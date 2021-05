"La mortalidad del paciente en terapia es alta y ronda entre el 70 % y el 80 %"

Esas fueron las palabras de la Dra. Laura Espadaro, infectóloga de Bahía Blanca, quien informó que "vemos muchos pacientes jóvenes internados con neumonía bilateral que requieren internación y cuidados críticos”. Además, mencionó que han atendido muchos de personas reinfectadas a partir de los tres meses de recibir el alta y agregó que, "las personas que han recibido las dos dosis, no han sufrido una afección grave y han tenido un cuadro que se manejó en forma ambulatoria”.

“Me parece que en la ola de casos terrible que tenemos empezamos a ver que nadie se salva. Probablemente las cepas nuevas tengan un poco de influencia también en estos pequeños cambios. Hasta ahora nunca habíamos tenido 500 casos por día en la ciudad y, obviamente, que en esa cantidad de casos vamos a empezar a encontrar cosas raras que hasta ahora no veníamos viendo”, indicó Spadaro a CAFEXMEDIO.

La profesional local expresó que "no es lo más esperable las personas tan jóvenes complicadas pero sí estamos viendo muchos pacientes internados en el rango de los 40 a 60 años que no son los que fallecen porque todavía se ve que la mortalidad sigue manteniendo el mismo rango de edad pero sí muchos pacientes jóvenes internados con neumonía bilateral y que requieren internación y cuidados críticos”.

EN EL PORCENTAJE QUIZÁ NO SE NOTE ESA DIFERENCIA PERO CUANDO VOS MIRÁS LOS NÚMEROS DE LO QUE OCURRIÓ HACE UN MES RESPECTO DE ESTE MES DE PERSONAS EN ESE RANGO ETARIO QUE VOS MENCIONÁS HAY MÁS DEL DOBLE DE PERSONAS FALLECIDAS DE LO QUE HABÍA HACE UN MES.

“Estamos viendo el triple o cuádruple de casos de lo que vimos en el pico de octubre y la gente lo sigue viendo como algo normal. Todos los días estamos internando un pacientes de 40 o 50 años grave y para el afuera se ve como que es exactamente lo mismo. Creo que esta ola de casos nos ha generado un poquito de incertidumbre de vuelta porque no se está comportando de la misma manera que veníamos viendo y hace que a uno le agarre un poquito la desesperación porque ya no es lo mismo no tener cama para un paciente de 80 años que no tener cama para un paciente de 40".

RESPECTO DE ESTE TEMA ESCUCHABA A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AL DR. GOLLÁN, DECIR QUE 2 DE CADA 3 PERSONAS QUE INGRESAN A TERAPIA INTENSIVA, LAMENTABLEMENTE, FALLECEN. ¿EN BAHÍA BLANCA LA ESTADÍSTICA, MÁS O MENOS, ES SIMILAR?

“La mortalidad ronda el 70% u 80% y es realmente alta. Por ahí es un poco variable de un hospital al otro o hay terapias que tienen mucho más experiencia en atender estos pacientes respiratorios pero la mortalidad del paciente en terapia o del paciente crítico es alta”.

¿ESTAS NUEVAS CEPAS TRABAJAN DE MANERA DISTINTA DENTRO DEL ORGANISMO? ¿SE HA PODIDO DETERMINAR DÓNDE PUNTUALMENTE TRABAJAN?

“No hay en sí una evidencia de que las cepas sean más agresivas, sí más contagiosas, por eso quizás se explica la cantidad de casos porque sí estamos viendo que, en general, donde hay un caso hay todo un grupo familiar enfermo. Estamos viendo muchísimo más diagnóstico por nexo, de lo que se veía. Por eso es tan importante entender esto de que hay que frenar la circulación de personas porque cuantos más casos vos tenés en la calle más exponencial es la trasmisión".

Spadaro mencionó que, "con respecto a la gravedad, es una historia que se está escribiendo en este momento, capaz que de acá a unos meses vamos a analizar este brote y vamos a ver que la mortalidad fue distinta y, por ahí, se la pueda asociar a las nuevas cepas".

"Algo se está estudiando, hay una vigilancia en el país, donde un paciente que es reinfectado se deriva para la genotipificación o un paciente que está vacunado también se trata de estudiar. Después veremos si se puede relacionar determinada cepa a la mayor gravedad pero, por ahora, esa información es un poco incierta", añadió.

VOS TOCASTE UN TEMA QUE ME PARECE IMPORTANTE QUE ES EL TRABAJO DE LOS RECONTAGIADOS. HOY CON YA MÁS DE UN AÑO DE TRABAJO EN LA ARGENTINA DE LOS PRIMEROS CASOS, Y DEMÁS, ¿SE PUDO DETERMINAR CUÁNTO APROXIMADAMENTE DURA LA INMUNIDAD EN UNA PERSONA CONTAGIADA?

“La definición establecida para el país son 3 meses post Covid que uno puede considerar que la persona está en riesgo de recontagio. Por ahí nosotros vemos que la mayoría de los que han tenido Covid por segunda vez han tenido la infección más allá de los 6 meses pero eso tampoco sabemos si es una cuestión de la inmunidad o una cuestión de la aparición de las olas de casos".

La infectólogo sostuvo que "a partir de los 3 meses uno tiene que considerar que la persona se puede reinfectar, sobre todo por la presencia de las cepas nuevas que sí por ahí demuestran que uno necesita un título de anticuerpos más alto para no contagiarse".

"Lo cierto es que el que tiene Covid por segunda vez o el que tiene Covid estando vacunado son cuadros un poco más leves. Sí está claro que hay reinfección y que en eso también están involucradas las nuevas cepas porque ya de hecho hemos tenido aislamiento de nuevas cepas en la ciudad tanto en personas vacunadas como en algunos que se infectaron por segunda vez”, remarcó.

EL CASO MÁS EMBLEMÁTICO HA SIDO, SEGURAMENTE, EL DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN, UNA PERSONA QUE SE CONTAGIÓ AUN TENIENDO LAS DOS DOSIS DE VACUNA. ¿EN BAHÍA BLANCA SUCEDE? ¿HAN TENIDO CASOS, EN ESTE PERIODO, DE PERSONAS QUE SE HAN CONTAGIADO? ¿HAY CASOS GRAVES DE PERSONAS QUE SE HAN CONTAGIADO CON DOBLE DOSIS?

“Nosotros tenemos muchos casos confirmados de Covid post vacunación porque el personal de salud prácticamente está todo vacunado, al menos el 70% del personal de salud está vacunado y hemos tenido casos en ese grupo, que para nosotros es muy fácil de ver porque son personas que los atendemos nosotros pero no hemos tenido ningún caso grave en ese grupo de pacientes”.

NINGUNO REQUIRIÓ INTERNACIÓN.

“Hemos tenido varias personas del personal de salud con Covid con las dos dosis de vacuna pero todas han tenido un cuadro que se manejó en forma ambulatoria”.

¿TODAS CON SPUTNIK O ALGUNAS CON OTRAS VACUNAS?

“La gran mayoría con Sputnik porque son los que tienen las dos dosis. Los que se vacunaron con otra vacuna algunos están completando ahora su calendario de vacunación y algunos de los que recibieron Covishield, como no han llegado dosis, han quedado con una sola dosis. Casi todos los que han tenido el diagnóstico han sido vacunados con Sputnik que fueron las vacunas que se dieron en diciembre, enero o febrero”.

¿DENTRO DE ESOS 3 MESES POSTERIORES AL CONTAGIO PUEDEN NO CONTAGIARSE PERO PUEDEN CONTAGIAR A OTROS IGUAL?

“Eso es medio relativo porque el contagio está en relación a los síntomas. Puede ser que una persona asintomática trasmita pero es muy bajo el riesgo de trasmisión en la persona asintomática porque los síntomas se relacionan con la carga viral de la persona, que eso, por supuesto, determina el contagio, y, además, con que el virus pueda salir, o sea, que si la persona no tiene tos es poco probable que contagie. Así que yo te diría que no. No es lo más importante pensar en el asintomático en el contagio. La mayorías de las personas se contagian de alguien que tiene síntomas”.

¿EN CUANTO AL CONTAGIO EN ANIMALES TIENEN ALGUNA INFORMACIÓN MÁS PRECISA? PORQUE EL OTRO DÍA SURGIÓ UNA NOTA EN UN MEDIO NACIONAL SOBRE EL TEMA DEL CONTAGIO CON ANIMALES, CON MASCOTAS PRINCIPALMENTE.

“No parecería que los animales domésticos, que son nuestra costumbre, sean parte de la cadena de trasmisión, yo te diría que eso es despreciable, es como lo que decíamos de los asintomáticos. Está claro que los coronavirus circulan en algunos animales, ya lo sabemos. No me parece que sea un tema que pueda tener relación a lo que está pasando. El contagio del coronavirus es 99% trasmisión interhumana y está claro que tiene que ver con el contacto entre nosotros".

ASÍ COMO EN ALGÚN MOMENTO NOSOTROS HABLÁBAMOS DEL TEMA DEL CONTAGIO POR SUPERFICIE HOY QUEDÓ CLARO QUE ES CASI MÍNIMO.

“Hay un montón de cosas que se empezaron a desmitificar ya conociendo un poco más la situación del virus, nosotros, inclusive, hemos mejorado algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo del equipo de protección en el personal donde antes, qué sé yo, le prestábamos mucha atención al calzado, y ese tipo de cosas, y nos dimos cuenta que no estaba ahí el contagio sino que estaba en la parte respiratoria y en la protección de las mucosas y en el contacto con las personas enfermas cuando están muy sintomáticas, sobre todo la persona que tiene mucha tos que, bueno, es bastante característico, la tos seca, es bastante persistente”, finalizó.