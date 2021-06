Bahía Blanca continúa en Fase 2

Así lo confirmó el Jefe de Gabinete Carlos Bianco. Por el momento, el regreso de las clases presenciales deberá esperar.

El Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, brindó detalles del nuevo sistema de fases, los cambios, actividades permitidas y los parámetros que permitieron el retorno a las aulas. En esta misma línea señaló que desde el Gobierno están tratando de hacer efectiva la compra con CanSino, con lo cual ya se aprobó la aplicación de la vacunación y se espera el visto bueno con el gobierno chino para el envío del suministro. Sobre la vacuna Covaxin, el funcionario explicó que se espera la aprobación de Anmat.

Respecto al sistema de fases, recordó el pase a fase 3 de la región del AMBA, como también la vuelta a la presencialidad de las clases. "Lo estamos haciendo de la manera más cuidada posible, cumpliendo todos los protocolos, normativas y circulares de nuestra Dirección General de Cultura y Educación y con tres medidas novedosas que también anunció el gobernador como la compra y utilización de 33 medidores de dióxido de carbono en las aulas", publicó La Tecla.

Sobre los alcances del DNU 381 del gobierno nacional, recordó la adhesión de Provincia y la prórroga de la normativa vigente que establece el sistema de fases nacional. Respecto a la polémica por las últimas medidas el funcionario dijo que "hicimos siempre lo mismo, lo que dijo el ministro (Nicolás) trotta, lo que establece la normativa nacional, lo que determina nuestra Dirección General de Cultura y educación y aplicamos la ley rajatabla, que establece que pueden volver a la presencialidad aquellos distritos o aglomerados que tengan una incidencia menor 500 casos y menos de 80 por ciento de ocupación de camas de terapia y es lo que hicimos".

"El problema en el AMBA hasta la semana pasada era que no había clases, de la oposición y de algunos medios. Cambió la situación sanitaria y epidemiológica, se redujeron los casos, por tercera semana consecutiva y eso es lo que nos permitió volver a la presencialidad. No hubo ninguna especulación política, ninguna comparación con otra jurisdicción. Cambió la situación sanitaria y eso nos permite volver a la presencialidad. Inmediatamente que se volvió en el AMBA y en algunos distritos del interior, otros distritos comenzaron a quejarse y la respuesta es que la incidencia de casos es mayor a 500".

"No discriminamos a nadie, esta epidemia sigue funcionando de la misma manera, porque es una regla general" puntualizó Bianco.

En referencia a la actualización de fases, el Jefe de Gabinete enfatizó que sententa municipios quedan en fase 2, sesenta en fase 3 que incluye a los 40 distritos del AMBA, más 20 del interior y 5 en fase 4.

"Los que pasan de fase 2 a fase 3 son Carmen de Areco, Guaminí y Salto, esto implica que en esos 3 distritos vuelve la presencialidad en las clases, no estamos discrimando al interior. Si dan los numeros volvemos a la presencialidad". Pasan de fase 3 a 4 el distrito de Benito Juárez informó.

Por otra parte cuestionó duramente las afirmaciones del intendente de Capitán Sarmiento que llamó a cortar las rutas si no se vuelven a las clases presenciales. Sobre este punto Bianco dijo: "Me parece grave, es institucionalmente grave porque cortar rutas es un delito federal. Lo extraño, más allá de lo grave de las declaraciones de Iguacel y le quiero decir que en vez de instigar a que se cometan delitos en la provincia de Buenos Aires, dedique su tiempo a hacer cumplir los protocolos. Porque

si lo hace, van a bajar los casos y efectivamente va a volver la presencialidad".

Además añadió: "Con la gravedad del casos, que un intendente esté instigando a que se cometa un delito, no haya ningún fiscal general que haya actuado de oficio, denunciándolo por apología del delito y me parece particularmente extraño o no, sabiendo que el titular del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y Javier Iguacel forman parte del mismo partido político y por ahí no es extraño.