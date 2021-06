Gay: "Con Massa analizamos la cesión de tierras ferroviarias para la construcción de la Ciudad Judicial"

El intendente de Bahía Blanca, Hector Gay compartió un encuentro con el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa en la ciudad de Buenos Aires.

“Con el presidente de la Cámara de Diputados teníamos pendiente un encuentro hace un tiempo para repasar algunos temas de Bahía y la zona, incluso, algunos que se están tratando en el Congreso y otros que tienen que ver con la posición que Sergio Massa tiene en el gobierno respecto del tema transporte", contó Gay a CAFEXMEDIO.

"Le transmití la problemática muy seria del transporte en la provincia y en el interior en general. Hoy hay una reunión con los gobernadores por el tema, porque todo el interior del país está muy cerca de quedarse sin transporte público de pasajeros, y la verdad que es un tema que preocupa".

El Jefe comunal bahiense sostuvo que "también analizamos algunas cuestiones de terrenos ferroviarios que tenemos ociosos en Bahía y que nosotros queremos recuperar o aportar para algunos proyectos como, por ejemplo, el de la Ciudad Judicial. Todo el área que depende de ADIF, y demás, es gente de Sergio Massa".

"También hablamos de un par de proyectos que nos interesan, que están en la cámara, el de la Zona Fría, que él asegura que muy pronto se va a tratar, se va a debatir, que está muy avanzado".

Gay explicó repecto al proyecto sobre tolerancia cero de alcohol, "nosotros tenemos alguna propuesta en el Concejo Deliberante pero no queremos apurarnos hasta que no salga la ley nacional, que presentó Facundo Moyano, y que está en tratamiento en este momento. No hay fecha para esto”.