredez.

La funcioaria informó que las multas oscilan "entre $150.00 y $670.000, según la cantidad de gente que asistió, las características de cada caso, las circunstancias y la gravedad de la conducta se gradúa la multa”.

“Nosotros ya hemos notificado estos diez fallos y como algunos ya pasó el tiempo prudencial, inclusive para presentar la apelación y no se han apelado, ya se están iniciando en esta semana los juicios de apremios, que es lo que le sigue al fallo. A partir de ahí ya se traba una medida inhibitoria, un embargo y demás con el juicio, por esta multa”, expresó.

¿ESTAS MULTAS PUEDEN SER APELADAS POR PARTE DE LA PERSONA QUE ES SANCIONADA?

“Las multas pueden ser apeladas y, si no son apeladas y quedan firmes, ya se inicia el juicio de apremio. En este momento, ya tenemos cinco para iniciar, que se van a iniciar seguramente esta semana. Luego tenemos otras personas que están citadas por la fuerza pública que también posiblemente esta semana alguna logre traer a declarar, que no se presentaron y que, por supuesto, se obstaculiza el proceso y se demora por esta situación".

La Jueza de Faltas explicó que "por esa razón pedimos el auxilio de la fuerza pública para que lo traigan a la declaración y en eso estamos con las otras causas que aún no hemos logrado sacar las sentencias".

"De a poco vamos avanzando y se van a ver los resultados, se van a ver porque, lógicamente, el trabajo de fiscalización estuvo y el del tribunal está, con sus tiempos, por supuesto, porque es un proceso que tiene sus tiempos donde, a su vez, se garantiza un derecho de defensa, lógicamente, en el juzgado, y, bueno, ya pasado los plazos y firme la sentencia ya, bueno, ahí continuamos con el juicio de apremio", añadió.

¿ALGUNO DE ESTOS DIEZ FALLOS FUE REVOCADO POR LA JUSTICIA ORDINARIA?

“Hay uno. Hay un fallo que fue revocado por la justicia ordinaria, por el juzgado de la jueza Larriba”.

¿QUÉ ADUCE ESE FALLO? ¿POR QUÉ ES REVOCADO?

“Ella consideró en ese caso que no estaba del todo probado los hechos. Lo que quizá llamó la atención es que no se había presentado prueba por parte del infractor que desacreditara el acta pero, sin embargo ella en ese caso en particular, era una fiesta de 55 personas, estábamos a un límite cercano al que pone la ordenanza como conducta típica, ella dijo que en ese caso no estaban del todo acreditados los hechos, como que le quedaba la duda y esa sentencia, lamentablemente, se revocó".

NO HAY INSTANCIA DE APELACIÓN PARA USTEDES QUE HICIERON LA MULTA.

“La realidad es que viendo el trabajo en general que se ha hecho yo creo que va a tener sus frutos más allá de este caso en particular que tenía también sus características particulares porque cada caso es un mundo, más allá de lo que dice el acta. Después, también, en la indagatoria, cuando la persona viene y presenta su defensa, algunos directamente asumen todo lo que sucedió y no presentan ninguna prueba. La mayoría de los casos que han venido han sido así, después, tenemos una gran cantidad que no ha venido, lógicamente, que son los que estamos intimando”.

UNO TIENE QUE TENER EN CUENTA QUE UNA FIESTA CLANDESTINA EL INSPECTOR NO SE PUEDE METER EN LA CASA DE LA PERSONA, ES DECIR, HAY CONDICIONANTES PARA HACER UNA MULTA QUE TIENEN QUE VER CON OTROS GUARISMOS, CON OTRAS SITUACIONES, QUE LE PERMITEN AL JUEZ DE FALTA ANALIZAR SI HAY O NO HAY UN INCUMPLIMIENTO DE LO ESTRICTAMENTE ESTIPULADO EN LA LEY. EN ESTE CASO NO ES QUE UNO ENTRÓ, SACÓ FOTOS, VIO QUE ESTABAN TODOS ADENTRO ENTONCES VAN Y LE MUESTRAN LAS FOTOS Y LA FILMACIÓN AL JUEZ DE FALTA, MIRE, ESTÁN ACÁ ADENTRO Y ESTÁN HACIENDO ESTO. ¿ME EQUIVOCO CON ESO?

“No. Es el acta del inspector donde se relatan los hechos, donde tiene una forma determinada, donde hay requisitos que son esenciales, requisitos que no lo son y que a veces están y a veces no están. Es muy importante destacar que en Bahía tengamos esta ordenanza desde 2012. En una situación de pandemia como la que se presentó muchos municipios no la tenían, no tenían manera de multar las fiestas clandestinas".

Monardez expresó que "el bien jurídico que protegía esta norma tenía que ver con la integridad física de los que asistían a la fiesta", añadió.

"La realidad es que, hoy por hoy, con este virus y esta pandemia y esta manera de contagio virulenta que tiene y el modo de contagio, los medios de contagio de este virus, hace que una fiesta clandestina hoy no ponga solamente en riesgo a las personas que asisten sino a toda la población. La importancia de esto tiene que ver con un bien jurídico mucho más importante, de rango constitucional, inherente a la vida humana que es la salud pública y esto es lo que hoy tenemos que tener todos presente al momento de decidir reunirnos y ni hablar de realizar una fiesta".

Además, agregó que "estamos en una situación excepcional, más allá de que ya de por sí el municipio exigía ciertas condiciones para realizar una fiesta, a partir de 50 personas, tiene que ver con algo que va más allá y que nos pone en riesgo a todos como población y nada más y nada menos que la salud y la vida”.

DE ESTAS DIEZ INFRACCIONES UNA FUE DESESTIMADA POR LA JUSTICIA ORDINARIA, NO SE PUEDE VOLVER A APELAR. HAY NUEVE QUE TIENEN SENTENCIA. ¿ALGUNA YA EFECTIVIZÓ EL PAGO?

“No efectivizaron los pagos y se están iniciando los apremios esta semana".

¿SI NO APELARON EN SU MOMENTO YA NO PUEDEN APELAR LA SENTENCIA O TODAVÍA ESTÁN A TIEMPO DE HACERLO?

“Ya no pueden apelar. Ya quedó firme la sentencia, ya se inicia el juicio de apremio".

RELACIONADO PUNTUALMENTE CON EL TEMA PANDEMIA ¿QUÉ SANCIONES HAN INGRESADO AL TRIBUNAL DE FALTA QUE POR AHÍ NOSOTROS NO SABEMOS?

“Hubo una recorrida importante de inspectores en su momento por los gastronómicos y las cervecerías puntualmente. Lo que sí se infraccionaba era lo que tenía que ver con el código de falta y, al principio, cuando había un tema de restricción horaria, hubo algunos locales que se fueron del horario y fue contemplado porque recién empezaba".

Para finalizar, dijo que "después, con el código de falta, el inspector de fiscalización se presenta y tiene que tener todo en regla".

"Quizá la gente denunciaba el local gastronómico por otra razón, porque veía que había mucha gente o porque veía que no tenían el tapaboca, las denuncias que le llegaban a fiscalización, las razones, las desconozco, pero, el inspector, cuando se presenta, ve todos los requisitos del código de faltas que tiene que tener un gastronómico, desde la habilitación hasta la limpieza de su cocina y demás y ese de alguna manera era un control que hacían los inspectores y que se pusieron al hombro un momento complicado y se han clausurado, en virtud de estas denuncias, gastronómicos y cervecerías", sentenció.