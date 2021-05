"Estamos teniendo un índice de positividad en los testeos del 70 %"

Esas fueron las palabras de Dr. Diego Maurizi, infectólogo del Hospital Municipal, quien agregó que "el 13 % de la población tiene hisopados positivos y anda por la calle dando vueltas". "Tenemos que crear un Fondo Solidario de Emergencia de grandes contribuyentes para hacer un testeo y aislamiento masivo", remarcó. "Si vamos a ir a una Fase 2 y salimos a testear y vacunar masivamente en 14 días, eso va a impactar en los números y lo único que hace falta es decisión política", añadió.

“Ya teníamos cierta sorpresa cuando se anunció que íbamos a pasar a Fase 3, así que ahora con 500 casos me parece que van a tener que replantear desde provincia la autorización de esta fase. Lo que hay que hacer, me parece, es ir a Fase 2 y controlar que las normas se cumplan, si no no tiene sentido pasar de una fase a otra, queda escrito en un papel, nada más”, sostuvo Maurizi a CAFEXMEDIO.

El profesional local aseguró que "la gente está cansada de las medidas de distanciamiento y el frío y las variantes que tenemos en Bahía Blanca suman para eso".

"Además, me parece que no estamos detectando la infección tempranamente y la gente no se está aislando convenientemente. En algún momento propuse que deberíamos testear masivamente a la población y aislar masivamente, que no es ninguna ciencia porque los países que triunfaron hicieron eso. Estamos en una pandemia que está frenando todo el desarrollo de un país y de una ciudad. Si no podemos darle prioridad a eso y hacer un plan estratégico para testear y aislar masivamente a toda la población me parece que no estamos dando una respuesta lógica y necesaria”, subrayó.

VOS FUISTE UNO DE LOS PRIMEROS QUE ELOGIÓ LA TAREA QUE HABÍA DESARROLLADO QUIRÓS EN CAPITAL FEDERAL CON ESTO DE LOS TESTEOS.

“En teoría me parece lo más importante que se ha hecho en Argentina, pero, si uno ve las curvas de CABA, las curvas de CABA son iguales a las que estamos teniendo en Bahía Blanca. CABA recibe casos del exterior y está en continua interrelación con el conurbano".

EN EL CASO DE BAHÍA BLANCA LOS MÉDICOS Y LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES PIDEN POR FAVOR QUE ATIENDAN LO QUE ESTÁ PASANDO, QUE ENTIENDAN LA SITUACIÓN QUE ESTÁN VIVIENDO, QUE ES DESESPERANTE. AHORA, MUESTRAN UNA REALIDAD DE LAS CAMAS, DE PORCENTUALES DE OCUPACIÓN DE CAMAS, QUE NO SE CONDICE CON LO QUE DICEN LOS HOSPITALES. NO DIGO QUE ALGUIEN MIENTE, QUE SE ENTIENDA BIEN, PERO HAY ALGO QUE NO SE CONDICE CON LA REALIDAD.

“No hubo nunca una coordinación central para el manejo de datos y el manejo de la pandemia. Nadie quiso tomar ese rol, ni el Estado nacional, ni el provincial, ni el municipal. Uno habla de los sanatorios pero los sanatorios tuvieron un aumento de insumos del 1000% y lo que le pagan a los sanatorios por la medicación no alcanza para eso. Están en rojo, no tienen dinero para poder dar una respuesta adecuada y tenemos pacientes que hace un año que les venimos postergando cirugías".

Maurizi sostuvo que "hoy tenemos que operar a pacientes que lo necesitan, pero, por otro lado, para que no haya casos tenemos que testear y aislar masivamente, no te digo Argentina pero por lo menos Bahía Blanca".

"Una ciudad lo tiene que hacer, lo puede hacer Bahía Blanca tranquilamente, hoy tenemos métodos de diagnóstico rápidos que permiten hacer el diagnóstico de esa forma, como por ejemplo, una ciudad de Brasil que se le ocurrió vacunar masivamente a toda la ciudad y están haciendo eso ahora", añadió.

NO HAY VACUNAS.

“Yo estoy hablando del testeo de aislamiento. Las vacunas van a llegar 4.000.000 de dosis esta semana y entiendo de que eso lo van a repartir en no más de 10 días. Me parece que las vacunas van a llegar. Ya se vacunó a la mayoría de los de 60 años que se anotaron, por lo menos con una dosis. Así que no estamos en un mal escenario por el tema de las vacunas, además, la vacuna no es la solución definitiva porque estamos teniendo reinfecciones, por suerte, son casos más leves, pero tampoco es la solución definitiva".

El infectólogo bahiense informó que "la cantidad de casos en personas jóvenes que hay es muy alta y tienen una mortalidad del 0,1%, 0,4%".

"Estamos teniendo casos de jóvenes internados en terapia intensiva que el año pasado no lo vimos porque la epidemia pasó por la gente de más de 60 años y los geriátricos. Ahora, se están infectando los jóvenes porque además están exponiéndose mucho más al riesgo y estamos teniendo muertes en personas jóvenes", agregó.

"Me parece que el error que estamos cometiendo es que no estamos testeando y aislando en cantidad. Las vacunas van a llegar esta semana y esperemos que en 10 días ya se empiecen a aplicar masivamente sin un descanso de sábado y domingo. Me parece una barbaridad que no podamos vacunar la mayor cantidad de gente posible todos los días, hablo de Bahía Blanca, hablo de la provincia de Buenos Aires, hablo del Estado nacional”, enfatizó.

LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES SE REÚNEN TODAS LAS SEMANAS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. EL VIERNES HUBO REUNIÓN PERSONAL DEL MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA CON ALGUNOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES DE BAHÍA BLANCA ANTES QUE LA PROVINCIA DETERMINE EL PASE A FASE 3 ¿NO LE DIJERON ESAS PERSONAS AL MINISTRO, FIJATE, NO LO PASÉS A FASE 3? ¿CÓMO ES LA SITUACIÓN? PARECIERA QUE ALGO SE DICE PARA AFUERA Y PARA ADENTRO NO.

NO PUEDO CREER QUE USTEDES ESTÉN DESESPERADOS PIDIENDO ALGUNAS COSAS Y QUE NADIE, ABSOLUTAMENTE NADIE, LOS ESCUCHE. A SU VEZ DIGO QUE LOS DIRECTORES, LOS QUE LOS REPRESENTAN A USTEDES EN TODO CASO TAMBIÉN SON LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES Y ESTÁN DESESPERADOS PORQUE NO DAN ABASTO. SOMOS 6 HOSPITALES EN BAHÍA BLANCA, NO ES QUE SOMOS 150 Y QUE HAY QUE LLAMAR UNO POR UNO.

“Es muy fácil solucionar el problema pero hay que tener voluntad para hacerlo. Bahía Blanca es una ciudad de clase media, que tiene dinero y es factible poder pensar en disminuir los casos de una manera brusca en 14 días con un testeo masivo y aislamiento masivo. Eso se puede hacer, no es difícil pero hay que tomar la voluntad política y hay que hacer un fondo de recursos económicos extraordinario".

Maurizi manifestó que "en un momento de emergencia como estamos, hacer un fondo solidario y juntar lo que haya que juntar me parece que es mucho más rápido porque necesitamos velocidad, no podemos estar esperando que salga la ordenanza tanto, que estén de acuerdo todo el mundo, que podamos poner bien el punto y la coma en una oración para que no venga un abogado y me cambie el espíritu de lo que estamos poniendo".

"Hay que tomar decisiones rápido si queremos darle una respuesta lógica, todo lo demás me parece que es un desacierto y el problema es que estamos teniendo muertos, hay muertos de 40 años, jóvenes que nunca tuvieron problema de nada y se mueren. Estamos teniendo una cantidad de muertos muy alta. En situación de emergencia, respuestas de emergencia, ¿cómo?, un fondo solidario de emergencia”, aseveró.

MÁS ALLÁ DE LO NETAMENTE ECONÓMICO MI PREOCUPACIÓN HOY PASA POR OTRO LADO. LOS MÉDICOS NO DAN MÁS, LOS ENFERMEROS NO DAN MÁS, LOS CAMILLEROS NO DAN MÁS. USTEDES YA ESTÁN EN UN DESBORDE TOTAL, ANÍMICA, FÍSICA Y MENTALMENTE.

“La gente no da más también, la gente está cansada y podrida de esto y por eso tira todo por la ventana, por eso le tenemos que dar una respuesta rápida a todo ese hastío mostrándole uniformidad de ideas y un proyecto que los enamore. Tenemos que hacer un contrato nuevo entre la población y los entes gubernamentales de acá para adelante. Yo te voy a testear masivamente a toda la población, te voy a dar instrucciones para que te puedas aislar adecuadamente o te voy a dar UCMA, que nunca se usaron convenientemente pero te voy a testear y te voy a vacunar en 14 días, vas a ver cómo bajan los casos. Y esto pasa en la historia, en septiembre, octubre, tenemos que pasar a la historia, lo que pasa que vamos a pasar a la historia con 4000 muertos o con 4 muertos".

¿CÓMO HAY QUE HACER ESTO CON LOS TESTEOS?

“Hay que ofrecer lugares de testeo para hacer masivamente o hay que ir recorriendo los barrios haciéndole el testeo a todo el mundo porque el 50% de las infecciones son asintomáticas. Si yo no lo detecto esa persona va a seguir contagiando porque ya sabemos que la gente no se está cuidando bien porque está cansada. Nosotros sabemos que en general los super dispersores son el 20% de la población, entonces, hay que testear a 60000 personas".

Además, mencionó que "tenés que salir a testear y no testear al sintomático nada más porque al sintomático ya lo estamos testeando y la positividad nos da un 60% o 70%".

"En el centro de urgencias respiratorias del Municipal estamos teniendo ese índice de positividad pero estamos esperando que venga al hospital un sintomático y tenemos que plantear una estrategia al revés, tenemos que ir a diagnosticar a los que no tienen síntomas o tiene un síntoma menor", marcó.

"Cuando se testeó en la ruta 51 el 13% era positivo y algunos no tenían síntomas; otros, tenían un síntoma menor que no le dieron relevancia porque pensó que tenía un resfrío mínimo. El 13% de la población tiene hisopados positivos y anda por la calle dando vuelta. Entonces es lógico pensar que no vamos a parar la curva nunca y, peor aún, va a ir en ascenso como nos pasó hoy", enfatizó.

"Si vos me decís, mirá, vamos a ir a una Fase 2 y salimos a testear masivamente en 14 días y a vacunar masivamente en 14 días, eso va a impactar en los números, y lo único que hace falta es decisión política, de donde sea y plata, porque eso se hace con plata, por eso yo insisto en que tenemos que tener un fondo solidario de grandes contribuyentes y estamos hablando tal vez de 100 millones de pesos. ¿Cuánto se puede gastar en pavimentar una ruta?. Yo prefiero que no haya 4000 muertos y prefiero tener 10 cuadras menos pavimentadas", sintetizó.

TAMBIÉN HAY QUE DIAGRAMAR ESE TESTEO.

“Hay que diagramar, hay que hacer un mapa de donde son los principales casos, de salir a testear a los barrios y a la ciudad, al centro, a todos lados y ofrecer testeos. Si vos comprás masivamente el método rápido yo creo que podés conseguir un buen precio y estamos hablando tal vez de $500 por testeo o un poco menos”.

¿NADA MÁS?

“Si yo voy a comprar la prueba, el kit, lo voy a comprar al proveedor, al mayorista, ¿vos pensás que si yo te compro 50000 testeos no voy a conseguir un buen precio?. Obviamente que después, si yo lo voy a pagar, los laboratorios tienen sus costos, su equipo de protección personal, sus impuestos, su personal y, por eso, sale $3000. Si voy a comprar el kit y lo hago con voluntarios o con gente becaria que tenemos o se pueden generar cargos por becas de estudiantes, los instruyo bien de cómo se toma la muestra. Como Estado los tengo que conducir a hacer eso, tengo que tener la voluntad política para hacerlo", finalizó.