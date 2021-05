“El 70% de los pacientes menores de 60 años que ingresan a la terapia intensiva van a un respirador”

La presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Dra. Rosa Reina, advirtió sobre el nivel de ocupación de camas, principalmente en el Conurbano, sobre los riesgos que representa la derivación de pacientes y respondió: ¿Hubo forma de evitar la saturación del sistema? Agotamiento, escasez de recursos humanos y técnicos y casos que no paran de crecer.

Rosa Reina es presidenta de SATI y es parte de los médicos que integran la “primera línea de batalla” en el marco de la pandemia de Coronavirus que azota de de manera más fuerte en esta segunda ola.

En este contexto, la doctora advirtió que “cada vez más provincias que están arriba de 80% de ocupación de camas y muchas están entre el 90% y el 100%, una de ellas es la Provincia de Buenos Aires que está en el 90 y algo por ciento y, sobre todo, la zona del Conurbano que realmente está muy comprometido”.

En esta última zona del AMBA, “muchos están al 100%” y las derivaciones no siempre son una opción. “Al haber cada vez más instituciones con alta ocupación es más difícil derivar a los pacientes”, explicó Reina.

“Requiere una logística muy detallada, son pacientes muy críticos, muchas veces no se pueden mover, no se pueden derivar, porque se descompensan muy fácilmente. La derivación es todo un tema con los pacientes críticos, se necesita una ambulancia de alta complejidad que asemeje una terapia intensiva con personal entrenado, médico, enfermero, que realmente puedan manejar cualquier descompensación que pueda sufrir el paciente durante el traslado”, detalló la presidenta de SATI.

Se estima que hay un 36% de pacientes con respirador que están fuera de la terapia intensiva, ubicados en otras salas como guardias, unidades coronarias, salas de clínica y cirugías que se han ido adecuando.

Estos pacientes son atendidos por no intensivistas, pero Reina aclaró: “El intensivista tiene que estar supervisando porque hay manejo, decisiones, prácticas, habilidades, destrezas que solamente las conoce el intensivista, que no todos lo pueden hacer, y con un personal de salud particularmente en terapias intensivas muy agotado, muy extenuado que están haciéndose cargo de más pacientes de los que debería”.

Cabe destacar que esta relación profesional paciente es internacionalmente aconsejada para mantener una calidad de atención. “Uno tiene la posibilidad de evaluarlo adecuadamente, verlos bien. Cuando la cantidad de pacientes que cada profesional atiende se amplía es mayor, la posibilidad de focalizar en los que tiene cada paciente es menor, es más difícil, eso también afecta la calidad de la atención. Esa es la situación en la cual estamos.

Hay personas que tienen respirador, pero no van a una terapia intensiva ¿En qué casos el paciente es derivado a una terapia?

Todas las veces que está frente a una situación grave que puede poner en peligro su vida, entonces en la terapia intensiva se dispone de todos los recursos para poner mejorar esa situación, ese riesgo de vida que tienen los pacientes, desde el punto de vista tecnológico y del recurso humano que está altamente capacitado para, en poco tiempo, revertir esa situación que puede llevar a la muerte a los pacientes, entonces pueden ser politraumatizados graves, neurocirugía, sacando un poco la pandemia que ya sabemos que es la parte respiratoria, que le falta el oxigeno y eso necesita que se lo intube y ponga en respirador, pero cualquier otra neumonía que no sea por Covid que tenga la misma evolución necesita estar en terapia intensiva, cirugías, recuperación de cirugías complejas, de cirugías de riesgo, cirugías mayores, necesita estar en terapia intensiva. Hay muchas situaciones en las cuales los pacientes se recuperan o se manejan en las terapias intensivas y la sobrevida del afuera de la pandemia en la terapia intensiva está entre 70 y 80%.

¿Cuáles son los recursos técnicos que se necesitan para cada paciente en una terapia intensiva?

Los básicos son el respirador, sin ninguna duda, los monitores, que miden los signos vitales como la frecuenci cardiaca, respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, un trazado entre cardiaco como un electrocardiograma, pero es un trazado, uno va viendo el ritmo cardiaco del paciente si hace alguna arritmia eso se ve en el monitor, lo básico, después se le puede ir agregando otros módulos más sofisticados para ir evaluando otras cosas, bombas de infusión para pasarle la medicación que el 99% se pasa por vía no venosa y muchos insumos, el tubo traqueal que es fundamental para la intubación, catéteres para colocaciones de vías venosas por donde se pasan todas estas drogas, catéter de infusión nasogástricas,

Es decir que sumar una cama significa sumar todos estos insumos...

Esto es básico, después hay otros elementos de otras tecnologías que son re importantes, pero que no en todos lados están como monitor encefalográfico continuo, un monitoreo de volumen de minuto continuo, hay otros aparatos que ya en este momento serían importantes, pero lamentablemente aca en Argentina no contamos tan fácilmente con esos elementos.

¿En cada derivación se deben tener todas estas cosas en cuenta?

Exactamente, es muy difícil porque la mayoría de las unidades de alta complejidad donde muchos de estos dispositivos y de estos insumos están ya estan al 100%, es muy difícil realmente poder derivar a estos pacientes

Hasta hace unos meses se derivaban pacientes del AMBA al interior de la Provincia debido al colapso ¿Esto sigue ocurriendo?

No tengo conocimiento de derivación del Conurbano a la Provincia de Buenos Aires, pero es posible que se hayan hecho si no hay lugar. Al revés es muy frecuente, del interior para La Plata por ejemplo que es una ciudad con alta tasa de derivación, eso ocurre bastante habitualmente, del Conurbano también se deriva a La Plata

En épocas normales con la llegada del invierno y enfermedades respiratorias ¿En qué porcentajes se encuentran las terapias?

Pueden estar entre el 60% y el 100% todo dependiendo de si son centros de altas complejidad que tienen mucha mayor ocupación porque a más gravedad de paciente necesita un centro de mayor complejidad porque necesita una serie de dispositivos y de prácticas y de intervenciones que las tienen los centros de alta complejidad, muchas veces están con una ocupación entre 80% y 100% de pacientes muy grandes

¿En Buenos Aires que centros de alta complejidad hay?

El Hospital San Martín de La Plata es el más grande de la provincia y es uno de los que más elementos tiene, después para pediatría está el hospital de niños, el Sor Maria Ludovica y hay un par de otros hospitales en el conurbano pero en general se hace a La Plata

En el marco de la segunda ola de Covid, ¿Descendió la edad de los internados?

Este año vemos eso, ingresos de personas más jóvenes menores de 60 años, un promedio de 52 años, con una tendencia a bajar la edad a 40 o 45 años, inclusive más jóvenes algunos, varios con comorbilidades y otros no, otros pacientes jóvenes que no tienen ninguna comorbilidad ni enfermedad previa. El 70% de estos pacientes, aproximadamente, ingresan a la terapia intensiva directamente a un respirador, a recibir una intubación, realmente pacientes muy graves.

¿Considera que pudo haber forma de evitar esta saturación?

Siempre hay formas, fundamentalmente cumplir los protocolos que lamentablemente no se cumplieron a ningún nivel, la circulación. Yo quiero separar la gente que circula porque tiene necesidad de trabajar, que tiene un necesidad de trabajar y tiene que circular por eso, cumpliendo los protocolos en muchos de los lugares de trabajo, en otros no, pero el problema es con el trabajo informal y todos los otros eventos y manifestaciones que se pueden evitar, que no tienen justificación. Una cosa es lo laboral y otra cosa es lo social de diversión que eso hay algunas actividades que se pueden evitar o hacer con protocolo y que lamentablemente no se han hecho de esa forma, estamos viendo las consecuencias; el otro punto es el testeo que tiene que haber muchos testeos para poder detectar aquellos que están contagiado y poder aislarlos; el tercer punto fundamental es la vacunación, lamentablemente estamos un poco retrasados en cuanto al plan de vacunación, todos sabemos las dificultades para conseguir las vacunas y de hecho es tan importante la vacuna del grupo etario que se está vacunando, mayores de 60 años, 70, 80, no están ingresando a las terapias intensivas, están ingresando el grupo que no se está vacunando aunque todavía no está en el plan de vacunación, que son los menores de 60 que son los que menos se están vacunando.

Entonces esas tres cosas son fundamentales: cumplir protocolos, poder testear más para poder detectar aquellos que están contagiados o con el virus y poder aislarlos y la vacunación.

¿Cree que las actuales restricciones son suficientes?

Esperemos que si, la verdad posiblemente se necesiten algunos otros periodos de restricción, eso ya lo definirán las autoridades gubernamentales el cómo implementarlas, porque hay que evaluar muchos otros factores, justamente lo que estamos diciendo, la actividad laboral, las necesidades que tiene la gente, que obviamente hay que solventar o paliar, pero probablemente se necesiten algunos otros periodos más, eso es lo que ha visto uno en los países europeos que no fue un sola, fueron varias también dependen de que todos cumplmso con los protocolos, eso es fundamental. (Lanoticia1)