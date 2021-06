"En las últimas dos semanas, Bahía Blanca recibió más de 42.000 vacunas"

Esas fueron las palabras de Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitaria 1, quien agregó que, en la zona, el número asciende 62.000 dosis, distribuidas en 14 distritos. "La gente tiene que inscribirse en el VacunatePBA porque el porcentaje de gente que hoy tenemos un 60 % de inscriptos que no tiene criterio de vacunación. Tenemos 170.000 personas anotadas de una población de más de 300.000 yo creo que tendría que aumentar mucho más", remarcó a CAFEXMEDIO.

“Esta semana disminuyó porque se abrieron un poco más las turneras, más que todo para aquellas personas mayores de 70 años y 60 años, como estaba abierta la vacunación para aquellas personas que no se hayan inscripto o no hayan sido vacunadas porque no tuvieron conocimiento o en su momento no tenían intención de vacunarse, hoy se ha abierto como para que esa gente empiece a acercarse", indicó Núñez Fariña.

El profesional local agregó que "también estamos dando estos últimos días con segunda dosis de las vacunas que estuvimos recibiendo estas semanas anteriores y, a partir del jueves, empezamos nuevamente con las primeras dosis".

¿HOY QUÉ CANTIDAD DE VACUNAS RECIBIÓ BAHÍA BLANCA HASTA EL MOMENTO EN TOTAL?

“Desde las últimas dos semanas, más de 42.000 dosis y, en la Región Sanitaria, más de 63.000 dosis".

A NIVEL NACIONAL EL DATO QUE DAN ES QUE HAY, PARA REDONDEAR, 20.500.000 DOSIS QUE LLEGARON AL PAÍS Y SE APLICARON 16.500.000 DOSIS, ES DECIR, HAY 4.000.000 DE DOSIS QUE TODAVÍA NO SE APLICARON. ¿AQUÍ EN BAHÍA BLANCA HAY MUCHA CANTIDAD DE DOSIS QUE NO SE APLICARON? ¿HAY MUCHA CANTIDAD PARA APLICARSE?

“Con las turneras venimos día a día. A medida que van llegando vacunas se van habilitando turnos. Lo que pasa que ellos por ahí tienen las segundas dosis. Nosotros cuando llegan las segundas dosis acá se abre la turnera y se aplica".

¿TENÉS PRESENTE QUÉ CANTIDAD DE VACUNAS HOY TIENE BAHÍA BLANCA SIN APLICAR?

“No, no llevamos ese número. Sé el número de vacunas que recibo, lo que no sé las que tengo en stock porque están relacionadas con las turneras que llegan”.

ME PARECE QUE EL RITMO DE VACUNACIÓN ES LENTO. NO HABLO DE REGIÓN SANITARIA 1. EN GENERAL EL RITMO DE VACUNACIÓN ES LENTO. CREO QUE SE PODRÍA HACER MÁS RÁPIDO. NO DEPENDE DE REGIÓN SANITARIA PORQUE EL TURNERO NO LO MANEJA REGIÓN SANITARIA. NO SÉ LA CAPACIDAD QUE HAY. POR EJEMPLO, AYER EL INTENDENTE DE VILLARINO ME DECÍA DESPUÉS DE CASI 5 MESES LOGRAMOS QUE PONGAN UN SEGUNDO CENTRO VACUNATORIO EN EL DISTRITO DE VILLARINO PORQUE TENÍAMOS UNO SOLO EN LURO Y NO TENÍAMOS NI EN MÉDANOS NI EN ALGARROBO, QUE ESTUVO UNOS DÍAS Y DESPUÉS SE CERRÓ. LA GENTE NO SE ANOTABA PORQUE TENÍA QUE HACER 300 KILÓMETROS PARA IR A VACUNARSE.

“Lo que tenés que ver es que el recurso humano es el mismo de hace 20 años hasta ahora".

ESTOS VACUNATORIOS QUE SE HAN DADO AHORA SON VACUNATORIOS NUEVOS. SON VACUNATORIOS QUE SE HAN ABIERTO EXCLUSIVAMENTE PARA ESTO.

“Para esta pandemia este circuito administrativo es diferente al sanitario. El recurso humano de la gente que está vacunando gran parte está dentro del circuito de vacunación de Bahía Blanca, no son enfermeros que vienen de la Quiaca, son enfermeros que están acá en Bahía Blanca y muchos de ellos tienen doble turno porque o trabajan en el Penna o trabajan en el Municipal”.

NO ES EL MISMO RECURSO HUMANO TAMPOCO. EN PRINCIPIO TE PUEDO ASEGURAR QUE LOS VACUNATORIOS SON TODOS NUEVOS, ALGUNOS TIENEN PERSONAL QUE YA EXISTÍA COMO VACUNADORES PERO OTROS, INCLUSIVE, HAN HECHO CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES DONDE JÓVENES QUE NO SE HABÍAN RECIBIDO AÚN PODÍAN ESTAR APLICANDO LAS VACUNAS, Y, DE HECHO, HUBO CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD.

“Te estoy hablando de lo que es Bahía Blanca, de lo que es la Región Sanitaria y cómo lo hemos manejado nosotros. No es lo mismo Bahía Blanca con una capacidad de personal equis al resto de la provincia de Buenos Aires. En Bahía Blanca habíamos hecho convenio, se ha anotado mucha gente, muchos de ellos han hecho el curso y gente que está vacunando".

Núñez Fariña afirmó que "el ritmo de vacunación en Bahía Blanca es bueno, con entre 80 y 90 turnos".

"Con el ritmo que venimos y con las dosis que tenemos en Bahía Blanca venimos a un buen ritmo. Después, la trazabilidad de estas vacunas no era fácil decir armo un vacunatorio, uno en Pedro Luro y otro en Algarrobo", agregó.

"Todo hospital que tenía para vacunatorio Covid se fue dejando de lado por una cuestión lógica que tienen que empezar a atender todas las necesidades y los requerimientos de la vacunación de calendario, y la vacunación y toda la atención que viene ahora en la temporada de invierno que empiezan las enfermedades respiratorias. Por eso se corrió de los distintos centros sanitarios no solo en Pedro Luro o en Buratovich, en toda la provincia de Buenos Aires. Lo de Médanos se empezó a dar ahora, todavía no está habilitado, está pedido, ya se está armando para juntar el personal para que pueda ir a vacunar ahí", aseguró.

NANCY PREGUNTA ¿POR QUÉ NO LLEGAN LAS DOS DOSIS A PUAN? YA LE SUSPENDIERON EL TURNO DOS VECES A MI MAMÁ.

“En Puan y tres localidades más, hubo un problema en la trazabilidad, no llegó la segunda dosis de Astrazeneca, pasó también acá en Villarino. El día de hoy se tuvieron que suspender los turnos de Pedro Luro porque no llegó el transporte con la segunda dosis. No es fácil todo lo que es movimiento y trazabilidad de cada una de las partidas. Después, las segundas dosis se están aplicando después de los 90 y 100 días".

El titular de Región Sanitaria 1 subrayó que "la segunda dosis es un complemento, un refuerzo de la primera dosis y lo que se está buscando era por una cuestión de logística y de acomodar las turneras y los turnos se dio el número de 90 días".

"En algunos casos, como en la Sinopharm, una vacuna que no iba a entrar más al país, lo que se buscó es con las que estaban en el país tratar de cerrar el ciclo de la segunda dosis. Por eso la Sinopharm se trató de no postergar más de los tres meses porque no estaban ingresando al país. Por lo que tengo entendido, aparentemente, van a volver a entrar al país como para primera dosis y, con la segunda dosis de la Astrazeneca, volvemos a repetir lo mismo, son entre 90 y 100 días”, expresó.

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES HACE 15 DÍAS MANDÓ UN MAIL DICIENDO QUE SÍ HABÍA UN TIEMPO MÍNIMO EN PRIMERA Y SEGUNDA DOSIS, QUE ERAN 14 DÍAS, PERO NO HABÍA UN TIEMPO MÁXIMO DE PLAZO ENTRE LA PRIMERA DOSIS Y LA SEGUNDA DOSIS, COSA QUE NO ESTÁ EN NINGÚN LUGAR DEL MUNDO. INCLUSIVE AQUELLOS QUE FABRICARON LA VACUNA COMO EL CASO DE ASTRAZENECA NIEGAN QUE PUEDA SER SUPERIOR A LOS 90 DÍAS LA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS.

“Hay muchos países de Europa que están tomando la segunda dosis postergada”.

EL QUE HIZO LA VACUNA HABLÓ DE LA EFECTIVIDAD CON LAS DOS DOSIS COLOCADAS MÁS ALLÁ DE QUE UNA PRIMERA DOSIS TENGA LA IMPORTANCIA. LO QUE DIJO EL OTRO DÍA LA DRA. COHEN EN NUESTRO PROGRAMA, ELLA TRABAJA EN INGLATERRA, ES QUE EN NINGÚN MOMENTO EL LABORATORIO DIO A CONOCER ESTA INFORMACIÓN SIMILAR DE MÁS ALLÁ DE LOS 90 DÍAS E INCLUSIVE DIJO QUE NO RECOMENDABA QUE SE DEMORE MÁS DE 90 DÍAS LA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS.

“Son estrategias epidemiológicas. No es lo mismo vacunar a 100.000 personas que vacunar a 50.000, entonces, por eso la estrategia fue vacunemos la mayor cantidad de gente con la primer dosis, que ya superamos los 100.000, la semana pasada, que cerrar el ciclo con 50.000. No es lo mismo Bahía Blanca con 100.000 personas con la primer dosis que eso genera una disminución de la circulación del virus, genera que esa gente minimice los riesgos de ingresar a un hospital, por lo menos tenés 50.000 personas más que te minimizan este riesgo".

BAHÍA BLANCA TIENE MÁS DE 100.000 VACUNADOS. BAHÍA BLANCA TIENE VACUNAS COMO PARA PODER SEGUIR VACUNANDO DE ACUERDO A LA TURNERA. YA SE HAN EFECTIVIZADO MUCHAS VACUNAS DURANTE EL FIN DE SEMANA A PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS QUE SIN TURNO HAN IDO A VACUNARSE, ALREDEDOR DE 100 ME DECÍAS VOS EL OTRO DÍA. HAY ESPACIO, HAY LUGAR, Y HAY GANAS DE HACERLO, ESTÁN LABURANDO EN ESTE TEMA. MI SENSACIÓN ES QUE DEBERÍA ACELERARSE LA VACUNACIÓN, NO CREO QUE DEPENDA DE USTEDES, NO CREO QUE DEPENDA DE REGIÓN SANITARIA, PORQUE ESO VIENE POR TURNERO, PERO ME PARECE QUE LO QUE HAY QUE HACER ES AGILIZAR LA VACUNACIÓN PORQUE SE VIENEN TIEMPOS DIFÍCILES COMO SON LAS VACACIONES DE INVIERNO Y LOS PROBLEMAS QUE ESO CONLLEVA AL ESTAR MÁS ENCERRADOS.

“Igualmente hay que inscribirse. La gente tiene que inscribirse en el VacunatePBA porque el porcentaje de gente que hoy tenemos inscriptos hay un número muy importante de gente que no tiene criterio de vacunación, estamos hablando del 60%. Nosotros tenemos 170.000 personas, no me recuerdo bien el número ahora, pero con 170.000 personas de una población de más de 300.000 yo creo que tendría que aumentar mucho más".

Además, mencionó que "mayor de 18 años, hoy por hoy, se tendrían que anotar todos porque así como bajaron a 70 se bajó a 60, se va a ir bajando a medida que vaya llegando a un tope de superando el 80 % o 85 % de la población de esa edad vacunada se va a empezar a bajar".

"La semana pasada, o la anterior, entre 50 y 60 años se están vacunando con y sin enfermedad preexistente”, recordó.

¿SE SABE ALGO DE LA VACUNACIÓN PARA MENORES DE 18?

“No, no tengo ningún conocimiento. Hoy no está permitido”.

RESPECTO DE ASTRAZENECA SE PUEDE APLICAR A TODO GRUPO ETARIO MAYOR DE 18 AÑOS, CON ESA VACUNA NO HAY NINGUNA IMPOSIBILIDAD NI SELECCIÓN EN CUANTO A QUIENES Y QUIENES NO PUEDEN VACUNARSE.

“Las tres vacunas que tenemos son para todos mayores de 18 años, no hay ningún inconveniente, ninguna imposibilidad. Aprovecho para decir que por más allá que sigamos vacunando, que venimos muy bien con la vacunación, nos tenemos que seguir cuidando, distanciamiento físico y social, lavado frecuente de manos y el barbijo fue lo que nos sobrellevó el año pasado y nos tiene que seguir este año sobrellevando más allá de que lo podamos acompañar con la vacunación”, finalizó.