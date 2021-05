"Sí naturalizamos estas situaciones podríamos estar en las vísperas de alguna situación que se puede escapar de las manos"

Esas fueron las palabras de Andrés de Leo, Diputado Provincial, al referirse al ataque registrado en las últimas horas en el local partidario de La Cámpora de Bahía Blanca. "Repudio el hecho, pido que tenga un pronto esclarecimiento y la aplicación de justicia y del castigo que esto merezca", expresó. "Es momento de unirnos, no hacer conjeturas rápidas y mucho menos tratar de generar, con algunas irresponsables declaraciones, que esto pueda provenir por cualquier cuestión política", añadió.

“Lo primero es manifestar un fuerte repudio por el hecho, pedir que esto tenga que tener un pronto esclarecimiento y, obviamente, la aplicación de justicia y del castigo que esto merezca. Es un momento para que todos los que abrazamos con muchísima convicción a la democracia, el estado de derecho y más en un país que ha sido golpeado durante décadas por la violencia y que hemos sabido dejar atrás pero hay que velar permanentemente porque esta violencia no se vuelva a instalar en la Argentina", sostuvo De Leo a CAFEXMEDIO.

El legislador dijo que "es momento de unirnos, no hacer conjeturas rápidas y, mucho menos tratar de generar con algunas irresponsables declaraciones deslizar que esto pueda provenir por cualquier cuestión política vinculado al sano debate democrático".

"Me han sorprendido declaraciones de dirigentes que tienen niveles de responsabilidad muy alto, como el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, como la misma agrupación oficial que ha sido afectada por este atentado en la provincia de Buenos Aires deslizando que esto se puede inferir por determinados posicionamientos de algunos dirigentes de la oposición", remarcó.

"Estas conjeturas tampoco ayudan a generar este clima de unidad para ponernos todos juntos frente a estos hechos que, vengan de donde vengan, los haya hecho una o un grupo, hay que repudiarlos, hay que investigarlos y hay que castigarlos”, subrayó.

COINCIDO CON VOS. ME PARECE MUY APRESURADO QUE ALGUNOS DIRIGENTES INTENTEN MENCIONAR QUE ESTO PROVIENE DE LA OPOSICIÓN, ¿SABÉS QUÉ?, EN EL CONTEXTO INICIAL DE LA INVESTIGACIÓN. SI DESPUÉS SE DETERMINA QUE EFECTIVAMENTE FUERON DE ESA MANERA QUE, POR SUPUESTO, HAGAN LO QUE TENGAN QUE HACER, DIGAN LO QUE TENGAN QUE DECIR Y QUE PAGUEN LAS CONSECUENCIAS AQUELLOS QUE LO FUERON, PERO ME PARECE MUY APRESURADO TOMAR UNA DETERMINACIÓN SOSPECHANDO O HACIENDO SOSPECHA DE QUE ESTO PODRÍA VENIR DESDE

ESE ÁMBITO. ASÍ COMO TAMBIÉN DEBO RECONOCER QUE HAY COSAS QUE NO AYUDAN EN FUNCIÓN DE DECIR ALGUNAS CUESTIONES QUE TIENEN QUE VER CON DIRIGENTES OFICIALISTAS Y DE LA OPOSICIÓN SOBRE ALGUNAS DETERMINACIONES QUE VAN DICIENDO O VAN HABLANDO QUE REALMENTE SORPRENDEN YO DIRÍA POR LA SITUACIÓN EN LA CUAL ESTAMOS IMBUIDOS. TE VOY A DAR UN EJEMPLO QUE POR ALLÍ TE TOCA DE CERCA. DIGO, NO AYUDA QUE LA DRA. CARRIÓ DIGA ESTO ES UN VENENO, ABRE UNA CAUSA POR UNA CUESTIÓN DE ENVENENAMIENTO DE LA SOCIEDAD. NO AYUDAN ESAS COSAS TAMPOCO.

“En la denuncia que se hizo en su momento, oportunamente, porque es recurrente, fue una denuncia porque el gobierno argentino había dicho que iba a aplicar una vacuna para mayores de 60 años que no estaba aprobada en ese momento, en la fase de aprobación y en ese contexto la hizo y me parece que ligar una cosa con otra es un disparate".

El titular de la Coalición Cívica de la Provincia de Buenos Aires, mencionó que "en cualquier país democrático el debate de ideas está, la presentación en la justicia es libre y estamos hablando de algo absolutamente peligroso, grave, en tanto y en cuanto sobre todo esto no se esclarezca".

"Me parece que esto ligarlo con el debate democrático es prácticamente acusar de que la democracia no se puede practicar porque esto genera hechos de violencia", agregó.

AYER LO HABLÉ CON VARIOS DIRIGENTES DE LA OPOSICIÓN Y DIRIGENTES DEL OFICIALISMO TAMBIÉN. ESTO CRUZA TRANSVERSALMENTE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CUALQUIER HECHO DE VIOLENCIA POR ESO ES REPUDIABLE SIEMPRE, LO QUE DIGO ES QUE LOS DIRIGENTES POLÍTICOS, PRINCIPALMENTE AQUELLOS QUE TIENEN TRASCENDENCIA NACIONAL, Y DEMÁS, DEBEN CUIDAR ALGUNAS DE SUS PALABRAS, DEBEN CUIDAR ALGUNOS DE SUS TÉRMINOS, PORQUE HAY UN CALDO DE CULTIVO LAMENTABLE EN FANATISMOS QUE LLEVAN Y QUE PROVOCAN CUESTIONES QUE A UNO

NO LE GUSTARÍA VIVIR.

“¿Vos creés por ventura que una declaración que se haya hecho en algún momento va a tapar, por ejemplo, un posicionamiento de Elisa Carrió que viene hace meses hablando de no debilitar más al Presidente? Cuando ayer le preguntan, por ejemplo, si el Presidente está manchado de corrupción dijo este no es momento para discutir esto, esto es un momento de templanza, es un momento donde tenemos que trabajar todos juntos".

De Leo mencionó que "es estar buscando algún argumento que, a mi juicio, no colabora en estas cuestiones y me parece que la Coalición Cívica y Elisa Carrió es un partido que ha sido intolerante con una sola cosa, que es la corrupción".

"Si hay algo que este partido y esta fuerza política, lo ha caracterizado es defender los valores de la democracia, la libertad y la República”, aseveró.

HAY UNA SOCIEDAD CON UN CALDO DE CULTIVO LAMENTABLE EN FUNCIÓN DE ESTO DONDE TENEMOS QUE TENER MAYOR RESPONSABILIDAD EN LO QUE DECIMOS PORQUE LA GENTE NO ESTÁ BIEN, MUCHA GENTE NO ESTÁ BIEN, PERO ESTO NO ES LIGARLO A ESTE HECHO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR ESO TE ACLARÉ QUE REPUDIO A AQUELLAS PERSONAS QUE INTENTAN MENCIONAR QUE ESTO TIENE QUE VER CON UNA RESPONSABILIDAD DE LA OPOSICIÓN. PRIMERO HAY QUE DEJAR QUE TRABAJE LA JUSTICIA Y DESPUÉS SABER QUÉ ES LO QUE PASA. DIGO QUE EN EL

CONTEXTO EN EL CUAL VIVIMOS DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO HAY CUESTIONES QUE NO AYUDAN, POR EJEMPLO, LO QUE HIZO EL GOBERNADOR EL OTRO DÍA CON SU DISCURSO UTILIZANDO MEDIA HORA PARA HABLAR DE MACRI, Y DE VIDAL, Y DECIR LAS COSAS QUE DIJO, EN EL MOMENTO QUE TENÍA QUE ANUNCIAR UNA SITUACIÓN TAN DIFÍCIL COMO ERA POR 9 DÍAS SE PARABA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES POR ESTA CUESTIÓN DONDE PERJUDICABAN, A CIENTOS, A MILES DE EMPRESARIOS Y DE GENTE PORQUE SE QUEDABA SIN LABURO. LO DIGO EN GENERAL EN EL CONTEXTO POLÍTICO.

“Yo coincido en que a veces hay que guardar un poco más de mesura y los niveles de responsabilidad también hay que marcarlos. El mismo día que nosotros en tiempo express le votamos al gobernador, una vez más, una ley para que pueda paliar mejor y llevar adelante esta situación terrible que es el tema de la pandemia, con una ley que fue absolutamente atrasada y demorada por el mismo gobierno en la compra de vacunas y ese mismo día que la oposición en la provincia de Buenos Aires teniendo mayoría en el Senado acompañó rápidamente una ley, el mismo gobernador habla de que se está expresando lo peor de la oposición".

Además, opinó que "es un momento muy complejo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, ni hablar desde el punto de vista sanitario y sabiendo también que la Argentina tiene una historia de violencia que afortunadamente hemos sobrepasado pero que suele estar latente".

"Me parece que en este sentido nosotros tenemos que tener muchísima firmeza y muchísima prudencia, las dos cosas a la vez, muchísima firmeza a la hora de condenar estos hechos y a la hora de pedir el esclarecimiento y muchísima prudencia en las declaraciones porque la verdad que uno puede conjeturar muchísimas cosas. En la mínima conjetura que tiene que hacerse es quién tiene la capacidad para llevar adelante esto y cuando estas preguntas uno las empieza a hacer, quienes tienen que llevar adelante la investigación las empiezan a hacer, me parece que no va a demorar mucho en llegar al lugar de donde esto pudo haber sido pergeñado. Sería muy preocupante que esto no se esclarezca", ratificó.

Para finalizar, reiteró que "más que conjeturar, uno también puede recurrir al manual de Historia y ver cuáles son los antecedentes y lo único que uno tiene que recordar es que si uno naturaliza estas situaciones seguramente podríamos estar en la antesala de, o en las vísperas de alguna situación que se puede escapar de las manos. Hay que actuar rápido en esto".

“Estos hechos no pueden ni minimizarse, ni banalizarse, ni politizarse y yo le pido a la sociedad que este no es momento para este tipo de cuestiones ni para hacer carancherío político pero también sí con la responsabilidad que a uno le toca de ser un legislador de Bahía Blanca, de la sección y presidente del partido de la Coalición Cívica pedirle a los dirigentes que recapaciten aquellos dirigentes que han hecho declaraciones. A mi juicio lo que terminan haciendo es alentando inclusive la confrontación democrática y, además, terminan prácticamente sirviéndole en bandeja a los violentos el argumento de que cualquier discusión democrática puede venir en estos hechos", sentenció.