Explican cómo denunciar errores o problemas con los datos registrados para la vacunación Covid en Provincia

Una vez vacunado puede haber fallas en la información, como no figurar atendido o vacunado, cuando sí ocurrió. También sobre errores en el carnet que se otorgan una vez aplicadas las dos dosis.

Ante una campaña masiva de vacunación como nunca existió para una inédita pandemia, los problemas de logística y registro pueden ocurrir a la hora de verificar nuestra vacuna en la base de datos.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, se hablitó ya hace meses un portal para denuncias el cual se puede acceder desde acá: https://coronavirus148.gba.gob.ar/denuncia-vacunacion

Allí se pueden reportar errores, fallas e irregularidades. Cada denuncia será identificada mediante un número y este figurará junto con el nombre, apellido y número de DNI del denunciante.

Entre las opciones que se dieron para reportar están:

- figuro vacunado/a en la app/portal de la ciudadanía y no recibí la vacuna contra el covid-19

- mis datos de vacunación de la app no se corresponden con el carnet de vacunación

- recibí la vacuna contra el covid-19 y no aparece el registro en la app/portal de la ciudadanía

- situación relacionada con la vacuna

- situación relacionada con quien recibe la vacuna

- situación relacionada con el establecimiento donde se vacuna

Luego se dispuso un espacio para escribir:

- detalle de la denuncia

- establecimiento donde se detectó la irregularidad