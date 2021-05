"Estamos todos hartos de esta pandemia"

Esas fueron las palabras de Pablo Acrogliano, Secretario de Salud, quien aseguró que "el personal de salud está está agotado" y agregó que "no esperemos a que ocurran cosas peor todavía de las que estamos viviendo en este momento”. Con respecto a la vacunación, indicó que “hicimos un pedido formal de terminar de vacunar con la segunda dosis al personal de salud. "Hay un 70% del personal ya vacunado”, remarcó a CAFEXMEDIO.

“No hay provisión de medicamento para lo que tiene que ver con la analgesia y la sedación de los pacientes en terapia intensiva. Es un tema muy serio, te diría más serio que el tema de las camas porque hay una provisión corta y, realmente, los proveedores o disparan los precios o directamente, no tienen producción. Esto es lo que hemos estado charlando más allá del resto de lo que ya siempre comentamos, la situación de las camas, la situación del elevado número de casos activos y,

fundamentalmente, también, del hartazgo de todo el sistema sanitario", sostuvo Acrogliano.

El funcionario local subrayó que el faltante es "específicamente con lo que tiene que ver con la sedación y la analgesia de los pacientes de terapia intensiva".

"Hay muy poca provisión y, si esto sigue así, rápidamente se van a agotar", remarcó.

¿Y QUÉ PASA SI ESO OCURRE?

“Esperemos que no. Y, estamos viendo porque no solo el sector público sino también el privado. Esto lo venimos ya viendo y charlando desde hace 15, 20, días, en las reuniones, en esta no estuvieron pero en las reuniones anteriores estuvo gente del Ministerio de Salud y es algo que se está trabajando y viendo de qué manera se resuelve. No es un problema solo de Bahía pero nos toca a nosotros y es un problema que tenemos que tratar de resolver”.

ADEMÁS DE UN AÑO A ESTA PARTE AUMENTARON MÁS DEL 1300% LOS MEDICAMENTOS.

“Estas son medidas que exceden lo local, de todas maneras hay que seguir trabajando en eso. Esto ha sido siempre el sistema en ese sentido siempre solidario, se prestan medicamentos, ahora lo estamos ampliando a la zona pero es una decisión que va más arriba. El año pasado se pusieron precios fijos a los medicamentos pero este año parece que se han disparado de nuevo".

¿SE HABLÓ DEL COMUNICADO DEL COLEGIO DE MÉDICOS QUE EMITIERON AYER?

“No. A mí me parece que, obviamente, el comunicado o información no hacen más que plasmar la sensación y el sentimiento de un sector que es real y ahí en esto me incluyo porque también soy médico: estamos todos hartos de esta pandemia. Lo que genera en los que trabajamos, lo que genera en los que nos cuidan, lo que genera en los vecinos, lo que genera en todos. Hace más de un año y tres meses que estamos tratando de aprender más a convivir que a tratar de torcerle el brazo”.

CAUSA MUCHA INDIGNACIÓN VER QUE LOS DEMÁS NO SE CUIDAN Y DESPUÉS USTEDES SE TIENEN QUE ROMPER EL LOMO LOS MÉDICOS EN TERAPIA, LOS ENFERMEROS, LOS CAMILLEROS, LABURANDO DENODADAMENTE PORQUE HAY IRRESPONSABLES QUE HACEN LAS COSAS, NO MAL, MUY MAL, ENTONCES CAUSA MUCHA IMPOTENCIA.

“Hay que seguir trabajando en tratar de convencer o de mostrarle a los vecinos en general que esto lo tenemos que resolver entre todos. Yo me cuido, cuido a los demás, cada uno desde su lugar pero también es un buen indicador esto de que el personal de salud está está agotado. No esperemos a que ocurran cosas peor todavía de las que estamos viviendo en este momento”.

¿ALGÚN DIRECTOR DE HOSPITAL, O DE LOS QUE PARTICIPARON HOY, LES PIDIÓ FORMALMENTE EL REGRESO A FASE 2?

“Ni hablamos de camas ni hablamos de fase. Hablamos de medicamentos, hablamos de algo que también es un problema que va a venir que es el tratamiento a los residuos patológicos y hablamos de la vacunación. Esos eran los tres temas centrales. El tema de fase me parece que además se ha politizado que son discusiones estériles".

¿Y DE VACUNACIÓN QUÉ CONCLUYERON?

“Hay un pedido formal de terminar de vacunar con la segunda dosis al personal de salud, que quedan pocos, hay un 70% del personal ya vacunado”, finalizó.