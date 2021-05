El Loco Montenegro reveló el gesto que tuvo Diego Maradona con él cuando dio positivo en el antidoping

El ex basquetbolista recordó que el astro lo llamó apenas se enteró de que le habían detectado consumo de cocaína cuando jugaba en Venezuela y lo recibió en su casa. “Me mandó a buscar y me llevó a Segurola y Habana”

Invitado a Los Mammones, por América, Hernán el Loco Montenegro se emocionó haciendo un repaso de su vida y su carrera. Y no dudó en responder a corazón abierto cuando Jey Mammón le preguntó sobre un hecho puntual ocurrido en el año 1996, cuando jugaba en Guaiqueríes de Isla Margarita, en Venezuela.

“Vos tuviste un doping positivo. ¿Quién fue el que se te acercó a darte una mano?”, inquirió el conductor. “Diego Maradona”, contestó de inmediato el ex basquetbolista.

Y luego se explayó sobre el asunto. “Yo doy positivo de cocaína. Hago el doping y me avisan. Yo jugaba en Isla Margarita, en ese momento, y tenía la posibilidad de en una semana ir a Caracas a hacer una contraprueba. Pero, al día siguiente, me llama un amigo que teníamos en común y me dice: ‘Estoy con Diego, quiere hablar con vos’. ¡Wow!”, comenzó recordando.

Enseguida, Montenegro explicó: “Yo a Diego si bien lo conocía del año ‘83 de Barcelona, de la época española, hacía más de diez años que no lo veía. Me pasan el teléfono y me dice: ‘Loco, tranquilo. Yo te voy a ayudar’. Le dije: ‘Primero que nada, gracias por el apoyo’. Y me dice: ‘Volvete’”. El ex basquetbolista contó que ya tenía previsto su regreso a la Argentina en 48 hs. y que Maradona le aseguró: “Yo mando gente y te voy a sacar por atrás de Ezeiza así los periodistas no te joden”.

Según explicó el Loco, a esa altura ya no le importaba que lo indagara la prensa. “Estoy jugado. Aparte, las cosas son como son y uno es lo que es. Si estoy enfermo estoy enfermo y no tengo por qué esconderme de nadie”, recordó que le dijo a Diego. Pero el astro insistió: “No quiero que te molesten. Te mando a buscar y de ahí te venís a Segurola y Habana”.

Montenegro recordó que llegó a la casa donde Maradona vivía con Claudia Villafañe y sus hijas. “Me acuerdo que Dalma y Gianinna eran muy chiquitas. Nos reencontramos después de diez años y estuve como una hora charlando con él. Esto es muy de Diego, no lo ha hecho solamente conmigo, lo ha hecho con todo el mundo. Pero llegó un momento en el que digo: ‘Me llamó a Venezuela, me mandó a buscar, llevábamos un montón de tiempo hablando...Ya está, no lo quiero incomodar que está con su familia”, relató.

Sin embargo, en ese instante el astro le hizo un pedido que lo descolocó. “Le digo que me voy y, en un momento, viene Claudia con la cámara de fotos. Era la época de las Nikon. Y Diego me mira y me dice: ‘¿Te puedo pedir un favor?’. ‘¡Sí! ¿Vos me vas a pedir un favor a mí que me acabás de hacer el favor de la vida?’, le respondo. Y me dice: ‘¿Me puedo sacar una foto con vos?’. El frío que me corrió por la espalda no me lo olvido jamás”, relató el ex basquetbolista.

Y luego explicó que Maradona “tenía en la escalera las fotos de las personas a las que él admiraba”. “Me dijo: ‘Quiero la foto y la quiero poner ahí'”. Frente a semejante pedido, el Loco le respondió: “¿Vos me querés matar? ¡Es al revés!”. Y reconoció que él mismo no se había atrevido a pedirle una foto a Diego, justamente, para no molestarlo.