Médicos bahienses dijeron claramente que están HARTOS!!

Desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito X, con asiento en nuestra ciudad dejaron en claro su rechazo a "la acitud de los políticos que utilizan la pandemia para fines nefastos", como así también a "algunos medios de comunicación por la manipulación de las medidas epidemiológicas".

"Desde hace meses, los médicos venimos escuchando, que la sociedad está cansada, que no es posible sostener las más mínimas medidas sanitarias, por el “hartazgo social” que la pandemia ha impuesto, que ya no es posible implementar restricciones (que por otra parte, muy poco tiempo se cumplieron), que la crisis económica es más grave que la sanitaria, que las vacunas son peligrosas… etc., etc., etc…. Pues tenemos una mala noticia… NOSOTROS, ESTAMOS HARTOS!!", expresaron en un comunicado

"Hartos de estar trabajando desde hace 14 meses, con un panorama cada vez más sombrío. Hartos de escuchar a la clase política utilizar a la pandemia para fines nefastos. Hartos de tener que observar pasivamente los descontroles sociales en fiestas clandestinas, juntadas, lugares cerrados de esparcimiento, etc."

"Hartos de ver cómo algunos conductores de medios de comunicación, muchos políticos y personajes de otros poderes del estado, son los que opinan y manipulan las medidas epidemiológicas, que si no fuera por lo dramáticamente patético, sería tragicómico".

"Hartos de la incertidumbre de todos los días, de ir a nuestros lugares de trabajo sabiendo el caos que nos espera y de volver a nuestros hogares, agotados y temerosos de traer al virus a nuestras familias".

"Hartos de convivir diariamente con el tironeo entre las “patologías postergables” y las urgencias. Hartos del desprecio absoluto hacia nuestra labor, lo que se demuestra en la falta de control de quienes son los responsables de hacer cumplir las medidas sanitarias indicadas. Hartos de los anticuarentena y de los antivacuna. Hartos de los covidiotas".

"¡ATENCIÓN!! ¡LOS QUE CUIDAMOS, ESTAMOS HARTOS!!", expresaron los integrantes de la Mesa Directiva del Colegio de Mëdicos distrito 10, con mayoría de profesionales de nuestra ciudad.