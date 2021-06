"En Bahía tenemos ya 110.000 personas que han recibido al menos una dosis y, por eso, no estamos teniendo mayores de 60 años internados"

Esas fueron las palabras del Dr. Diego Maurizi, infectólogo del Hospital Municipal, al referirse a la situación sanitaria que atraviesa la ciudad. "Hay que aumentar la cantidad de testeos si es que queremos que la ciudad pueda seguir trabajando y circulando libremente. En la medida que se pueda testear mucho más vamos a poder aislar a más cantidad de pacientes sin resentir la actividad económica", indicó a CAFEXMEDIO.

“Yo no tengo el registro de todas las terapias pero, indudablemente, por lo que muestra la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva es lo menos probable de que una persona que tiene las dos dosis de vacuna, o al menos una, esté internada en terapia. La mayoría son personas que no han recibido dosis de vacuna porque hoy el promedio de edad es 50 o 55 años", sostuvo Maurizi.

El profesional local aclaró que "no quiere decir que cuando uno se aplique la vacuna la eficacia es ciento por ciento, o sea, la eficacia es muy alta pero siempre algún paciente puede llegar a ingresar a terapia intensiva no por el virus solamente sino por las comorbilidades que tiene hace que por más que tenga buenas defensas el paciente necesite apoyo respiratorio porque tiene una enfermedad pulmonar previa o enfermedad cardíaca previa”.

¿VOS ENTENDÉS QUE HOY HA BAJADO LA EDAD DE PERSONAS CONTAGIADAS ÚNICAMENTE POR EL TEMA DE LA VACUNA QUE SE HA BRINDADO MUCHO MÁS EN PERSONAS MAYORES O PORQUE LAS DISTINTAS CEPAS TAMBIÉN TIENEN ALGO QUE PUEDE AFECTAR DE MANERA DISTINTA A PERSONAS JÓVENES?

“No hemos encontrado hasta ahora algún reporte que diga que estas cepas atacan más a las personas jóvenes o tiene más gravedad la persona que tiene estas variantes nuevas. Lo que sí cuando uno ve los casos que tenemos ahora yo te diría que si uno lo compara con octubre tenemos tres veces más casos que en octubre y el ascenso de casos se debió exclusivamente en personas jóvenes o adultos jóvenes y, por lo tanto, un porcentaje mínimo de esas personas sabemos que van a tener mala evolución y son los que más están estando en terapia intensiva".

Por otra parte, informó que "en Bahía Blanca tenemos ya 110.000 personas que han recibido al menos una dosis por eso es que no estamos teniendo mayores de 60 años internados".

¿AQUELLA PERSONA QUE TIENE COVID CON UNA DOSIS ES COMO SI TUVIESE LAS DOS DOSIS COLOCADAS COMO DICEN ALGUNOS COLEGAS TUYOS?

“La infección natural podría llegar a ser la primer dosis de vacuna y el refuerzo se lograría con la primer dosis de la vacuna en sí, o sea, que la vacuna funcionaría como un refuerzo de la infección natural. Después, a largo plazo, se prefiere dar el esquema clásico de dos dosis cuando corresponda o una dosis si vamos a tener la vacuna de Cansino o los que se vacunaron en el exterior con la vacuna de Johnson".

Maurizi mencionó que "una persona que tuvo coronavirus, si recibe una sola dosis, ya las defensas son altas y prolongadas, por eso el estado nacional dijo que las personas que tuvieron coronavirus podrían esperar para vacunarse de 3 a 6 meses".

"Me parece que la provincia no adhirió a esa idea y hoy en día cuando uno se anota en el plan Vacunate me parece que la provincia privilegia que todo el mundo se vacune más allá de si tuvo coronavirus o no”, añadió.

INDUDABLEMENTE PUEDEN ESPERAR HASTA 3 MESES LAS PERSONAS QUE HAN TENIDO CORONAVIRUS PORQUE DURANTE 3 MESES VAN A TENER UNA INMUNIDAD.

“Mientras no aparezca esa cepa india o sudafricana, por ejemplo, que es otra, a circular comunitaria en Argentina me parece que ese concepto es adecuado. Por ahora, la cepa india se la encontró en dos personas que venían creo que de Europa y, por ahora, no ha tenido circulación comunitaria. Se han tomado restricciones respecto a viajes con Europa y con Sudáfrica y me parece bien que se controle a todo el mundo que ingresa al país con una PCR o con un método rápido de antígenos para ver si ya pueden ingresar libremente al país o no".

YA LLEVAMOS CASI 6 MESES DE LAS PRIMERAS VACUNAS QUE SE HAN APLICADO. ¿SE HA COMPROBADO SI ALGUNA VACUNA, EN LA PRÁCTICA, NO DIGO DE LABORATORIO, TIENE MEJOR EFECTIVIDAD?

“No. Nosotros estamos esperando que aparezcan publicados esos trabajos porque seguramente van a salir porque ya llevamos 6 meses de vacunación masiva en el mundo. Así que, seguramente, como todas las vacunas siguen en Fase 3, la Fase 3 debe llegar hasta dos años a ver qué pasa con la inmunidad. Tienen que ir publicando periódicamente cómo van los pacientes que han ingresado a los protocolos de estudio, así que ahí ya con 6 meses de evolución me parece un buen momento para que se pueda publicar un trabajo respecto a eso".

MUCHO SE DESCREÍA POR EJEMPLO DEL SISTEMA TRADICIONAL EN FUNCIÓN DE QUE LOS NUEVOS ERAN MUCHO MÁS ELOCUENTES QUE LOS TRADICIONALES, HABLO, POR EJEMPLO, DE LA VACUNA CHINA.

“La vacuna a virus inactivo ha demostrado que tiene menos poder de eficacia pero hoy en día la necesidad de vacunar a todo el mundo es tan grande que uno trata de conseguir vacunas donde sea y, por lo menos, darle un esquema de vacunas a todo el mundo y después vemos con qué nos vamos quedando. Las vacunas que más impacto tienen, las mejores son las vacunas de vectores virales y las vacunas de ARN mensajero, son mucho mejores y la producción es mucho más rápida que las vacunas a virus inactivo".

ESTOS SON TODOS ANÁLISIS DE LABORATORIO, POR AHÍ, EN LA PRÁCTICA, LO QUE YO NO HE VISTO, QUIZÁ PORQUE SON LAS PERSONAS MÁS CONOCIDAS, QUE SE HAYAN INFECTADO PERSONAS CON SINOPHARM Y SÍ HE VISTO QUE SE HAYAN REINFECTADO PERSONAS CON DOS DOSIS DE OTRAS VACUNAS, COMO EL CASO DEL PRESIDENTE O EL GOBERNADOR DE ENTRE RÍOS QUE SE VACUNARON CON LA VACUNA RUSA.

“Para mí la vacuna Sinopharm se usó inicialmente en personas jóvenes o en personas sin muchas comorbilidades y, además, a todo el mundo se le dieron las dos dosis rápidamente, al mes, tal vez por eso hay menos casos pero yo creo que por ahí ha sido una casualidad que nos hemos enterado de algunos y no de otros porque han sido personas de trascendencia pública”.

TAMPOCO SE SABE SI HAY QUE HACER UN TERCER REFUERZO DE VACUNA TODAVÍA EN ALGUNOS CASOS COMO POR EJEMPLO LA CHINA.

“En algún lugar se sugiere que se dé el refuerzo a los 9 meses o al año. Yo creo que se va a hacer el refuerzo al año. Lo más importante, más allá de pensar en las vacunas, es seguir con las medidas de distanciamiento y que eso uno lo tiene que aplicar todos los días porque se sabe que las medidas de distanciamiento bien aplicadas tienen una eficacia del 80% o 90% para impedir una infección. Es como que me estoy poniendo una Sputnik o una de Pfizer todos los días".

Maurizi remarcó que "el otro concepto muy importante es que, hoy por suerte, se están habilitando centros de testeos en Bahía Blanca y tenemos que pensar que cualquier persona que tenga la menor duda o el menor síntoma como puede ser hoy en día la simple congestión nasal o rinitis se agrega por ahí dolor de cabeza o algún otro síntoma ir rápidamente a testearse porque hoy está la posibilidad de hacerlo sin mucho trámite".

"Sin embargo, creo que también tenemos que aumentar la cantidad de testeos si es que queremos que la ciudad pueda seguir trabajando y circulando libremente. En la medida que se pueda testear mucho más vamos a poder aislar a más cantidad de pacientes sin resentir la actividad económica que es un poco lo que está haciendo CABA. Si uno analiza lo que hace CABA, CABA permite más movimiento de la gente, inclusive siempre defendió la presencialidad en las escuelas, por lo menos jardín de infantes y primaria, porque es una ciudad que está testeando muchísimo más que el resto del país", subrayó.

EN CUANTO A LAS MEDIDAS ESENCIALES COMO QUE EN ESTOS TIEMPOS SE HA DEJADO DE HABLAR DE ESO.

“Los trabajos demuestran que el contagio intrafamiliar puede ir desde un 15% a un 90% ¿y cuál es la diferencia? Y lo que haga cada familia. Si el caso que tiene la infección se aísla adecuadamente capaz que se infecta el 10% de los integrantes de la familia pero si seguimos comiendo todos juntos asumiendo que ya estamos todos contagiados se va a infectar el 90%".

El infectólogo local opinó que "el otro gran problema que tuvo Argentina es la comunicación de cómo habla la población y no hubo nadie que corrija eso".

"Esta información junto con la poca necesidad que hay de limpiar los elementos del supermercado cuando uno va a comprar algo me parece que son dos datos cruciales para el quehacer diario y que le daría más tranquilidad y menos infectados a la población", agregó.

"Tenemos que testear mejor, aislar mejor, comunicar mejor y, después, hacer un cierto control de la calle como para que se respeten los aforos y se respete la adecuada ventilación de los lugares donde va la gente a comer o a reunirse con amigos. Son medidas muy sencillas. Me parece que hace falta decisión política para poder hacerlo a nivel nacional, provincial y local”, aseveró.

¿POR QUÉ EN LA REPÚBLICA ARGENTINA NO SE REALIZA LO MISMO QUE SE ESTÁ HACIENDO EN CABA QUE ES LO MÁS CORRECTO?

“No lo sé. Me parece que hace falta convencerse más de eso porque para hacer eso uno tiene que tener personal de salud que esté testeando activamente los barrios y ofrecer testeos masivos y, por ejemplo, CABA lo que está haciendo cuando ya sus unidades de aislamiento se están agotando es contratar hoteles gremiales como para que la gente se pueda hospedar en hoteles".

Maurizi aseguró que "hace falta decisión, primero, convencerse, decisión política y recurso económico para poder hacerlo".

"CABA el gran problema que tiene es el tema del transporte y de la aglomeración de gente en distintos lugares, o las manifestaciones. Eso Bahía Blanca no lo tiene. Los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires no tienen ese problema, entonces, saliendo a testear y a aislar convenientemente estaríamos hablando de otras cosas", manifestó.

CUANDO NOSOTROS EMPEZAMOS A HABLAR SOBRE LOS PRIMEROS CASOS HACÍAMOS REFERENCIA A QUE LA GENTE SE CONTAGIABA SI ESTABA EN UN LUGAR CERRADO, SI ESTABA 15 MINUTOS CON OTRA PERSONA, NO SABÍAMOS SI NOS PODÍAMOS CONTAGIAR POR TOCAR LAS SUPERFICIES, TENÍAMOS QUE LAVAR LA VERDURA. ¿DE ESTA ETAPA A HOY QUÉ SE HA CONFIRMADO Y QUÉ SE HA DESCARTADO?

“Hoy en día limpiar adecuadamente todas las cosas que uno compra en un supermercado no tiene sentido. Lo más importante es que yo me lave las manos después que yo voy a comprar al supermercado pero eso es una norma básica de higiene y universal y siempre lavarse las manos cuando uno va a comer, cuando se lleva las manos a la cara es lo más importante. Las normas de aislamiento siguen siendo las mismas y de distanciamiento también. Así que no es tan difícil".

Además, afirmó que "el comercio no debería parar nunca porque uno no se contagia por ir a comprar un par de zapatos, siempre y cuando ese comercio respete un aforo, no seamos 15 personas comprando".

"Nosotros tenemos esta meseta prolongada de casos porque no estamos testeando y aislando y no estamos controlando bien la calle, por eso me parece que estamos corriendo atrás del virus y no adelante. CABA está corriendo adelante del virus”, sostuvo.

¿SI YO SALGO A CAMINAR SOLO POR EL BARRIO NECESITO HACERLO SÍ O SÍ CON MÁSCARA?

“Lo que uno ve es que en Estados Unidos y en Europa mismo, en lugares donde ya está controlado el virus, están sugiriendo que no es necesario usar el barbijo cuando uno está al aire libre pero eso lo están diciendo porque están en un lugar donde no tienen casos y ya la gente se vacunó en un 60%, 70%. No es la situación de Argentina. Argentina es el país que más casos está teniendo ahora cada 100.000 habitantes y parecería difícil decirle a la gente que deje de usar el barbijo cuando

está en la calle porque después que está en la calle entra a un negocio y yo no sé si se va a poner el barbijo cuando entra al negocio".

"Hoy por hoy, tenemos que ver como que el horizonte va a ser que nos lo vamos a poder sacar pero para eso tenemos que hacer bien los deberes ahora y eso significa distanciamiento, testeo, aislamiento y control de los aforos y la ventilación. Es muy fácil”, aseveró.

CAMINANDO CON BARBIJO ES DIFÍCIL QUE TE CONTAGIES ENTONCES.

“Sí y sin barbijo también pero es una mala señal todavía porque el pueblo todavía no ha dado muestras de que está usando bien el barbijo o tiene una conducta irreprochable. Además, tampoco se la ha controlado lo suficiente, como ha pasado en otros países, entonces, como señal es muy feo ver a una persona hoy que va caminando por la calle sin barbijo, como imagen, porque donde eso se disemine sonamos".

Para finalizar, mencionó que "estamos en un momento que tenemos una circulación terrible del virus y la gente no va a estar siempre en la calle, en algún momento va a entrar a un lugar y yo no sé qué certeza tengo de que esa persona cuando entra al lugar se pone el barbijo".

"Yo por eso seguiría usando barbijo siempre que estoy caminando por la calle. Ahora, si voy a andar en bicicleta o correr obviamente no voy a usar barbijo”, sentenció.