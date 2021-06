"No tenemos casos de personas, con las dos vacunas, que hayan sido internadas en terapia intensiva"

Esas fueron las palabras de la Dra. Laura Giordano, infectóloga del Hospital Penna, quien agregó que "estamos viendo que es muy poquita la gente que tiene una dosis de vacuna y que se interne y requiera algún cuidado especial". "Una dosis no sería suficiente para prevenir la gravedad de la infección", remarcó a CAFEXMEDIO.

“En realidad, hay un montón de síntomas que son subjetivos de Covid que no entran dentro de la definición de caso sospechoso y que, con el tiempo, con la cantidad de pacientes que uno va viendo, se ha ido haciendo más frecuente. A medida que aumenta la cantidad de gente que tiene Covid también aumenta la frecuencia y variedad de síntomas. Hay algunos síntomas indirectos que nosotros vemos como el dolor de espalda que la gente dice, dolor lumbar y en algún momento van a terminar formando parte de la definición", indicó Giordano.

La profesional local explicó que, "de la variante de Manaos y la Andina, no es que produzcan cuadros más severos pero sí son muchísimo más eficaces a la hora de transmitirse, es más efectivo al replicarse y esas dos variantes que ellos no tienen hace que nosotros tengamos muchísimos más casos, claramente”.

TENER MÁS CASOS IMPLICA TAMBIÉN TENER MÁS MUERTES. NO ES QUE SEA MÁS LETAL ESTA CEPA SINO QUE PROPORCIONALMENTE AL TENER MÁS CASOS UNO TIENE MÁS MUERTES.

“Estas variantes no implican que sean más graves aunque produzcan cuadros clínicos más graves sino que al contagiar a más personas, al transmitirse a mayor cantidad de gente, obviamente que va a haber mayor cantidad de casos graves”.

EL AÑO PASADO NO SE REQUERÍA ÁREAS DE TERAPIA INTENSIVA PARA GENTE JOVEN, NO MORÍA GENTE JOVEN COMO ESTÁ MURIENDO AHORA, MÁS ALLÁ DE QUE ES MÁS LA GENTE CONTAGIADA.

“Probablemente creo que es una mezcla de cosas. Por un lado, creo que hay más gente de mayor edad que se ha vacunado y eso los protege, mientras que la gente más joven está todavía sin un nivel de protección adecuado, entonces, al haber muchos más casos que en la primera ola, la curva se va desplazando y va involucrando cada vez gente más joven".

Giordano expresó mencionó que "si vos tenés que esto afectaba en un 80 % a gente mayor de 60 años y en un 20 % a gente menor de 40, ese 20 % también se hace más importante a medida que aumenta en total".

"Creo que eso más que además la gente mayor de 60 está protegida por la vacuna hace que obviamente se va desplazando la curva hacia los más jóvenes”, añadió.

¿QUÉ EXPERIENCIA TIENEN RESPECTO AL TEMA VACUNAS? ¿HAY PERSONAS QUE REQUIEREN TERAPIA INTENSIVA DESPUÉS DE HABERSE APLICADO LAS DOS VACUNAS?

“No. Después de haberse aplicado las dos dosis no. El grupo mayor de 60 terminó hace poquito, entonces, recién vamos a tener un registro fiable de lo que pasa con eso en los próximos meses pero lo que estamos viendo es que es muy poquita la gente que tiene una dosis de vacuna y que se interne y que requiere algún cuidado especial. En terapia intensiva, de hecho, hemos tenido casos anecdóticos hasta ahora y no con dos dosis sino con una dosis, y siempre esos casos han sido casos de gente que tiene factores de riesgo muy importantes".

La infectóloga local comentó que "los trabajos dicen que de acuerdo a la vacuna una dosis no sería suficiente no por ahí en la respuesta de anticuerpos sino por ahí en la calidad de la respuesta de anticuerpos, sobre todo, cuando uno tiene algún factor de riesgo o dos factores de riesgo importante".

"Una dosis no sería suficiente para prevenir la gravedad de la infección", subrayó.

¿QUÉ EXPERIENCIA TIENEN RESPECTO A LAS DISTINTAS VACUNAS? ¿HAY ALGUNA SELECCIÓN QUE PUEDA DAR CUENTA DE ESTO?

“No, todavía no, es muy pronto. La mayor experiencia que tenemos es en el personal de salud que ya está por lo menos en un 80 % vacunado”.

LA MAYORÍA CON SPUTNIK.

“Tenemos una buena experiencia. Nosotros por ejemplo hicimos un relevamiento hace poquito ahora estos días de la experiencia en el hospital y vimos que de la cantidad de gente que teníamos en el hospital con vacuna hasta ahora menos del 8%, se había infectado, y, obviamente, todas formas leves y con una gran exposición. El resto de las vacunas todavía no podemos sacar ninguna conclusión porque pensá que las dos dosis recién la están completando los mayores de 60 ahora”.

¿SI VOS ESTÁS AL AIRE LIBRE 5 MINUTOS CON UNA PERSONA, LOS DOS CON BARBIJO, HAY POSIBILIDAD DE CHANCE DE CONTAGIO O ESO QUEDA DESCARTADO POR EL TIEMPO?

“Nada queda descartado en la medicina porque en la medicina todo puede suceder. Lo real es que la posibilidad es muchísimo menor, ínfima, si vos estás al aire libre por un tiempo corto pero sobre todo si hay una barrera que es el barbijo o el tapaboca. La distancia, el uso de barbijo, el tapaboca, y la higiene de manos, siguen siendo fundamentales en esto de prevenir la infección por Covid".

PERO TRABAJAN CON DOBLE BARBIJO Y CON MÁSCARA.

“Depende la situación. Tenemos adaptado el nivel de protección al nivel de atención. No es lo mismo el que atiende en terapia intensiva que el que atiende en un consultorio”.

¿LA MÁSCARA SIRVE?

“La máscara sirve pero porque protege los ojos pero siempre con el barbijo o el tapaboca. La máscara sin tapaboca, sin barbijo, no tiene ningún sentido".

AYER HABLÁBAMOS CON LA DRA. VANESA FERNÁNDEZ, DEL LABORATORIO DEL PENNA, Y NOS DECÍA QUE APENAS EL 1,5% DE LAS PERSONAS CONTAGIADAS EN BAHÍA BLANCA DONÓ PLASMA. MUY POCOS. ¿SE UTILIZA MUCHO EL PLASMA? ¿ESTÁ DANDO RESULTADOS EL PLASMA O ES UN PALIATIVO QUE UNO INTENTA VER SI DA RESULTADO?

“No se utiliza mucho. Hubo un estudio muy bien hecho en el Hospital Italiano que se publicó a fines del año pasado que demostró que al menos en pacientes que se internan, te recuerdo que los pacientes que se internan llegan todos después del día 10 desde el inicio de los síntomas, en esos pacientes no tiene ningún sentido el plasma. En este momento incluso el protocolo, para tres días, los pacientes mayores de 75 años después de los 3 días del inicio de los síntomas o en los pacientes que requieren internación que están dentro de los 7 primeros días, si no no tiene sentido. No ha demostrado hasta ahora una utilidad", finalizó.