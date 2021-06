"El vecino no puede podar y, si quiere hacerlo, tiene que sacar un CUIT y hacer el curso de podador"

Esas fueron las palabras de Pablo Bianco, director de Espacios Públicos, quien subrayó que "no hay forma de que el vecino pueda intervenir el árbol él personalmente porque Va a estar siempre infringiendo la ordenanza". "El vecino que sabe trabajar y que de buena voluntad interviene su árbol puede equivocarse o puede adherirle alguna técnica que ya a nuestro criterio no está bien, podar el árbol, generar una situación riesgosa y un accidente", añadió a CAFEXMEDIO.

“Presentamos un grupo de inspectores que va a estar especializado en la fiscalización de todas las ordenanzas que tienen que ver con el ordenamiento del espacio público, el espacio público referido a las plazas, a los parques y las veredas y que viene a dar continuidad este trabajo de cuidar el espacio público. La idea es que estos inspectores recorran los lugares teniendo la mayor comunicación con el vecino, trasladándole las razones por las cuales es necesario cumplir las ordenanzas”, expresó Bianco.

El funcionario explicó que van a trabajar en "todas las ordenanzas que regulen el ordenamiento en espacio público, por ejemplo, pérgola, ocupación de vereda, canteros, arbolados y hasta el comportamiento dentro de plazas y parques, no estacionar por encima de los espacios verdes, mantener al perro con correa y bozal, todo lo que hace al correcto uso del espacio”.

HABÍA GENTE QUE ESTABA MUY PREOCUPADA PORQUE ENTENDÍA QUE CADA VEZ HABÍA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS QUE SALÍAN CON SUS PERROS Y ESTOS HACÍAN SUS NECESIDADES Y NO LO LEVANTABAN. AQUÍ HAY UNA ORDENANZA AL RESPECTO.

“Hay un montón de ordenanzas que la verdad que no se están cumpliendo un poco por desconocimiento por eso el objetivo principal o la función principal del cuerpo de inspectores va a ser la de comunicar, explicarles las ordenanzas a los vecinos, y esta es una de ellas. Muchos vecinos no saben que tienen que sacar su perro con correa, o con bozal, o con bolsita para juntar las heces y caen en la infracción por el solo hecho de no saberlo”, dijo.

¿CUÁNTOS INSPECTORES VAN A TRABAJAR EN ESTA TAREA?

“De arranque, tenemos 7 personas asignadas a esto”.

¿VA A HABER ALGÚN NÚMERO DONDE LA GENTE PUEDE LLAMAR, COMUNICARSE EN FORMA DIRECTA, ANTE ALGUNA SITUACIÓN QUE LE RESULTE EXTRAÑA, LLAMATIVA O PREOCUPANTE?

“Ante cualquier hecho delictivo, cualquier hecho vandálico, lo que sea, hay que llamar al 911, como cualquier otra acción ilegal, y, después, están abiertos los canales de reclamos normales que es la página de internet, o el teléfono, el 107”.

SE VIENE ESTA ÉPOCA DONDE, HABITUALMENTE, AL CAERSE LAS HOJAS MUCHA GENTE DECIDE PODAR, CORTAR LOS ÁRBOLES. USTEDES HAN PUBLICADO UN LISTADO DE GENTE QUE HIZO EL CURSO RESPECTIVO DE PODA Y QUE ESTÁ HABILITADA PARA HACER ESE TIPO DE TAREA.

“Tenemos hoy el registro de podadores por primera vez que son empresas que están formados por la Dirección de Ordenamiento Forestal en las tareas de poda. La ordenanza prohíbe la intervención del árbol por parte del vecino, por parte de un particular que no esté habilitado por la municipalidad. Hay empresas de servicios grandes y hay hasta cooperativas que hicieron el curso y pueden hacer el trabajo".

Bianco subrayó que "lo importante es que quien vaya a hacer este trabajo tenga la indicación de parte sobre cuál es el trabajo a realizar y la supervisión una vez que terminó el trabajo".

"Nosotros tenemos algunas técnicas aceptables y algunos criterios establecidos, que, de hecho, la estamos tratando de formalizar en un manual de buenas prácticas que va a ir junto con el plan regulador al Concejo Deliberante para ser aprobado y la idea es no salir de eso hasta tanto no haya una técnica que sea superadora. La idea es tratar de tener una garantía de que el trabajo se va a hacer bien”, sostuvo.

SI ALGÚN VECINO TIENE INTENCIONES DE PODARLO ÉL, POR UNA CUESTIÓN ECONÓMICA, PORQUE TIENE TIEMPO, PORQUE LE GUSTA, POR LO QUE SEA ¿ESTÁ LA CHANCE DE QUE LO HAGA ESE VECINO SIN CONTRATAR A NADIE?

“La misma que elegir pasar un semáforo en rojo porque está apurado. Va a estar siempre infringiendo la ordenanza. El vecino no puede podar y si quiere podarlo tiene que sacar un CUIT y hacer el curso de podador, de poda que da la municipalidad. No hay forma de que el vecino pueda intervenir el árbol él personalmente, ni siquiera yo como ingeniero forestal puedo intervenir mi propio árbol”.

ESTAMOS HABLANDO DE LOS ÁRBOLES DE LA CALLE.

“Los árboles de veredas y parques. Los árboles que están dentro del espacio privado son responsabilidad del privado. Los árboles que son responsabilidad nuestra como municipalidad los intervenimos solo nosotros. El vecino que sabe trabajar y que de buena voluntad interviene su árbol puede equivocarse o puede adherirle alguna técnica que ya a nuestro criterio no está bien, podar el árbol, generar una situación riesgosa y un accidente".

¿EL MUNICIPIO INTERVIENE PARA HACER PODAS EN ALGUNO DE ESTOS CASOS EN FORMA DIRECTA? ¿LO HACE CON PERSONAL MUNICIPAL? ¿CUÁNDO ES EL MOMENTO DE QUE INTERVENGA EL VECINO? YO CREO QUE MI ÁRBOL HAY QUE PODARLO, LLAMO AL MUNICIPIO, ¿EL MUNICIPIO ME LO HACE O EL MUNICIPIO ME DICE, NO, TIENE QUE CONTRATAR A UN PRIVADO?

“Los recursos siempre son limitados. Nunca voy a poder responder automáticamente a todos los reclamos que hay en la ciudad más con la situación de arbolado como tenemos en Bahía. Nosotros tenemos planificada la tarea de mantenimiento a lo largo de 5 años de lo que nombramos como plan regulador, un plan maestro o mantenimiento del arbolado. En esta tarea se reparten los trabajos en función de la situación".

Bianco mencionó que "si el vecino me llama de un área que se va a intervenir dentro de uno o dos años y no consideramos que haya una situación riesgosa que amerite que vayamos automáticamente vamos a ir dentro de dos o tres años a hacer el trabajo".

"Ahora, si el vecino tiene apuro y quiere hacerlo antes tiene la posibilidad de contratar el registro de podadores", añadió.

¿ESTAS INSPECCIONES INCLUYEN EL TRABAJO SOBRE LOS PASEOS PÚBLICOS IMPORTANTES DE LA CIUDAD, DIGO, PARQUES, Y DEMÁS, O ESO YA COMO TIENEN UN RELEVAMIENTO HECHO ESTOS INSPECTORES A ESE ESPACIO NO ESTÁN DEDICADOS?

“No. También. Todos los espacios. Todos esos parques y veredas”.

ME PARECE MUY BIEN QUE HAYA UN SEGUIMIENTO DE ESTO PORQUE ALGUNA VEZ UNA FUNCIONARIA DE ESTE GOBIERNO, EN LA GESTIÓN ANTERIOR, DE MANERA UNIPERSONAL, DE MANERA EXTRAORDINARIA, NUNCA NADIE EXPLICÓ NADA, PORQUE SE CAYÓ UNA VIGA DE UNA PÉRGOLA EN LA CALLE PELLEGRINI DECIDIÓ TIRAR TODAS LAS PÉRGOLAS, QUE ERAN UNA POSTAL DE NUESTRA CIUDAD EN ESA PLAZA. DE MANERA UNIPERSONAL DECIDIÓ TIRARLAS. DESPUÉS SE PREMIÓ A LA FUNCIONARIA, LE DIERON OTRO CARGO, EN LUGAR DE MOSTRAR SU INEPTITUD PARA

LLEVAR ADELANTE ESA TAREA. ME PARECE BIEN QUE HAYA UN SEGUIMIENTO Y QUE SE ANALICEN CUÁLES SON LAS COSAS EN CASO DE QUE CONVENGA Y NO CONVENGA, SI ES QUE LAS PÉRGOLAS ESTÁN BIEN, LÓGICAMENTE QUE ESO REQUIERE DE UN MANTENIMIENTO.

“Eso es importante porque no solo va a estar fiscalizando o cuidando que el vecino no infrinja la ordenanza o explicándole al vecino el porqué infringe la ordenanza. Si ve un árbol en riesgo va a hacer su comunicación al área de ordenamiento forestal, si ve una pérgola que está en mala situación hará su observación al área de mantenimiento e infraestructura. La idea es que este inspector tenga una función más integral, que sea los ojos de la municipalidad dentro de ese espacio”, finalizó.