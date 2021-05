"Un decreto municipal no nos permite clausurar un local que no cumpla el protocolo Covid"

Esas fueron las palabras de José Montanaro, director general de Fiscalización de la Municipalidad, quien explicó que "sólo pueden infraccionar y desalojar el lugar en el marco del artículo 205 del código penal". "Tiene carácter punitivo el decreto, de hecho, se han hecho multas, en tal sentido, lo que no podemos tomar es una medida precautoria indeterminada, es decir, una clausura por tiempo indeterminado", expresó a CAFEXMEDIO.

“Cuando empezamos a aplicar los decretos municipales generamos algunas clausuras en algunos lugares determinados, por tiempo indeterminado, tuvimos a nivel del Juzgado de Faltas algunos recursos administrativos, algunas apelaciones y se definió que un decreto municipal no tenía el peso específico normativo medidas extremas como era una clausura por tiempo indeterminado, habiendo normativas nacionales y provinciales que eran mucho más precisas en cuanto a su aplicación", expresó Montanaro.

El funcionario local explicó que "por eso nosotros, más allá de aplicarlo igual, porque hay momentos como lo que sucedió el día sábado que era un desvío demasiado importante como para corregirlo en el momento y por el riesgo sanitario que existía, infraccionamos, generamos el desalojo y, puntualmente, yo consulté al personal policial, lo insté a que se aplicara el 205 del código penal”.

USTEDES EL OTRO DÍA LO QUE TUVIERON QUE HACER PORQUE NO TENÍAN OTRA POSIBILIDAD DE CLAUSURARLO, ES DECIR, SALGAN DE ACÁ. NO TENÍAN LA OPORTUNIDAD DE DECIR LO CLAUSURAMOS PORQUE EL JUZGADO DE FALTAS LES DICE QUE EL DECRETO REGLAMENTARIO NO LOS AUTORIZA A ESO. ¿ESTÁ BIEN LO QUE ESTOY DICIENDO?

“Lo que pasa que sí nos habilita a generar una imputación que luego puede ser una infracción. Tiene carácter punitivo el decreto, de hecho, se han hecho multas, en tal sentido, lo que no podemos tomar es una medida precautoria indeterminada, es decir, una clausura por tiempo indeterminado. Tiene que ser una clausura de la actividad por el momento, que es en el momento donde se está generando la falta, que es el desvío".

¿ESTA SITUACIÓN LLEGÓ PORQUE USTEDES ESTABAN RECORRIENDO O PORQUE SE ENTERARON A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN O DE ALGUNOS QUE PUBLICARON ALGUNAS FOTOS EN LAS REDES SOCIALES?

“Cuando se publicaron las fotos en algunas redes sociales, que a mí me llegaron, el personal ya estaba en el lugar esperando a policía. Nosotros como observamos que en el cambio de fase se habilitaron las actividades e íbamos a tener que controlar los protocolos, todas las comisiones que tenemos en calle hicieron lo propio, concurrir y controlar los protocolos y los aforos dentro de los locales comerciales".

Montanaro dijo que "en la generalidad de los casos el cumplimiento ha sido efectivo, hablo de la Fase 3, en cuanto a los aforos y los protocolos y por eso nos llamó mucho la atención el desvío que se observó en ese lugar porque era muy importante, era fácilmente constatable del exterior, de hecho, el personal actuante, tanto policial como municipal, no ingresó al local comercial porque hasta había personas sin tapaboca y nariz, lo que, obviamente, generaba un riesgo para el personal que estaba actuando ahí".

"Directamente desde afuera se pudo constatar que el local no cumplía con el 30% de aforo”, subrayó al referirse al desalojo de un local gastronómico de Avenida Alem, realizado el sábado, por no cumplir con el protocolo Covid.

TENGO ENTENDIDO QUE POR ALLÍ HABÍA GENTE ADENTRO QUE CONOCÍA PERFECTAMENTE CUÁLES ERAN LAS MEDIDAS A TOMAR O QUÉ ERA LO QUE PASABA CUANDO NO HABÍA UN CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL PROTOCOLO. ¿SI UNO ENTRA A UN LOCAL DE ESTOS, ESTÁ EL AFORO, Y NO HAY TANTA GENTE, Y ESTOY COMIENDO EN ESE MOMENTO, Y SE EMPIEZA A LLENAR DE GENTE, EMPIEZA A VENIR MÁS GENTE DE LA HABITUAL, QUÉ TIENE QUE HACER UNA PERSONA EN ESE ASPECTO?

“El comensal que está en un local comercial y no se siente a resguardo por algún inconveniente del protocolo puede denunciarlo al 911, al 109 o al 107, que son los tres teléfonos de emergencia para constatar cuestiones que tienen que ver con la flagrancia. Tanto nosotros como personal policial tienen guardias permanentes que acuden a todo ese tipo de llamados. No hubo necesidad porque estábamos en el lugar, de hecho, no recibimos denuncias salvo aquellas que se hicieron a través de algunos periodistas por redes sociales pero la vía más rápida es el 911, el 109 o el 107".

¿FUE EL ÚNICO LOCAL QUE DEBIERON DESALOJAR?

“El local comercial, sí. Después tuvimos una fiesta privada, ahí nosotros también aplicamos una normativa local, que nos permite el desalojo, que es una ordenanza municipal de fiestas privadas, era en la calle De Angelis al 600, había aproximadamente entre 60 y 70 jóvenes en una vivienda particular y luego en la calle Pago Chico 50, que ahí había una reunión entre 30, 35 personas. Luego, el domingo, a las cuatro de la tarde, una reunión de 45 personas en el Club Villa Nocito que ahí también se procedió al desalojo del lugar".

EN TODOS ESOS LUGARES LO QUE SE HACE ES SE DESALOJA Y SE LABRA UN ACTA. MÁS QUE ESO NO PUEDEN HACER.

“Nosotros labramos un acta imputando la ordenanza de fiestas privadas que, obviamente, tiene carácter punitivo, como es una vivienda particular no se puede clausurar pero se genera el desalojo y nosotros, como siempre venimos haciendo, instamos a que se aplique el artículo 205 porque, independientemente de la actuación nuestra, también se puede aplicar, o sea, se dan las condiciones, se dan todos los presupuestos de violación de la cantidad de personas que se pueden reunir en una casa de familia que en este momento no pueden ser más de 10”.

LA SITUACIÓN QUE YO PLANTEO ES LA SIGUIENTE. A MÍ ME PREOCUPA QUE NO TENGAN USTEDES LA POSIBILIDAD DE CLAUSURA PORQUE ESE LOCAL QUE VOS DESALOJÁS A LAS TRES HORAS PUEDE VOLVER A ABRIR. NO HAY NADA QUE LO IMPIDA DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL.

“Lo que pasa que haciendo un paralelismo con las actuaciones administrativas que tenemos nosotros en locales comerciales la clausura se genera cuando las condiciones del local comercial no permiten reabrir la actividad hasta tanto no se subsanen. En este caso la falta, si se quiere, que fue el incumplimiento de los protocolos, se subsana al momento de retirar a la gente del local, o sea, el hecho de que el local abra o no abra al otro día no implica que cumpla o no cumpla con los protocolos, es decir, no hay una cuestión que tiene que ver de incumplimiento del local".

Además, agregó que "sí me parecería que sería importante es alguna sanción ejemplificadora, sea cual sea, que no siempre tiene que ser de clausura, que sea una sanción independientemente de la reapertura o no del local".

“Si nosotros tenemos la posibilidad de dictar una normativa local que ya trae impuesta determinada sanción y se puede aplicar una sanción que tenga que ver con lo penal y que a la persona le queda un antecedente con respecto a lo que es la aplicación del 205 yo estimo que la persona que incurre en estos errores, que muchas veces son involuntarios, a veces no, lo pensaría dos veces al realizarlo nuevamente porque si le cabiera alguna pena, no sé, de detención, aunque sea en algún calabozo de alguna comisaría, dos o tres días, estimo yo que eso es ejemplificador”, enfatizó.

¿CUÁNTAS SANCIONES HUBO EFECTIVAS DE LAS CASI 10000 INFRACCIONES QUE SE HICIERON EL AÑO PASADO CUANDO ESTUVIMOS EN LA PRIMERA ETAPA DE FASE 1 EN EL PAÍS?

“Fueron muchas sanciones por gente que estaba circulando fuera del horario habitual y demás. Acá estamos hablando de gente que genera fiestas, ahora estamos hablando de 70 personas y ahora estamos con este tipo de restricciones hablando de que, vuelvo a lo mismo, son casos puntuales, porque no es la generalidad de los casos. No tenemos el nivel de 60 o 70 llamadas que teníamos en el mes de marzo. La actividad es mucho meno, pero hemos tenido fiestas, sobre todo en Navidad y Año Nuevo, de 200, 300, 400 personas y no hubo ningún tipo de sanción ejemplificadora", finalizó.