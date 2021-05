Se reanudan las clases presenciales en la UNS con modalidad de Fase 3

El rectorado emitió una resolución que alcanza a los niveles universitario y preuniversitario, con la modalidad previa al 2 de mayo del corriente.

El Rectorado de la UNS emitió hoy una resolución que dispone que las clases se realizarán partir de este lunes 17 de acuerdo a lo establecido en la Resolución CSU-290/20 y modificatoria, la resolución CSU 48/2021 en los niveles universitario y preuniversitario.

Esta decisión se fundamenta en las resoluciones 1715/21 y 1755/21 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires (MJGM), de fechas 12 y 15 de mayo del corriente, respectivamente; y en el comunicado conjunto de la Jefatura Educativa de Región 22 y la Jefatura Distrital de Bahía Blanca de fecha 15 de mayo.

El pasado mes de marzo el Consejo Superior Universitario estableció en su resolución 48/2021 que en este 2021 “se pueden realizar actividades académicas presenciales en función de la índole de la asignatura, los espacios disponibles, el número de alumnas/os previsto y las posibilidades de prestación de servicios de las/os docentes y no docentes involucrados, previa autorización de la Unidad Académica”. Se trata de una modificación del artículo 1 de la resolución 290/2020, que además sostiene que “en el caso de realizar actividades presenciales, las asignaturas deberán establecer, siempre que sea posible, alternativas no presenciales para aquellos estudiantes que no residan en Bahía Blanca y se les imposibilite trasladarse a la ciudad, o que pertenezcan a grupos de riesgo o vulnerabilidad”.

Paralelamente, aclara que “las actividades presenciales, si existen, deben ser comunicadas a las/os alumnas/os por la asignatura con al menos 15 (quince) días corridos de anticipación.”

Además, se estableció que “La capacidad máxima de aulas, laboratorios y salones se definirá siguiendo el criterio del “Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para un Regreso Seguro a las Clases Presenciales - Actualización para el inicio de clases 2021”, aprobado por la Resolución Conjunta 10/21 de la Dirección General de Escuelas”

En los demás aspectos de la presencialidad se aplicarán el “Protocolo Marco para el Retorno a las Actividades Académicas Presenciales y Semipresenciales” (Res. R-836/20 ratificada por Res. CSU-36/21), el protocolo específico del Departamento Académico correspondiente y, subsidiariamente, el “Protocolo Básico de Higiene y Seguridad para el Retorno a las Actividades Presenciales de la UNS” (Res. R-756 /20).”

De esta forma queda establecido el marco normativo necesario para el desarrollo de las actividades docentes en el nivel universitario durante el primer cuatrimestre de 2021, habida cuenta de que esta semana comienzan los cursados en la mayoría de las cátedras de este ciclo de todas las carreras de la UNS.

El resto de las disposiciones de la Res. CSU 290/2020 y el Protocolo para la toma de exámenes presenciales pueden verse consultando la resolución en este enlace.