"Este sistema de restricciones, inclusive donde no hay presencialidad escolar, es un sistema que se va agotando"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO Adrián Jouglard, Secretario de Gobierno, quien remarcó que "Bahía lleva ya casi 30 días sin presencialidad escolar, no ha hecho eso que bajara la cantidad significativa de casos, lo mismo que las restricciones y por lo cual creemos que hay otro camino que hay que buscar que no sea este de poner restricciones en algunos determinados lugares".

“Lo que nosotros vemos con las restricciones es que tal vez lo que más impacto tiene es la circulación nocturna. Nosotros notamos que tanto los días de semana después de las 20 hs como los fines de semana después de las 18 hs hay muy baja circulación. Anoche a partir de las 6 de la tarde era casi escasa la circulación, el sábado tal vez un poco más, es muy baja la circulación en esos momentos", indicó Jouglard.

El funcionario local expresó que "en algunas horas del día, tanto los días hábiles como el fin de semana, se junta más movilidad sobre todo por el tema de que la gente sale a aprovisionarse de algunos alimentos o elementos de necesidad y se genera un poco más de movimiento".

"En líneas generales, hubo una merma en la circulación, lo que probablemente esto no tenga todo el impacto que uno espera por la cantidad de contagios porque lo que uno tiene que tener en cuenta es que hoy la circulación viral está en todos los lugares, no es una cuestión meramente de horario o meramente de algunas actividades que se ven restringidas", agregó.

Además, remarcó que "la circulación hoy está en las familias, se ve en lo cotidiano, en todos los días y es riesgoso poder contagiarse cuando alguien se encuentra con una persona con la cual no tiene habitualidad de estar".

"Normalmente lo que le pedimos a todo el mundo es que trate de disminuir los contactos con otras personas que sean innecesarios, que solo se relacione con sus familiares convivientes y que se relacione con aquellos con los cuales comparte el trabajo y cualquiera de las dos cosas va a disminuir mucho los contagios", remarcó.

"Ahora, si una persona se encuentra con algunos familiares con los cuales no convive para pasar un rato que lo haga en un espacio al aire libre manteniendo el distanciamiento y el barbijo porque lo que estamos viendo también nosotros es que la mayoría de los contagios se producen entre personas que tienen habitualidad o que tienen algún grado de conocimiento mayor, no se produce de un extraño con el cual uno no se ve nunca”, aseveró.

ESO SIGNIFICA QUE INDUDABLEMENTE HAY UNA CUESTIÓN QUE SE LLAMA RESPONSABILIDAD MÁS ALLÁ DE LAS MEDIDAS QUE TOMEN ADELANTE LOS GOBIERNOS. ¿LOS GOBIERNOS HASTA DÓNDE PUEDEN HACER LAS COSAS? EN BAHÍA BLANCA EL OTRO DÍA, EN EL FIN DE SEMANA, SE LE ADVIRTIÓ Y SE DESALOJÓ ALGUNOS COMERCIOS QUE NO CUMPLÍAN CON LA MEDIDA, LLÁMESE CERVECERÍAS, CAFÉ, PRINCIPALMENTE.

“En general, había poca circulación, no había mucha gente y tengamos en cuenta que hay un sector de la economía, como los gastronómicos, que vienen desde el año pasado sufriendo todas las restricciones como si fueran los lugares donde se produce la mayoría de los contagios y, la realidad, es que son lugares en donde cuando se cumplen los protocolos el riesgo de contagio es casi bajo o nulo y a ellos les genera un gran perjuicio económico".

Jouglard dijo que "este sistema de fases que lo que hace es cargar sobre algunos sectores de la economía toda la responsabilidad de controlar el avance de la pandemia para nosotros nos parece que ya está agotado, que es un sistema que no tiene mucho funcionamiento".

¿HASTA CUÁNDO BAHÍA BLANCA VA A PERMANECER EN FASE 2 POR LO MENOS?

“El viernes, sería a las cero horas del sábado, termina este decreto que está vigente ahora, es un decreto nacional al cual la provincia ha adherido y el municipio también. El día jueves o el viernes el Presidente va a hablar para anunciar qué es lo que va a suceder de acá en adelante. Nosotros creemos que ya este sistema de restricciones inclusive donde no hay presencialidad escolar es un sistema que se va agotando y genera muchísimas consecuencias más allá de la cantidad de casos y entendemos que la situación epidemiológica es compleja".

Jouglard mencionó que "Bahía lleva ya casi 30 días sin presencialidad escolar, no ha hecho eso que bajara la cantidad significativa de casos".

"Lo mismo que las restricciones y por lo cual creemos que hay otro camino que hay que buscar que no sea este de poner restricciones en algunos determinados lugares", enfatizó.

HASTA EL VIERNES POR LO MENOS EN FASE 2 LO CUAL NO SIGNIFICA QUE NO PUEDA CONTINUAR BAHÍA BLANCA EN FASE 2. ESTO VA A DEPENDER DE LOS NÚMEROS QUE HABITUALMENTE SE ESTUDIAN PARA SABER CUÁL ES LA FASE EN LA CUAL VA A ESTAR BAHÍA BLANCA.

“Exactamente y también teniendo en cuenta cuáles van a ser los parámetros que tanto la nación como la provincia van a poner para estar en cada una de las fases. Hoy la provincia de Buenos Aires casi en su totalidad, salvo el partido de San Cayetano, está todo en esta Fase 2, como está Bahía Blanca. Hoy el número de casos se mantiene estable en una meseta muy alta con una alta ocupación hospitalaria pero que este sistema ha demostrado que de alguna manera u otra no está siendo tan efectivo como uno espera”, finalizó.